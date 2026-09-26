Avengers Endgame : Marvel ajoute des scènes inédites et sème le chaos avant Doomsday

Le cultissime Avengers : Endgame est de retour en salle. Et, bonne nouvelle pour les fans, celui-ci inclut des scènes post-génériques totalement inédites. Ces dernières préparent l’arrivée d’Avengers : Doomsday.

Le moins que l’on puisse dire, c’est que le Marvel Cinematic Universe (MCU) ne manque pas de richesse. D’Iron Man à Hulk, en passant par Black Panther et Captain America, la liste des personnages inclus dans l’univers est interminable. Ces derniers ont eu droit à d’innombrables films. Depuis le tout premier Iron Man de 2008, on a par exemple pu voir Captain America, Les Gardiens de la Galaxie 1, 2 et 3, ou encore Spider-Man: No Way Home.

Mais en 2019, Avengers: Endgame venait renverser la table. À cette occasion, on retrouve notamment Iron Man, Captain America, Thor, Hulk, Black Widow, Hawkeye et Ant-Man se démener pour récupérer les fameuses Pierres d’Infinité. Celles-ci ont, a-t-on besoin de le rappeler, permis à Thanos d’effacer d’un claquement de doigts la moitié de la population de l’univers dans Avengers : Infinity War.

Avengers : Endgame revient…

Avec sa bataille finale de grande ampleur et ses multiples rebondissements, Avengers: Endgame occupe une place de choix dans le cœur des fans du MCU. D’ailleurs, avec ses 6,94 millions d’entrées en France, le long métrage est incontestablement l’un des plus gros succès de la franchise.

Et ça, Marvel Studios l’a bien compris. En effet, Avengers : Endgame est de retour en salle depuis quelques jours, pour le plus grand bonheur des fans. Ces derniers peuvent ainsi revivre l’aventure sur grand écran, près de sept ans après la sortie du film. Mais ce n’est pas tout.

… Avec de belles surprises au programme

En effet, comme son nom le suggère, Avengers : Endgame Encore, c’est « encore » plus de contenu. Si le film reste globalement le même, la fin bénéficie d’une nouvelle séquence. Par ailleurs, une nouvelle scène post-générique vient compléter l’ensemble. Ces scènes inédites viennent donc relier Endgame et le prochain volet de la saga, Avengers: Doomsday. Attention, spoiler.

À la fin d’Avengers: Endgame original, on constate que Steve Rogers (Chris Evans) décide de rester dans le passé pour couler des jours heureux avec sa compagne, Peggy Carter (Hayley Atwell). Mais dans Encore, tout bascule. En effet, alors que le couple danse tranquillement, un intrus fait subitement son apparition. Il s’agit ni plus ni moins de Loki (Tom Hiddleston), vêtu de sa tenue de l’Autorité des Variations Temporelles. D’ailleurs, celui-ci revient dans une nouvelle série, mais pas celle que vous croyez.

Mais c’est bel et bien la nouvelle scène de milieu de générique qui est la plus troublante. On y voit Bruce Banner (Hulk) en train de faire des recherches. Celui-ci semble s’être enfermé dans un bunker souterrain profondément enfoui. Notre héros est en train de filmer sa dernière découverte, lorsqu’un personnage inattendu fait, une nouvelle fois, son apparition.

Le MCU cherchait-il à faire un lien entre Iron Man et Doctor Doom ?

Il s’agit, roulement de tambours… du Dr Doom. Celui-ci semble enlever Hulk, sans que l’on ne sache pourquoi. Le seul indice : un mystérieux symbole vert lumineux apparaît dans le laboratoire de Banner. Pour rappel, la scène post-générique de The Fantastic Four : First Steps montrait Doctor Doom enlevant Franklin Richards, le fils de Sue Storm et Reed Richards.

Mais nous avons gardé le meilleur pour la fin (sans mauvais jeu de mots). En effet, passons maintenant à la fameuse scène post-générique d’Avengers : Endgame – Encore. À cette occasion, on entend des coups de marteau, puis on découvre un masque en train d’être fabriqué dans une grotte avec des outils rudimentaires.

Et les fans d’Iron Man s’en souviennent bien : dans le premier film, Tony Stark fabrique sa première armure en captivité dans… une grotte, avec des outils rudimentaires. Alors, y a-t-il un lien entre le Dr Doom et Iron Man ? Peut-être. Quoi qu’il en soit, le grand méchant d’Avengers: Doomsday est bel et bien incarné par Robert Downey Jr., qui a accepté de passer le flambeau d’Iron Man.

Quoi qu’il en soit, il ne faudra pas attendre longtemps avant d’en avoir le cœur net. En effet, la sortie d’Avengers: Doomsday est fixée au 16 décembre 2026. Par ailleurs, pas moins de