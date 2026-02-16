Ce bug agaçant sur YouTube fait disparaître les commentaires des vidéos

Un bug étrange touche actuellement YouTube sur ordinateur. Les commentaires disparaissent soudainement sous certaines vidéos, sans explication claire. De nombreux utilisateurs signalent le problème depuis plusieurs jours.

YouTube multiplie les ajustements techniques ces derniers mois. La plateforme a récemment été accusée d’avoir bloqué la lecture en arrière-plan sur certains navigateurs mobiles. Plusieurs internautes estimaient que cette limitation visait à encourager l’abonnement Premium. Google n’avait pas confirmé ce lien, mais les signalements s’étaient multipliés sur Reddit et les forums spécialisés.

Dans le même temps, YouTube Music a introduit une fonction attendue. Le service permet désormais de reprendre une écoute sur smartphone après l’avoir commencée sur PC. Cette synchronisation améliore la continuité entre appareils. Pourtant, sur la version web classique de YouTube, un nouveau problème vient perturber l’usage quotidien.

Un bug sur la version web de YouTube désactive les commentaires sur Chrome, Edge et Brave

Ce problème qui fait disparaître les commentaires sur YouTube touche uniquement la version ordinateur de la plateforme. D’après plusieurs signalements relayés par PiunikaWeb, certains internautes voient apparaître le message “Commentaires désactivés” sous un grand nombre de vidéos. Le phénomène aurait été observé sur Google Chrome, Microsoft Edge et Brave. Les applications mobiles ne semblent pas concernées. Chez certains utilisateurs, la description de la vidéo disparaît également.

Selon les informations rapportées par Android Authority, l’élément commun serait l’utilisation d’un bloqueur de publicité. Plusieurs internautes affirment que les commentaires et descriptions réapparaissent immédiatement après avoir désactivé leur extension. Le problème toucherait aussi certains abonnés YouTube Premium utilisant un bloqueur intégré à leur navigateur. YouTube n’a pas confirmé officiellement l’origine du dysfonctionnement.

La plateforme a toutefois déjà multiplié les mesures contre les bloqueurs ces derniers mois, notamment en limitant l’accès aux vidéos ou en empêchant certaines fonctionnalités de fonctionner normalement. En attendant, la solution la plus simple consiste à rafraîchir la page, ce qui fait parfois revenir les commentaires. Mais ce contournement reste pénible, surtout quand on enchaîne plusieurs vidéos. Les utilisateurs concernés doivent aussi vérifier leurs extensions, car le blocage semble varier selon les comptes et les navigateurs. YouTube pourrait aussi tester ce changement sur une partie des internautes.