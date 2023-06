Marvel’s Spider-Man 2 : date de sortie, histoire, gameplay, tout savoir sur l’exclusivité PS5

Avec Marvel's Spider-Man 2, Sony veut passer un cap technique et confirmer qu'il est toujours le maître des expériences solo AAA sur le marché des jeux vidéo. Ambitieux et visant le plus grand public possible, le titre devrait une nouvelle fois se vendre par palettes. Date de sortie, nouveautés de gameplay, scénario, voici tout ce que vous devez savoir sur le prochain grand jeu PS5.

Après le succès de Marvel's Spider-Man et de Marvel's Spider-Man : Miles Morales, Sony Interactive Entertainment lance un nouvel opus pour compléter la licence avec une suite, Marvel's Spider-Man 2. Ce troisième jeu reprend la formule de ses prédécesseurs, entre exploration jouissive et combats dynamiques, tout en apportant quelques nouveautés de gameplay bienvenues. L'une des attractions principales de ce titre est de permettre au joueur de basculer entre deux personnages dans le costume de l'homme-araignée : Peter Parker et Miles Morales.

Quand sort Marvel's Spider-Man 2 ?

Le titre sera disponible le 20 octobre 2023, un mois chargé en sorties puisqu'Assassin's Creed Mirage, Alan Wake 2, le prochain Forza Motorsport, Cities : Skylines II, Just Dance 2024 Edition et Alone in the Dark sont également prévus. Sans oublier que Starfield, le nouveau Mortal Kombat, Payday 3 et l'extension Phantom Liberty de Cyberpunk 2077 nous auront déjà bien occupés en septembre.

Marvel's Spider-Man 2 est-il une exclusivité PS5 ?

Pour l'instant, Sony n'a annoncé Marvel's Spider-Man 2 que sur PlayStation 5. L'éditeur fait l'impasse sur la PS4 pour embrasser pleinement la dernière génération de console, qui en plus de délivrer une puissance de calcul bien supérieure, a l'avantage d'être équipée d'un SSD. On imagine que celui-ci sera bien utile pour laisser le joueur changer de personnage à la volée et en pleine action, l'une des promesses phares du jeu. On ne peut faire que confiance aux équipes en charge du projet puisqu'Insomniac Games a déjà prouvé qu'il pouvait exploiter à merveille les capacités du SSD de la PS5 dans Ratchet & Clank: Rift Apart, encore considéré comme une vitrine technique de la console.

Combien coûte Marvel's Spider-Man 2 ?

Sony applique le tarif fort de ses jeux exclusifs AAA pour Spider-Man 2, vendu au prix de 79,99 euros dans sa version de base. Une édition numérique Deluxe à 89,99 euros est également proposée. Elle contient :

Le jeu complet Marvel’s Spider-Man 2

Cinq tenues uniques pour Peter.

Cinq tenues uniques pour Miles.

Éléments bonus pour le mode Photo.

2 points de compétence.

En précommandant l'édition numérique Deluxe, vous obtenez aussi un bonus de précommande, qui consiste en deux nouvelles tenues, un gadget attrape-toile et trois points de compétence supplémentaires.

Spider-Man 2 se décline enfin dans une édition Collector commercialisée 249,99 euros et comprenant :

Tout le contenu de l’édition Deluxe Numérique

Le boîtier SteelBook

La statue de 48 cm représentant Spider-Man Peter Parker, Spider-Man Miles Morales et Venom

Sony étant loin d'adopter la même politique que Microsoft avec son Xbox Game Pass pour le PlayStation Plus Extra et Premium, il ne faut pas s'attendre à voir débarquer Marvel's Spider-Man 2 day one sur le service.

Quelle est l'histoire de Marvel's Spider-Man 2 ?

Marvel's Spider-Man 2 est la suite directe du premier Spider-Man et de son spin-off Miles Morales. Les deux super-héros vont devoir joindre leurs forces pour affronter de nouvelles menaces. L'un des antagonistes principaux est Kraven le chasseur, qui s'ennuie avec sa troupe de mercenaires et a décidé d'investir New York pour y trouver de nouveaux challenges et des adversaires à sa taille. Il harcèle nos deux Spider-Man, qui vont devoir travailler en équipe pour se débarrasser de lui. Il faut aussi s'attendre à voir débarquer Venom (dans une nouvelle version du symbiote) et Lézard à un moment ou un autre de l'aventure, tandis que d'autres super-vilains pas encore annoncés devraient également rejoindre la fête.

