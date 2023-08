La PS5 fait son retour sur le devant de la scène à l'occasion de la rentrée 2023 ! La célèbre console de salon de Sony est proposée en promotion par plusieurs revendeurs en France.

Amazon, Leclerc et Auchan font partie des revendeurs en France qui se sont alignés pour vous permettre d'acquérir la PS5 à prix réduit. Au cours de cette rentrée 2023, la console de salon signée Sony proposée dans sa version standard est vendue par les trois revendeurs cités au tarif de 474 euros au lieu de 549 euros ; soit 75 euros moins cher par rapport au prix conseillé du produit.

PlayStation 5 : la promo à ne pas rater pour la rentrée

Pour rappel, la PS5 avait été lancée à 499 € avant une augmentation de 50 euros il y a un an. Et pendant longtemps, la console a été rarement disponible en stock, ce qui faisait grimper son prix de plusieurs dizaines, voire centaines d'euros chez certains revendeurs. 474 euros, c'est donc un excellent prix pour s'offrir la PlayStation 5 en ce moment pendant que l'offre est encore disponible. Elle ne devrait pas le rester longtemps.

Pour rappel, la PS5 standard de Sony est une console dotée d'un lecteur Blu-Ray, d'un processeur AMD Ryzen 3e génération (7nm), d'un CPU Zen de 2 à 8 cœurs cadencé à 3,5 GHz, d'un GPU AMD RDNA 2 d'une puissance de 10,28 TFLOPS qui rend la console compatible avec le ray tracing. La PS5 dispose aussi de 16 Go de RAM GDDR6 256 bits et d'un stockage interne SSD de 825 Go avec une interface à 12 canaux (5,5 Go/s Raw de 8 à 9 Go/s compressé).

On retrouve également un port HDMI 2.1, trois ports USB, un port USB-C, un port Ethernet et un emplacement NVMe SSD. Enfin, la PS5 est fournie dans une boîte incluant une manette sans fil DualSense et un socle.