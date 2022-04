Les meilleurs jeux pour casques VR en 2022 : notre sélection

Quels sont les meilleurs jeux VR, en 2022 ? Voici notre sélection parmi les meilleurs du moment, que ce soit sur casques Oculus (Meta), Valve, PlayStation VR, et d'autres modèles récents. On vous a sélectionné les grands classiques à ne pas manquer, mais aussi d'autres pépites, parfois moins connues.

Avec tous les meilleurs jeux VR que nous avons à recommander ci-dessous, vous feriez mieux de vous assurer que votre casque est complètement chargé ou fermement branché. Il y a beaucoup à faire, même si cette technologie est encore relativement jeune. Certains de ces jeux sont ceux que vous connaissez déjà sur les consoles classiques et sur PC, mais qui ont été adaptés à ce nouveau support. D'autres sont conçus comme des jeux uniquement VR.

2022 est l'année idéale pour s'essayer à la réalité virtuelle. Il existe déjà une bibliothèque de jeux VR fantastiques et d'autres arriveront au cours des prochains mois. De la même manière, l'offre en termes de casques VR se diversifie de plus en plus, avec des casques plus abordables que par le passé, à l'instar de l'Oculus Quest 2.

Sélection des meilleurs jeux VR en 2022

Blade & Sorcery (PC)

Acheter Blade & Sorcery Nomad sur Oculus

Acheter Blade & Sorcery sur Steam

Vous recherchez un jeu de combat médiéval fantastique particulièrement jouissif ? Que ce soit au corps à corps, à distance ou grâce à la magie, ce titre offre une expérience de combat poussée et réaliste, où les collisions sont dictées par de fines hitbox. Les objets ont du poids et suivent les lois de la physique, les lames peuvent être utilisées pour pénétrer des matériaux mous ou dévier la magie, etc.

Microsoft Flight Simulator (PC)

Microsoft Flight Simulator sur PC au meilleur prix Fnac 64.69€ Découvrir l'offre

Amazon 70.57€ Découvrir l'offre

Même sans casque de VR, rien que les graphismes méticuleusement détaillés de ce simulateur de vol valent le détour. Avec le point de vue à la première personne offert par votre casque, vous gagnez un niveau d'immersion supplémentaire : lorsque vous décollez et atterrissez dans les aéroports du monde entier, volez à travers les nuages et admirez les paysages, examinez de près tous les boutons et interrupteurs, etc. Un incontournable, mais sur PC uniquement.

À lire aussi : Microsoft Flight Simulator : le jeu sera bientôt compatible avec le DLSS de Nvidia sur PC

Star Wars: Squadrons (PC, PSVR)

Star Wars: Squadrons sur PS4 au meilleur prix Fnac 11.27€ Découvrir l'offre

Cdiscount 12.8€ Découvrir l'offre

Amazon 13.47€ Découvrir l'offre

Rakuten 14.37€ Découvrir l'offre

Qui n'a jamais rêvé de piloter un X-Wing ou un TIE ? Star Wars: Squadrons vous permet enfin de réaliser ce rêve. Vous permettant de jouer à la fois en tant que pilotes rebelles et impériaux, cette simulation de vol axée sur le combat est idéale pour la réalité virtuelle. Le jeu propose une campagne solo relativement courte et plusieurs modes multijoueurs. L'immersion, en revanche, est totale, même si l'on regrettera le fait qu'il ne soit pas possible d'utiliser les manettes d'un casque.

Stride (PC, PSVR)

Acheter Stride sur Oculus

Acheter Stride sur Steam

Si vous appréciez le freeruninng façon Yamakasi, Stride est fait pour vous. Ce jeu particulièrement immersif vous fera sauter, glisser et courir sur les murs à travers les toits d'une ville, un rêve d'enfant. Stride est en revanche un jeu très physique et fort en sensations, nécessitant beaucoup de mouvements pour contrôler votre personnage.

Jurassic World: Aftermath (Oculus Quest, Oculus Quest 2)

Acheter Jurassic World: Aftermath sur Oculus

Le jeu vidéo Jurassic World: Aftermath, récemment mis à jour, vous permet désormais d'explorer l'épave du parc entre les premier et deuxième film de la franchise. Coincé pendant une mission pour trouver des informations de recherche cruciales dans les laboratoires, vous devez résoudre des énigmes et vous cacher pour ne pas vous faire dévorer. Il faudra vous faufiler dans les installations et les attractions du parc afin d'éviter les dinosaures.

