La manette sans fil Xbox Series Lunar Shift est à 51,90 € chez Leclerc

Besoin d'une deuxième manette sans fil pour votre console Xbox Series ? Chez Leclerc, la manette Xbox Series Lunar Shift est à moins de 52 euros. On fait le point sur ce nouveau bon plan dans la suite de l'article.

Direction le site Leclerc où l'enseigne française de la grande distribution propose une manette sans fil Xbox Series à un très bon prix.

Au cours d'une offre à durée indéterminée, la manette sans fil Xbox Series édition spéciale Lunar Shift est vendue sur le site e-commerce français au tarif de 51,90 euros au lieu de 64,99 euros ; soit 13 euros moins cher par rapport au prix conseillé du produit. Pour information, aucuns frais de port supplémentaires ne sont appliqués dans le cas d'une livraison en magasin Leclerc.

Sortie au cours de l'automne 2022, la manette sans fil Xbox Series Lunar Shift est équipée d’un effet scintillant argent-or et de poignées caoutchoutées tourbillonnantes grises et noires. L'accessoire a été simplifié pour plus de confort grâce à la surface texturée sur les gâchettes situées à l’arrière. On retrouve aussi un bouton multidirectionnel hybride, une autonomie estimée à 40 heures et la technologie Bluetooth pour jouer facilement sur console, PC Windows 10/11, téléphone et tablette.