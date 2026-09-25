Specs de Snap : nos premières impressions en vidéo sur les lunettes de réalité augmentée de Snapchat

Avec ses nouvelles Specs, Snap veut installer un ordinateur dans une paire de lunettes à verres transparents. Nous avons pu les essayer à Hawaï, lors du Qualcomm Snapdragon Summit. À l’intérieur, deux processeurs Snapdragon se partagent le travail pour mêler contenus numériques et environnement réel.

Afficher une vidéo devant soi, manipuler des objets virtuels ou partager un jeu en réalité augmentée : voilà les usages que Snap met en avant avec les Specs. L’entreprise derrière Snapchat poursuit ainsi son développement dans les lunettes connectées, avec un appareil destiné à accueillir des applications accessibles dans l’espace.

Présentes au Snapdragon Summit, ces lunettes illustrent aussi les ambitions de Qualcomm. Le fabricant fournit les processeurs nécessaires à leur fonctionnement et a signé avec Snap un accord pluriannuel pour équiper les prochaines générations de Specs. Nous avons pu les prendre en main quelques minutes.

snap specs

Des contenus numériques dans votre champ de vision

Première constatation : à travers les verres, nous continuons de voir ce qui nous entoure. Mais les Specs ajoutent des éléments numériques à cette vue : fenêtres, objets en trois dimensions ou interfaces interactives. Le suivi des mains permet ensuite d’interagir avec ces contenus par des gestes.

Snap présente plusieurs usages, du divertissement aux outils de travail, en passant par des expériences partagées entre amis. L’entreprise prévoit aussi une assistance par IA capable de s’appuyer sur la compréhension de l’environnement. L’intérêt dépendra donc autant des applications proposées que des capacités des lunettes.

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Deux Snapdragon pour se répartir les tâches

L’intégration de la technologie Qualcomm constitue un élément central du produit. Snap utilise deux processeurs Snapdragon : l’un prend en charge la vision par ordinateur, tandis que l’autre exécute les expériences AR, appelées « Lenses ».

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Cette répartition permet aux lunettes de suivre les mains et les mouvements tout en affichant les contenus avec une faible latence. Un point essentiel pour que les objets virtuels paraissent bien positionnés dans l’espace et réagissent aux interactions. Snap met en avant cette architecture pour rendre les gestes plus naturels.

Un tarif qui réserve encore les Specs aux passionnés

Snap annonce jusqu’à quatre heures d’utilisation continue. L’autonomie réelle dépendra des applications utilisées, un élément important pour un appareil qui doit assurer à la fois l’affichage, le suivi de l’environnement et les calculs associés.

Autre frein à l’adoption : leur prix de 2 195 dollars. À ce niveau, les Specs s’adressent surtout aux passionnés et aux professionnels prêts à investir dans la réalité augmentée. Pour convaincre davantage d’utilisateurs, Snap devra proposer des applications suffisamment utiles pour justifier le port d’un appareil supplémentaire.

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