Half-Life: Alyx (Valve Index, HTC Vive, Oculus Rift, Windows Mixed Reality)

Acheter Half-Life Alyx sur Steam

Il est impossible de ne pas citer Half-Life Alyx dans cette sélection. Premier jeu de la franchise depuis plus d'une décennie, ce titre exclusivement jouable en réalité virtuelle ne déçoit pas, bien au contraire. Recyclant une partie des assets graphiques d’Half-Life 2, il propose une expérience à la fois immersive et effrayante qui vous plongera dans l'univers si spécial de la célèbre franchise de Valve. Si l'on regrettera quelques énigmes trop répétitives, il s’agit tout simplement de l'un des meilleurs jeux VR à faire en 2022.

À lire aussi : Half-Life Alyx : voici la configuration PC minimale requise

Falcon Age (PC, PSVR, Oculus Quest)

Acheter Falcon Age sur Oculus

Acheter Falcon Age sur Steam

Dans Falcon Age, votre planète natale a été attaquée par un empire de robots. Après vous être évadé de prison avec un jeune faucon, vous devrez partir à l'aventure et riposter pour sauver votre planète. Au fur et à mesure que votre faucon grandit de poussin à adulte, il apprend de nouvelles astuces et capacités pour vous aider sur votre chemin. Un incontournable.

No Man's Sky VR (PSVR, Oculus Rift, HTC Vive)

No Man's Sky sur PS4 Fnac 23.58€ Découvrir l'offre

Cdiscount 40€ Découvrir l'offre

Amazon 47.96€ Découvrir l'offre

Vous ne le saviez peut-être pas, mais No Man's Sky se joue désormais en VR. Malgré des débuts compliqués, le titre est devenu, en 2022, particulièrement complet et immersif. Grâce à la VR, vous pourrez vraiment apprécier l'immensité de l'espace depuis le cockpit de votre vaisseau. En VR ou non, vous aurez également accès à toutes les dernières mises à jour, qu'il s'agisse du mode multijoueur, la construction de bases, etc.

The Elder Scrolls V: Skyrim VR (Oculus Rift, PSVR, HTC Vive)

Skyrim VR sur PS4 au meilleur prix Fnac 19.93€ Découvrir l'offre

Cdiscount 19.95€ Découvrir l'offre

Amazon 21.89€ Découvrir l'offre

Rakuten 24.99€ Découvrir l'offre

Skyrim VR donne aux joueurs un aperçu beaucoup plus tangible du monde de Tamriel. Le jeu propose des commandes de mouvement particulièrement complètes et immersives qui vous donneront une bonne raison de refaire le célèbre jeu de Bethesda. Toutes les extensions DLC précédemment sorties, comme Dawnguard ou Hearthfire, sont livrées avec cette version de Skyrim. Le seul point négatif est que la mise à niveau graphique de la Special Edition est absente de la version VR de Skyrim et de fait, certains visuels peuvent sembler un peu datés.

Rec Room (Oculus Rift, PSVR, HTC Vive)

Télécharger Rec Room sur Steam

Rec Room est l'un des meilleurs jeux VR de 2022 pour se détendre. C'est également l'un des titres les plus adaptés pour les débutants qui craignent d'essayer des jeux VR trop intenses. Dans ce jeu gratuit, vous aurez des dizaines de choses à ramasser et à lancer, des dizaines d'objets avec lesquels interagir et une poignée de mini-jeux à jouer en solo ou avec d'autres en ligne. Un jeu très simple et addictif où la dimension sociale est omniprésente.

Resident Evil 7: Biohazard (PSVR)

Resident Evil 7 Biohazard sur PS4 au meilleur prix Cdiscount 19.99€ Découvrir l'offre

Fnac 22.14€ Découvrir l'offre

Rakuten 23.88€ Découvrir l'offre

Amazon 24.98€ Découvrir l'offre

Si vous n'avez peur de rien, alors sachez que RE7, le pire jeu d’horreur de la décennie, est enfin disponible en réalité virtuelle. Premier opus de la série Resident Evil à être adapté en VR, vous incarnez Ethan Winters, un résident de Dulvey, en Louisiane, dont la femme a disparu trois ans auparavant. Vous serez chargé d’explorer une vieille maison déserte et grinçante, dans le but de la retrouver. Pour le reste, on préfère que vous le découvriez par vous-même.

