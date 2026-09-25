Android : les smartphones vont gagner en autonomie, les batteries de 10 000 mAh arrivent en force

En combinant la technologie silicum-carbone à une coque rigide en acier, les constructeurs Android vont pouvoir intégrer des batteries à la capacité massive dans leurs smartphones premium.

Depuis quelque temps, on voit la capacité des batteries s’envoler sur les smartphones Android. Après des années de recherche et développement, les constructeurs ont enfin intégré la technologie silicum-carbone pour la conception de leurs accumulateurs. Même Samsung, d’abord réticent, a suivi la tendance depuis la sortie des Galaxy Z Fold 8 et Z Fold 8 Ultra.

Et l’innovation ne devrait pas s’arrêter là. Le leaker Digital Chat Station profite du lancement des iPhone 18 Pro pour rappeler qu’Apple enveloppe les batteries de ses smartphones dans une coque rigide en acier. Ce procédé présente des avantages en termes de dissipation de la chaleur et d’espace occupé, et dont devraient avoir recours certaines fabricants de mobiles Android à l’avenir pour leurs appareils haut de gamme.

Des batteries silicum-carbone avec cellules empilée et boîtier en acier

La source indique qu’une marque “teste des batteries à boîtier en acier combiné à la technologie des cellules empilées, dans le but d’atteindre une capacité de 9 000 à 10 000 mAh”. Il ne précise pas l’identité du constructeur en question, mais il s’agit sans doute de Xiaomi, qui vient de lancer son Redmi Note 17 Pro Max, équipé d’une batterie d’une capacité de 10 000 mAh dans sa version chinoise (9 200 mAh en version européenne). Le Xiaomi 18 Pro Max est lui aussi impressionnant avec sa batterie de 8 500 mAh, alors qu’une bonne partie de l’espace disponible est occupée par ses gros capteurs photo et son écran secondaire dorsal.

Le silicum-carbone permet d’améliorer la densité des cellules, et donc d’augmenter la capacité des batteries sans avoir à accroître leur taille également. L’utilisation d’une coque rigide en acier pour entourer la batterie devrait donner la possibilité de compacter davantage encore les cellules grâce à une dissipation thermique plus efficace. Ce composant est aussi plus fin que les autres solutions, libérant de la place pour les cellules.

Les batteries souples traditionnelles sont plus sensibles à la chaleur, empêchant d’augmenter trop intensément la densité de leurs cellules. Elles ont aussi tendance à gonfler, et le fabricant doit donc prévoir un espace libre, et donc perdu, pour qu’elles puissent le faire sans danger.