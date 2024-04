Avis aux possesseurs d'une Xbox Series ! Si vous avez besoin d'une deuxième manette Xbox, sachez que vous avez la possibilité d'en avoir une à un très bon prix sur la plateforme espagnole du site Amazon.

À quelques jours de la fin du mois d'avril 2024, Amazon Espagne a décidé de brader la manette sans fil Xbox Series. Affiché au prix conseillé de 59,99 euros, l'accessoire compatible avec la Xbox Series X et la Xbox Series S voit son tarif diminuer à exactement 36,88 euros après avoir ajouté l'article durant l'étape de la commande.

À titre d'information, l'offre promotionnelle concerne le coloris blanc (Robot White) de la manette et des frais de port à hauteur de 4,69 euros sont appliqués dans le cas d'une livraison en France. En prenant en compte ce supplément tarifaire, la manette de la console de Microsoft revient donc à 41,57 euros.

Pour rappel, la manette Xbox Series est équipée d'une prise casque de 3,5 mm et de la technologie sans fil Bluetooth. La manette est aussi dotée d'une croix multidirectionnelle pour une prise en main précise, d'une surface antidérapante sur les gâchettes et l’arrière de la manette et d'un bouton de partage dédié. L'accessoire vous permet également de jouer et de basculer rapidement entre appareils, essentiellement entre les consoles Xbox Series X et S, Xbox One, les PC fonctionnant sous Windows et les périphériques tournant sous le système d'exploitation mobile Android.