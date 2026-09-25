Samsung retire 700 € au nouveau Galaxy Z Flip 8 512 Go : il est à moitié prix

Samsung frappe fort en ce moment avec une réduction généreuse sur le Galaxy Z Flip 8 de 512 Go. Le nouveau pliable haut de gamme voit son prix chuter de 700 € ce week-end grâce au cumul de deux remises immédiates. Il passe à 799 € au lieu de 1 499 €. Samsung offre en plus plusieurs cadeaux en bonus.

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L’offre concerne la version blanche du Z Flip 8 disposant de 512 Go de stockage. D’abord, saisissez le code promo Z600 dans le panier pour bénéficier de 600 € de réduction immédiate. Samsung aurait pu s’arrêter là, mais la marque vous offre 100 € de remise supplémentaire si vous payez par PayPal.

Choisissez simplement ce moyen de paiement sur la page de règlement et la réduction s’applique automatiquement au panier. Le prix descend alors à 799 €. Notez que le code Z600 est valable jusqu’au lundi 28 septembre 2026 à midi. Vous avez donc ce week-end et quelques heures en plus pour en profiter, pour peu que le stock reste disponible sur toute la durée de validité. Profitez donc de cette offre dès maintenant si elle vous intéresse afin d’éviter toute mauvaise surprise.

700 € de réduction sur le Galaxy Z Flip 8 chez Samsung

Un écran à l’extérieur, un autre une fois ouvert

Pas besoin d’ouvrir le Z Flip 8 chaque fois qu’une notification arrive. Son écran externe de 4,1 pouces permet de la consulter et d’utiliser certaines applications. Une fois le téléphone déplié, vous passez à 6,9 pouces pour lire ou regarder une vidéo.

Pour les photos, vous pouvez poser le téléphone entrouvert et vous placer devant son capteur principal de 50 MP. L’écran extérieur sert alors à vérifier le cadrage. Vous pouvez montrer la paume de votre main à l’appareil photo : le smartphone lance alors un compte à rebours avant de prendre la photo. La commande vocale est également possible si elle est activée.

Cela est pratique pour une photo à plusieurs ou une vidéo lorsque personne n’est disponible pour tenir le téléphone. Samsung équipe également ce modèle d’une batterie de 4 300 mAh et d’une puce Exynos 2600.

Pour rappel, la version concernée par le code promo est celle blanche, disposant de 512 Go de stockage. Samsung va encore plus loin en offrant six mois d’essai à Google AI Pro, d’une valeur de 132 €, et trois mois de Samsung Care+ pour toute nouvelle souscription. Une reprise est aussi proposée, selon le téléphone que vous possédez. De quoi faire baisser encore plus le prix.

Enfin, la marque promet jusqu’à sept ans de mises à jour système et la même durée pour les correctifs de sécurité.