D'après les trailers partagés par Sony, Peter Parker est équipé de son costume symbiote noir. Cela n'est que suggéré et notre interprétation peut être erronée, mais il semble que notre héros pourrait bien perdre le contrôle de lui-même et basculer du côté obscur de la force (comment ça, ce n'est pas la bonne licence ?) dans cet épisode, au moins pour un temps. De quoi envisager un combat contre Miles Morales ?

Notre terrain de jeu reste la ville de New York, dont on pourra explorer une plus grande partie dans cet opus. En plus du quartier iconique de Manhattan, les joueurs seront amenés à se rendre à Brooklyn, Coney Island ou dans le Queens. La taille de la carte est deux fois supérieure à celle disponible dans le premier Spider-Man.

Quelles sont les nouveautés de gameplay de Spider-Man 2 ?

Nous l'avons déjà évoqué, la grande nouveauté de gameplay de ce Spider-Man 2 est de pouvoir contrôler Peter Parker et Miles Morales, et de devoir changer régulièrement entre les deux. Lors de l'exploration libre du monde ouvert, entre les missions de l'histoire principale, vous pourrez jouer avec l'un ou l'autre au choix, changeant d'avatar à la simple pression d'un bouton. Quand vous passez en phase scénarisée, ce n'est plus à vous de décider qui vous jouez, le titre vous imposera un personnage et le timing des changements entre les deux héros. Bryan Intihar, le directeur de la création de Spider-Man 2, explique que les moments où l'on bascule entre les deux sont prédéterminés, au service de l'histoire qui est racontée.

Trois arbres de compétences distincts sont prévus pour faire progresser ses personnages : un dédié à Peter Parker, un autre à Miles Morales et un dernier commun aux deux. Selon le réalisateur Ryan Smith, ce compromis permet de créer un sentiment de familiarité entre les personnages, tout en leur donnant des capacités uniques qui vont faire varier le gameplay et les habitudes des joueurs. Peter Parker va par exemple renvoyer une impression de puissance et de brutalité extrême grâce à de nouvelles compétences provenant du symbiote, comme un coup de poing touchant une cible unique, qui est alors collée aux murs, ou une attaque qui propulse plusieurs ennemis dans les airs.

Miles Morales fait un peu plus dans le détail, mais n'en est pas moins intéressant. Plus rapide, il retrouve notamment les actions bioélectriques qu'on lui connait déjà, et jouit de nouveaux pouvoirs liés à cette mécanique, le rendant encore plus efficace pour lutter contre de nombreux ennemis en simultané. La furtivité, les gadgets et les réflexes issus des sens de l'araignée viennent compléter la panoplie de combat.

L'une des forces des jeux Spider-Man est la jouissance de se balader d'immeuble en immeuble et de toit en toit en tissant des toiles d'araignée. Cette méthode de locomotion est parfois un peu lente lorsqu'une grande distance doit être parcourue, ce qui pouvait être un problème alors que la taille de la map a doublé. Les développeurs ont ajouté aux combinaisons de nos deux Spider-Man une fonctionnalité de wingsuit, qui permet de planer dans les airs pour se mouvoir plus rapidement. Pour l'exploiter, il faut d'abord prendre de la hauteur puis sauter dans le vide. Ensuite, il s'agit de contrôler son personnage pour qu'il passe dans des types de courants d'air, qui lui redonnent de l'élan, de la vitesse et de la hauteur.

Peut-on jouer à Spider-Man 2 en coop ?

Le studio Insomniac Games a été clair à ce sujet : aucun mode coop n'est prévu le jeu, qui est une aventure purement solo. Une petite douche froide pour une frange de joueurs qui estimaient que le fait d'incarner à tour de rôle Peter Parker et Miles Morales était un motif suffisant pour prévoir une jouabilité à deux, mais les développeurs ne l'ont pas entendu de cette oreille.