Beat Saber (Oculus, PSVR, HTC Vive)

Acheter Beat Saber sur Steam

Beat Saber est un jeu de rythme rapide dans lequel vous devrez couper des blocs codés par couleur au rythme de la musique en arrière-plan. Idéal pour faire une petite session de sport, vous devrez, à l'aide de vos deux contrôleurs de mouvement, balayez l'air verticalement ou horizontalement et maintenir occasionnellement votre contrôleur dans une position pour accumuler des points.

Batman: Arkham VR (Oculus Rift, PSVR, HTC Vive)

Batman: Arkham VR sur PS4 au meilleur prix Rakuten 29.47€ Découvrir l'offre

Amazon 30.85€ Découvrir l'offre

Cdiscount 37.84€ Découvrir l'offre

Batman: Arkham VR vous met directement dans le costume de l'homme chauve-souris pour que vous puissiez descendre dans les rues d'Arkham City et lutter contre le crime. Bien que très raffinée, le jeu date des premiers jours de la réalité virtuelle et ressemble donc en grande partie à une démo technologique étendue. Le jeu met l'accent sur le côté détective de Batman, avec plusieurs occasions pour examiner votre environnement, ramasser des choses, étudier des scènes de crime ou simplement vous immerger autrement dans le monde de Bruce Wayne.

Astro Bot Rescue Mission (PSVR)

Astro Bot Rescue Mission sur PS4 au meilleur prix Amazon 42.4€ Découvrir l'offre

Ce petit jeu de plateforme est exclusif au PSVR. Vous devrez faire équipe avec le capitaine Astro et vous lancer dans une longue et vaste quête pour sauver son équipage au travers de 5 mondes et plus de 20 niveaux. Très original, vous devrez bouger votre corps pour vous pencher et voir au-delà des obstacles ou des parties du décor. Le contrôleur DualShock 4 est utilisé pour contrôler Astro, mais existe dans l’espace VR en tant que gadget virtuel pour aider Astro sur son chemin.

Moss (PSVR, PC)

Acheter Moss sur Steam

Moss est un jeu d'aventure à la fois simple et mignon où vous guiderez Quill, une petite souris, à travers des forêts et des ruines. Le but est de sauver l’oncle de Quill en avançant dans un monde féérique et en résolvant des énigmes. Vous contrôlez également « le Lecteur », un esprit qui guide le héros, avec respectivement la manette et le casque VR. À faire en famille ou en solo.

Superhot VR (Oculus, Windows Mixed Reality, PSVR)

Acheter Superhot VR sur Steam

Acheter Superhot VR sur Oculus

Avis à tous les fans de Bullet Time : voici l'un des meilleurs jeux FPS disponibles en VR, en 2022. Avec un suivi à 360 degrés, vous serez submergé par des ennemis qui vous flanquent de tous les côtés. Vous enchaînez des niveaux de plus en plus difficiles, où vous devrez éliminer de nombreux ennemis sans visage à l’aide d’armes à feu, de shurikens et, de manière plus satisfaisante, de vos poings fermés. Et parce que le temps passe au ralenti lorsque vous bougez et s'arrête quand vous ne bougez plus, Superhot VR offre l'un des gameplay les plus funs des jeux VR.

Keep Talking and Nobody Explodes (multiplateforme)

Acheter Keep Talking and Nobody Explodes sur Steam

Acheter Keep Talking and Nobody Explodes sur Oculus

Vous avez envie de tenter un jeu en VR avec votre famille ou des amis ? Alors Keep Talking and Nobody Explodes est fait pour vous. L'un doit porter le casque de VR sur la tête et désamorcer une bombe posée devant lui sur une table. Pendant ce temps, les autres joueurs, à l'aide d'un manuel de 23 pages, devront lui fournir des instructions claires afin de l'aider à la désamorcer. Un jeu abordable et addictif à ne pas manquer.