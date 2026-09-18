YouTube : cet énième bug rend la barre de progression inaccessible, voici l’astuce toute simple pour le contourner

De nombreux utilisateurs de YouTube rencontrent, depuis avril pour certains, un bug assez handicapant : les suggestions débordent sur le lecteur et empêchent d’accéder à sa barre de progression – et donc de faire défiler la vidéo en cours. En attendant un correctif de Google, il existe une astuce toute simple pour contourner ce bug.

Décidément, YouTube « expérimente » plusieurs bugs ces derniers temps. Et Google semble les résoudre au compte-gouttes. Si le problème de connexion aux Smart TV et aux consoles a été corrigé récemment, le dysfonctionnement lié à la résolution des vidéos court toujours, et ce n’est pas le seul.

En effet, des utilisateurs signalent que les suggestions prennent un peu (beaucoup) trop de place. C’est simple : elles vont jusqu’à masquer une partie du lecteur de la vidéo en cours, empêchant les utilisateurs d’accéder à la barre de progression. En attendant un correctif, une solution temporaire permet de régler le problème.

Des suggestions YouTube envahissantes en plein écran sur Android

Ce bug ne date pas d’aujourd’hui si l’on se fie aux premiers signalements repérés par Android Authority sur Reddit ou sur le forum communautaire de Google : des plaintes existent depuis avril, tandis que de nouveaux témoignages continuent d’affluer. Nos confrères reconnaissent avoir expérimenté ce bug, mais précisent qu’il a rapidement disparu. Ce n’est pas le cas de nombreux utilisateurs.

Alors que les équipes de YouTube sont d’habitude plutôt promptes à réagir, aucune réponse n’a pour le moment été apportée. On ignore donc s’il s’agit d’un bug ou d’un test d’interface. Quoi qu’il en soit, cela reste très handicapant puisqu’en dépassant sur le lecteur vidéo, ces recommandations rendent impossible le défilement via la barre de progression.

Plusieurs éléments ressortent de ces témoignages : le bug semble ne concerner que la version Android et le mode plein écran. En attendant un signe de Google, une astuce temporaire et facile à réaliser a été partagée par l’internaute GameGoalstryhard : sélectionner l’une des vidéos suggérées, puis appuyer sur le bouton en forme de flèche vers la gauche pour revenir à la vidéo initiale. Là, les suggestions devraient retrouver leur place.