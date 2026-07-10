Le Galaxy Z Fold 8 et l’iPhone Ultra peuvent trembler, Oppo prépare un nouveau smartphone pliable très ambitieux

La tendance des smartphones pliables au ratio d'écran plus large est en route. Le Galaxy Z Fold 8 va ouvrir la voie, avant l'iPhone Ultra et un nouvel appareil Oppo qui ne manque pas d'ambition.

oppo find n6 test
Crédit : Phonandroid

Samsung a confirmé que son Galaxy Z Fold 8 sera lancé le 22 février 2026 lors d'un événement Galaxy Unpacked. Cette conférence sera particulièrement scrutée, puisque nous aurons enfin un aperçu officiel du tout nouveau design conçu par Samsung : un smartphone pliable beaucoup moins allongé et un peu plus large, offrant un ratio d'écran d'environ 16:10 quand plié et aux alentours de 4:3 lorsque déplié. Un form factor adapté à d'autres usages et délivrant une expérience de prise en main différente, qu'on a hâte de tester.

Samsung anticipe en fait la sortie à venir de l'iPhone Ultra, le tout premier mobile pliable d'Apple, qui devrait être annoncé lors de la keynote de septembre prochain. L'iPhone Ultra mise justement sur un design de ce type, misant sur la largeur de l'affichage, ce qu'on n'avait pas encore vraiment vu sur le marché.

Oppo veut un modèle pour concurrencer le Galaxy Z Fold 8 et l'iPhone Ultra

Ce que font Samsung et Apple, les autres constructeurs ont tendance à le suivre. Et d'après les informations du leaker Digital Chat Station, Oppo prépare un smartphone pliable adoptant un format similaire. Celui-ci serait équipé de la prochaine puce haut de gamme de Qualcomm, le Snapdragon 8 Elite Gen 6 gravé en 2 nm. Ce SoC serait doté d'un accélérateur d'IA, qui devrait permettre d'exécuter des tâches d'IA complexes en local.

La capacité de la batterie serait d'environ 6 500 mAh, soit bien plus que sur les appareils de Samsung. Le Galaxy Z Fold 8 (le modèle large) embarquerait une batterie de 4 800 mAh et le Galaxy Z Fold 8 Ultra de 5 000 mAh, en hausse par rapport aux générations précédentes, bien en dessous de ce que peuvent offrir certaines marques concurrentes. On ne connait pas la capacité de la batterie de l'iPhone Ultra, mais on peut parier qu'elle sera plus proche de celle des mobiles de Samsung que d'Oppo. Le travail sur l'optimisation et l'efficacité énergétique étant plus sérieux chez Apple, la capacité de la batterie est un facteur moins important chez les iPhone.


La rédaction vous conseille aussi...

Réagissez à cet article !

Demandez nos derniers articles !

Doctolib : comment refuser l’utilisation de vos données pour l’entraînement de l’IA

Le site de prise de rendez-vous médicaux Doctolib va se servir de vos données pour entraîner son IA. Vous avez le droit de vous y opposer. Voici la méthode la…

Ces écouteurs transparents de Sony misent sur un détail que les autres ont oublié

Les écouteurs modernes rivalisent de discrétion et misent tous sur la même recette. Sony décide de sortir du rang avec un modèle au design translucide surprenant. Ce parti pris cache…

Minecraft tourne sur Game Boy Color, et en 3D s’il vous plaît

Vous avez encore un Game Boy Color qui patiente depuis des années au fond d’un tiroir ? C’est l’occasion de le dépoussiérer pour lancer une partie de Minecraft grâce à…

Avenger’s Doomsday : voici à quoi ressemblera le trône du plus grand vilain de Marvel

Des images du fameux trône du Doctor circulent actuellement sur les réseaux sociaux et le moins que l’on puisse dire, c’est que celui-ci est à la hauteur du personnage. Peut-être…

Samsung s’apprêterait à abandonner l’un de ses smartphones pliables les plus emblématiques

Le format à clapet a fait renaître le téléphone pliable et Samsung en reste le champion incontesté. Pourtant, une rumeur venue de Chine sème le doute sur son avenir. Le…

Google Search bat des records pendant la Coupe du Monde, l’IA a encore des progrès à faire

Google annonce que l’activité sur son moteur de recherche a atteint un pic historique pendant la Coupe du Monde. Le web reste plus pertinent que l’IA pour les événements qui…

Il faut que Xiaomi rende ce smartphone extravagant disponible en France

Le Xiaomi 17 Pro nous faisait déjà de l’œil, le Xiaomi 18 Pro s’annonce encore plus séduisant. On ne peut qu’espérer le voir disponible en France. Les leakers originaires de…

La Fnac et Darty baissent encore les prix pour les soldes d’été : voici les meilleures offres à saisir

Les soldes d’été continuent chez Fnac et Darty, et plusieurs produits tech connus passent à des tarifs bien plus intéressants. On retrouve un peu de tout dans notre sélection :…

Test Apple Watch Series 11 : notre verdict après 8 mois de cohabitation fusionnelle

Avec la Watch Series 11, Apple n’apporte que très peu de nouveautés. Le but : consolider les acquis et éviter de brusques changements tarifaires. Techniquement quasi identique à la Watch…

La publicité arrive sur ChatGPT en France

OpenAI se prépare au lancement de la publicité sur ChatGPT en France. Voici à quoi il faut s’attendre. ChatGPT a commencé à diffuser de la publicité à certains utilisateurs dans…