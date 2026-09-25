Le ventilateur à haute vitesse Shark TurboBlade est bradé pour la fin de l’été, et à ce prix-là, il faut en profiter !

L’été 2026 a particulièrement été chaud en France. Alors que de belles journées sont encore annoncées ces prochaines semaines, Shark vous donne la possibilité de vous équiper à prix cassé. Son excellent ventilateur multidirectionnel à haute vitesse Shark TurboBlade passe de 279,99 € à 169,99 € seulement ! C’est tout simplement un prix sacrifié…

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Vous avez souffert des fortes chaleurs cet été ? Pas étonnant, L’été 2026 a été le plus chaud jamais enregistré en France ! Vous souhaitez mieux vous équiper pour affronter les canicules des années à venir ? Ce bon plan est fait pour vous.

Le Shark TurboBlade est un puissant ventilateur multidirectionnel capable de rafraîchir une grande pièce en diffusant l’air à une distance jusqu’à 20 mètres. Normalement en vente à 279,99 €, ce modèle est actuellement en promotion à 199,99 €. C’est déjà son prix le plus bas, mais ça n’est pas tout ! Avec le code PASN10 qui vous permet d’avoir 15% de réduction supplémentaire jusqu’à lundi, son prix chute à 169,99 € seulement. C’est un excellent prix pour un tel ventilateur !

Quelles sont les caractéristiques du Shark TurboBlade ?

L’été 2026 a été éprouvant pour toutes les personnes qui n’ont pas la clim chez eux. Pourtant, il existe des ventilateur ultra-puissants capables de rafraîchir efficacement les différentes pièces grâce à la propulsion de l’air à haute vitesse.

C’est le ças du Shark TurboBlade, un puissant ventilateur multidirectionnel. Ce modèle haut de gamme a été conçu pour vous aider à supporter plus facilement les vagues de chaleur. Grâce à ses 10 niveaux différents, vous pouvez définir la puissance nécessaire pour profiter d’un vent frais chez vous. Lorsque le ventilateur est réglé au niveau 1, son fonctionnement est quasiment siliceux avec un volume sonore de 40 dB seulement. Le Shark TurboBlade dispose également d’un mode Brise naturelle pour avoir un souffle léger qui simule le vent, et d’un mode Boost capable de souffler l’air à une distance de 20 mètres.

Côté design, le Shark TurboBlade a la particularité de pouvoir être utilisé horizontalement et verticalement. Vous pouvez ainsi le faire pivoter jusqu’à 180°. Vous pouvez aussi ajuster la hauteur du pied. D’ailleurs, le mode Couverture d’air (Air Blanket) a été conçu pour vous rafraîchir lorsque vous êtes allongé dans votre lit. La télécommande aimantée fournie vous permet de contrôler votre ventilateur à distance. Enfin, ce modèle premium est doté du filtre DustDefence qui protège votre ventilateur contre la poussière.