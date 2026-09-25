Un abonnement ChatGPT Pro Max à 500 $ par mois arrive bientôt, pour quelles nouveautés ?

OpenAI préparerait le lancement d’un nouvel abonnement ChatGPT Pro Max à 500 $ par mois. Il ciblerait les professionnels et les développeurs.

Nous avions déjà l’iPhone Pro Max, nos auront bientôt ChatGPT Pro Max. Cette nomenclature tend à s’imposer pour les produits et services tech. OpenAI n’a pas encore officialisé ce nouvel abonnement, mais celui-ci a été repéré dans des documents non publiés. On y apprend que le forfait Pro existant serait scindé en deux : Pro Standard et Pro Max.

ChatGPT Pro Max coûterait 500 $ par mois, voire plus selon le pays, en fonction des taxes locales et de la TVA, nous apprend TestingCatalog. Sur son site, OpenAI décrit le forfait Pro comme “parfait pour la recherche et le codage” et s’adresse aux utilisateurs les plus exigeants. Avec Pro Max, on peut s’attendre à des performances encore plus avancées pour les tâches les plus lourdes et complexes.

ChatGPT Pro Max : un abonnement à 500 $ qui peut quand même valoir le coup

Pour l’instant, les avantages concrets de ChatGPT Pro Max restent assez flous. Tout ce qu’on sait, c’est que ce forfait permettrait d’accéder aux modèles les plus rapides pour les fonctionnalités Work et Codex. Work est pensé pour les tâches de longue durée, qui requièrent beaucoup de mémoire. Quant à Codex, il sert, comme son nom l’indique, à gérer des projets de programmation complexes, qui peuvent parfois nécessiter des jours à se concrétiser. “Le temps, c’est de l’argent”, et si ChatGPT est réellement beaucoup plus rapide en version Pro Max, l’abonnement devrait être facile à rentabiliser pour bien des structures.

Il est aussi fait mention de Cerebras, une infrastructure déjà présente dans GPT-5.6 Sol Ultrafast et qui est exploitée pour éliminer les goulots d’étranglement de la mémoire et de la bande passante, dans le but de réduire considérablement la latence et accélérer les temps de réponse de l’IA. Avec GPT-5.6 Sol Ultrafast, OpenAI annonce par exemple jusqu’à 750 tokens de sortie par seconde sans compromis sur la qualité.

L’événement OpenAI DevDay aura lieu le 29 septembre 2026. On s’attend à ce qu’y soient présentés de nouvelles API, des outils de développement, mais aussi ChatGPT Pro Max donc.