Galaxy Z Fold 8 Ultra : ce bug YouTube gâche complètement le visionnage des vidéos

Certains utilisateurs de smartphones Android signalent des problèmes avec la lecture de vidéos YouTube. Le problème toucherait tout particulièrement le Galaxy Z Fold 8 Ultra de Samsung.

YouTube est incontestablement la plateforme de streaming la plus populaire au monde. Avec plus de deux milliards d’utilisateurs mensuels à travers le monde, la plateforme de Google écrase la concurrence. Toutefois, celle-ci n’est pas dénuée de défauts, loin de là. Ce bug agaçant sur YouTube fait, par exemple, disparaître les commentaires des vidéos. Par ailleurs, l’application ne fonctionne plus sur ces smartphones Android pourtant encore très utilisés.

Et la liste continue. En 2014 déjà, certains utilisateurs de Free constataient que les vidéos YouTube ne se chargeaient tout simplement plus. Plus récemment, la plateforme de streaming s’est mise à laguer et à ralentir les PC. Pire encore : un bug YouTube fait tout simplement planter votre PC. Rien que ça.

YouTube freezerait sur les Galaxy Z Fold 8 et le Galaxy S26 Ultra

On pourrait penser que les ordinateurs Windows seraient les seuls appareils concernés par ces problèmes. Mais il n’en est rien. En effet, certains problèmes touchent directement les utilisateurs Android. On pense par exemple à cet énième bug qui rend la barre de progression inaccessible, ou encore aux vidéos mises en pause qui se relancent en rouvrant l’application.

Mais cette fois, c’est tout l’inverse. En effet, sur le forum communautaire Samsung coréen, des utilisateurs signalent un problème de taille. Certains d’entre eux affirment que quitter l’application YouTube pendant le visionnage d’une vidéo peut signer la « mise à mort » de cette dernière. En rouvrant l’application, la vidéo en question serait tout simplement figée, tandis que le son continue d’être joué en arrière-plan.

Le problème semble particulièrement toucher le Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra. Mais d’autres appareils de la marque semblent également être concernés par ce bug pour le moins agaçant. Parmi ceux-ci, on retrouve notamment le Galaxy Z Fold 8, et le Galaxy S26 Ultra, qui a récemment eu droit à une belle remise de la part du fabricant sud-coréen. Quoi qu’il en soit, Samsung ne semble pas avoir réagi à ces signalements de problèmes. Affaire à suivre, donc…