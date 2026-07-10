Le Galaxy Z Fold 8 et l’iPhone Ultra peuvent trembler, Oppo prépare un nouveau smartphone pliable très ambitieux

La tendance des smartphones pliables au ratio d'écran plus large est en route. Le Galaxy Z Fold 8 va ouvrir la voie, avant l'iPhone Ultra et un nouvel appareil Oppo qui ne manque pas d'ambition.

Samsung a confirmé que son Galaxy Z Fold 8 sera lancé le 22 février 2026 lors d'un événement Galaxy Unpacked. Cette conférence sera particulièrement scrutée, puisque nous aurons enfin un aperçu officiel du tout nouveau design conçu par Samsung : un smartphone pliable beaucoup moins allongé et un peu plus large, offrant un ratio d'écran d'environ 16:10 quand plié et aux alentours de 4:3 lorsque déplié. Un form factor adapté à d'autres usages et délivrant une expérience de prise en main différente, qu'on a hâte de tester.

Samsung anticipe en fait la sortie à venir de l'iPhone Ultra, le tout premier mobile pliable d'Apple, qui devrait être annoncé lors de la keynote de septembre prochain. L'iPhone Ultra mise justement sur un design de ce type, misant sur la largeur de l'affichage, ce qu'on n'avait pas encore vraiment vu sur le marché.

Oppo veut un modèle pour concurrencer le Galaxy Z Fold 8 et l'iPhone Ultra

Ce que font Samsung et Apple, les autres constructeurs ont tendance à le suivre. Et d'après les informations du leaker Digital Chat Station, Oppo prépare un smartphone pliable adoptant un format similaire. Celui-ci serait équipé de la prochaine puce haut de gamme de Qualcomm, le Snapdragon 8 Elite Gen 6 gravé en 2 nm. Ce SoC serait doté d'un accélérateur d'IA, qui devrait permettre d'exécuter des tâches d'IA complexes en local.

La capacité de la batterie serait d'environ 6 500 mAh, soit bien plus que sur les appareils de Samsung. Le Galaxy Z Fold 8 (le modèle large) embarquerait une batterie de 4 800 mAh et le Galaxy Z Fold 8 Ultra de 5 000 mAh, en hausse par rapport aux générations précédentes, bien en dessous de ce que peuvent offrir certaines marques concurrentes. On ne connait pas la capacité de la batterie de l'iPhone Ultra, mais on peut parier qu'elle sera plus proche de celle des mobiles de Samsung que d'Oppo. Le travail sur l'optimisation et l'efficacité énergétique étant plus sérieux chez Apple, la capacité de la batterie est un facteur moins important chez les iPhone.