Google Messages a une option qui va vous faire gagner du temps avec les longs messages audio, comment l’activer

Vos proches ont une fâcheuse tendance à s’éterniser lorsqu’ils vous envoient un message audio ? Vous n’avez pas à endurer leurs hésitations et détours avec Google Messages. L’application dispose en effet d’une option de retranscription des messages audio. On vous explique comment l’activer.

google messages

Depuis quelques années, l’espèce humaine est divisée en deux catégories : celle qui raffole des messages vocaux, et celle qui les exècre. D’un côté, ceux qui n’hésitent pas à parler pendant plusieurs minutes, quitte à faire des détours, une pause en plein enregistrement le temps de se faire un café ou même une introduction qui n’a pas grand-chose à voir. De l’autre, les adeptes du concis, de la plume, des emojis et de la trace écrite.

Loin de nous l’idée de trancher dans ce débat épineux, mais force est de constater qu’une catégorie subit plus les fantaisies de l’autre. Difficile en effet de supporter les longs vocaux de plusieurs minutes lorsque l’on préfère lire rapidement un message avant de passer à autre chose. Fort heureusement, si vous vous reconnaissez dans cette description et que vous utilisez Google Messages, il existe une solution à tous vos problèmes.

Sur le même sujet — Google Messages : la dernière mise à jour corrige enfin ce bug catastrophique qui révèle vos vieux textos au mauvais destinataire

Google Messages a une option tombée du ciel si vous détestez les messages vocaux

Et non, il ne s’agit pas de perdre tous vos amis à force de n’écouter aucun de leurs vocaux. Google Messages dispose en effet, bien caché au fond de ses paramètres, une option de transcription des messages audio. Dit plus simplement, l’application peut transformer les messages vocaux en texte, soit probablement votre Saint Graal si vous lisez cet article.

Une fois activée, celle-ci affiche alors automatiquement un texte sous le message audio que vous venez de recevoir. Vous n’avez plus besoin de lancer la lecture et patienter le temps que votre contact finisse par vous dire ce qu’il a vraiment envie de vous dire. À la place, vous pouvez tranquillement lire son message comme s’il n’avait envoyé que du texte dès le départ.

Comment activer la transcription des messages vocaux dans Google Messages

En réalité, il y a de fortes chances pour que l’option soit déjà activée par défaut sur votre application. Mais si tel n’est pas le cas, pas de panique, elle n’est pas bien compliquée à trouver. Voici la marche à suivre :

  1. Ouvrez Google Messages sur votre smartphone
  2. Appuyez sur votre photo de profil sur la droite de l’écran
  3. Scrollez tout en bas jusqu’à trouver Paramètres de l’application Messages
  4. Appuyez sur Transcription des messages vocaux
  5. Activez l’option via le slider disponible

tuto google messages transcription messages vocaux

Et voilà, vous pouvez retrouver votre tranquillité d’esprit en ouvrant Google Messages lorsque vous recevez encore un vocal interminable de ce proche qui donne toujours trop de détails lorsqu’il raconte une anecdote. De rien !


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