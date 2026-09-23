Compatible iOS et Android, quelles fonctions de la HUAWEI Watch GT 7 Series changent entre iPhone et Android ?

Installer sa montre connectée sur iPhone ou sur Android peut être compliqué. Ce n’est pas le cas avec la nouvelle HUAWEI Watch GT 7 Series, disponible sur les deux systèmes via l’application HUAWEI Santé. Quel que soit votre smartphone, vous pouvez donc profiter de ses 100 sports intégrés et toutes ses autres fonctionnalités.

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De nombreuses montres connectées sportives restent liées à un seul système d’exploitation. Selon HUAWEI, la Watch GT 7 Series s’en écarte en fonctionnant aussi bien avec un iPhone qu’avec un smartphone Android, via l’application HUAWEI Santé. Certaines fonctions varient toutefois selon l’OS utilisé, notamment la réponse aux SMS et la navigation cartographique sur la montre. On vous explique tout.

La GT 7 Series et Android, une compatibilité totale

Annoncée en septembre 2026, la HUAWEI Watch GT 7 Series mise sur une compatibilité large : l’application HUAWEI Santé, indispensable pour connecter la montre à un smartphone, est disponible sur Android 9.0 ou une version ultérieure selon HUAWEI, malgré les tensions commerciales entre HUAWEI et Google. Depuis l’embargo américain de 2019, HUAWEI n’a plus accès aux services Google, ce qui explique l’absence de ses applications sur le Google Play Store, selon LeClaireur (Fnac). Les utilisateurs Android peuvent malgré tout installer HUAWEI Santé via l’AppGallery, sans que cela affecte le fonctionnement de la montre elle-même.

Sur Android, la HUAWEI Watch GT 7 Series donne ainsi accès à l’intégralité de ses fonctions. Les appels et notifications remontent normalement au poignet, la réponse directe aux SMS depuis la montre fonctionne, et la navigation cartographique via l’application Petal Maps reste disponible pour se repérer sur une piste de ski ou un itinéraire vélo.

Comment installer l’application HUAWEI Santé sur un smartphone Android ?

Rechercher “HUAWEI AppGallery” sur un moteur de recherche et se rendre sur la page officielle de téléchargement du site HUAWEI, selon la procédure indiquée par la marque. Appuyer sur “Installer” et suivre les instructions à l’écran pour installer AppGallery sur le smartphone. Une fois AppGallery installée, l’ouvrir et rechercher l’application HUAWEI Santé. Télécharger et installer HUAWEI Santé depuis AppGallery. Créer ou connecter un compte HUAWEI depuis l’application. Activer le Bluetooth du smartphone et lancer le couplage avec la montre depuis HUAWEI Santé.

La GT 7 Series, disponible directement sur l’App Store de votre iPhone

Sur iPhone, l’application HUAWEI Santé s’installe directement depuis l’App Store, sans les complications d’installation propres à Android. La configuration minimale requise est iOS 13.0 ou une version ultérieure, selon HUAWEI. Une fois l’application téléchargée et le compte HUAWEI créé, le couplage via Bluetooth avec la montre se fait normalement.

L’essentiel des fonctions reste disponible sur iOS : les appels et notifications remontent au poignet, et les contacts se synchronisent avec la montre. Deux fonctions restent toutefois réservées à Android : la réponse directe aux SMS depuis la montre, et la navigation cartographique via l’application Petal Maps, cette dernière n’existant pas sur iPhone puisque l’AppGallery HUAWEI n’y est pas disponible.

Comment installer l’application HUAWEI Santé sur iPhone ?

Ouvrir l’App Store et rechercher “HUAWEI Santé”. Télécharger et installer l’application. Créer ou connecter un compte HUAWEI depuis l’application. Activer le Bluetooth de l’iPhone et lancer le couplage avec la montre depuis HUAWEI Santé.

Tableau récapitulatif : compatibilité de la GT 7 Series selon votre smartphone

Compatibilité Android iPhone Configuration minimale requise Android 9.0+ iOS 13.0+ Téléchargement de l’app HUAWEI Santé Via AppGallery Via l’App Store Appels et notifications Compatible Compatible Synchronisation des contacts Compatible Compatible Réponse directe aux SMS depuis la montre Compatible Non compatible Navigation cartographique (Petal Maps) Compatible Non compatible

Le suivi sportif de la HUAWEI Watch GT 7 Series

La HUAWEI Watch GT 7 Series couvre plus de 100 sports et modes d’entraînement selon HUAWEI, entre trail, ski, snowboard, cyclisme, golf et sports de raquette. Sur la version Pro, certains modes vont au-delà du simple suivi d’activité. En ski et snowboard, la force G mesurée en temps réel permet de détecter automatiquement chaque virage, avec un accès à plus de 3 000 cartes de stations selon HUAWEI. À vélo, la fonction Smart Turn signale les virages serrés à l’avance, tandis que l’indicateur MR2 calcule le seuil de lactate pendant l’effort. Les golfeurs disposent, eux, d’une cartographie sur 18 trous avec ajustement automatique des distances selon la pente du terrain.

Des exemples de disciplines couvertes par la HUAWEI Watch GT 7 Series :

Trail et course à pied

Ski et snowboard (extérieur et intérieur)

Cyclisme

Golf (HUAWEI Watch GT 7 Pro uniquement)

Sports de raquette (badminton, pickleball, tennis, via applications tierces)

Toutes ces fonctions s’appuient sur le système GPS Sunflower et son algorithme AI-XDR, communs à l’ensemble de la gamme. Selon HUAWEI, ce système apporte une précision de suivi supérieure de 50 % par rapport au système GPS de la génération précédente, utilisé sur la HUAWEI Watch GT 6 : en pratique, selon le constructeur, le signal reste précis même en forêt, en montagne ou dans une rue bordée d’immeubles, des endroits où le GPS a l’habitude de décrocher.

Le suivi santé et sommeil de la HUAWEI Watch GT 7 Series

La HUAWEI Watch GT 7 Series embarque plusieurs mesures de santé, certaines communes à toute la gamme, d’autres réservées à la version Pro. Voici le détail :

Fréquence cardiaque (toute la gamme)

Glycémie (toute la gamme)

Arythmie par onde de pouls (toute la gamme)

Analyse du sommeil sur 9 facteurs (toute la gamme)

Analyse ECG (HUAWEI Watch GT 7 Pro uniquement)

Rigidité artérielle (HUAWEI Watch GT 7 Pro uniquement)

Côté sommeil, la montre calcule chaque matin un résumé de la nuit à partir de 9 facteurs selon HUAWEI : l’indice de sommeil, la variabilité de la fréquence cardiaque pendant le sommeil, la fréquence cardiaque pendant le sommeil, le stress et les calories brûlées en activité, complétés par la fréquence cardiaque au repos, la température cutanée, la fréquence respiratoire et le sommeil profond. Ces données remontent dans l’application HUAWEI Santé, dont le module Trèfle de Santé organise le suivi autour de quatre piliers : sommeil, activité, émotions et alimentation.

Matériaux, autonomie et paiement sans contact

La HUAWEI Watch GT 7 Pro associe un boîtier en alliage de titane à une lunette en céramique nanocristalline et un verre saphir. La HUAWEI Watch GT 7 (46 mm et 41 mm) reste sur un boîtier en acier inoxydable, avec une lunette en céramique sur le coloris Blanc de la version 41 mm. Les trois formats se déclinent en plusieurs teintes, du jaune au gris, avec des bracelets EasyCross ou cuir selon la version choisie.

Côté autonomie, la HUAWEI Watch GT 7 Pro et la HUAWEI Watch GT 7 (46 mm) tiennent jusqu’à 21 jours en usage modéré selon HUAWEI, contre 14 jours pour la version 41 mm plus compacte. La montre embarque aussi le paiement sans contact NFC via Curve Pay, confirmé disponible sur iOS et Android sans distinction, selon le service Curve lui-même : de quoi sortir sans smartphone ni carte bancaire, quel que soit le système utilisé.

Combien coûte la HUAWEI Watch GT 7 Series ?

Jusqu’au 18 octobre 2026, la gamme bénéficie d’une offre de lancement avec le code A20GT7PA, valable quel que soit le modèle choisi. Voici le détail des prix :

HUAWEI Watch GT 7 (41 mm) : 229,99 € au lieu de 299,99 €

HUAWEI Watch GT 7 (41 mm) Blanc : 249,99 € au lieu de 319,99 €

HUAWEI Watch GT 7 (46 mm) : 299 €

HUAWEI Watch GT 7 Pro (46 mm) : 359,99 € au lieu de 429,99 €

HUAWEI Watch GT 7 Pro (46 mm) Édition Titane : 449,99 € au lieu de 519,99 €

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Nos réponses à vos questions sur la HUAWEI Watch GT 7 Series

Peut-on changer de smartphone (Android vers iPhone ou l’inverse) sans perdre ses données ?

Le changement d’appareil ne nécessite pas de réinitialiser la montre au préalable. Il suffit d’installer l’application HUAWEI Santé sur le nouveau smartphone et de se connecter au même compte HUAWEI pour retrouver l’historique synchronisé, quel que soit le système d’exploitation utilisé.

L’application HUAWEI Santé fonctionne-t-elle sans connexion internet ?

Le comptage de pas continue de fonctionner hors ligne, selon la documentation officielle HUAWEI. La synchronisation des données entre la montre et l’application, ainsi que l’enregistrement d’un parcours GPS, nécessitent en revanche une connexion internet active pour remonter correctement les informations.

Pourquoi l’application HUAWEI Santé n’est-elle pas disponible sur le Google Play Store ?

Depuis l’embargo américain de 2019, HUAWEI n’a plus accès aux services Google, ce qui explique l’absence de ses applications sur le Google Play Store, selon LeClaireur (Fnac). L’application reste toutefois disponible via l’AppGallery HUAWEI, une boutique alternative installable sur la plupart des smartphones Android récents.

Quelles fonctions changent entre Android et iPhone sur la HUAWEI Watch GT 7 Series ?

L’essentiel des fonctions reste identique sur les deux systèmes : appels, notifications, suivi sportif et santé compris. Deux fonctions restent toutefois réservées à Android : la réponse directe aux SMS depuis la montre, et la navigation cartographique via l’application Petal Maps, absente sur iPhone.

Le paiement sans contact Curve Pay fonctionne-t-il aussi bien sur iOS et Android ?

Le service Curve Pay fonctionne sans distinction sur iOS et Android, une flexibilité rare pour ce type de fonction sur une montre connectée. Il suffit d’ajouter une carte bancaire dans l’application Curve Pay pour l’utiliser directement depuis la montre, sans sortir son smartphone.

Le code promo A20GT7PA s’applique-t-il à tous les modèles de la gamme ?

Le code promo A20GT7PA s’applique à la HUAWEI Watch GT 7 (41 mm), à sa version Blanc, à la HUAWEI Watch GT 7 Pro et à son édition Titane. La HUAWEI Watch GT 7 (46 mm) reste au tarif de 299 €, sans remise dans le cadre de cette offre.

Sources

HUAWEI, page officielle HUAWEI Watch GT 7 Pro : https://consumer.huawei.com/fr/wearables/watch-gt7-pro/

LeClaireur (Fnac), sur l’embargo américain et l’absence des services Google : https://leclaireur.fnac.com/article/17460-google-recommande-de-ne-pas-installer-ses-applications-sur-les-smartphones-huawei/

Curve, page officielle sur la compatibilité Curve Pay avec les montres HUAWEI : https://www.curve.com/huawei

Phonandroid (prix, code promo) : https://www.phonandroid.com/huawei-lance-la-watch-gt-7-pro-une-montre-taillee-pour-le-sport-extreme.html

Cet article est une publication sponsorisée proposée par HUAWEI.