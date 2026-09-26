The Legend of Zelda: Ocarina of Time est ce que l’on peut raisonnablement appeler un véritable mythe. À l’occasion des quarante ans de la licence The Legend of Zelda, Nintendo a décidé de lui offrir un remake moderne, espéré par plusieurs générations de fans, à venir sur Nintendo Switch 2. À un peu plus d’un mois de l’arrivée du remake le plus attendu de l’année, nous vous invitons aujourd’hui à découvrir tout ce qu’il faut savoir sur The Legend of Zelda: Ocarina of Time avant sa sortie.

Sommaire The Legend of Zelda: Ocarina of Time, c’est quoi ?

The Legend of Zelda: Ocarina of Time est-il un open world ?

Quand sort The Legend of Zelda: Ocarina of Time ?

Sur quelles plates-formes sortira The Legend of Zelda: Ocarina of Time ?

À quel prix sera vendu The Legend of Zelda: Ocarina of Time ?

Qui est le développeur de The Legend of Zelda: Ocarina of Time ?

Que doit-on attendre d’un remake tel que celui de The Legend of Zelda: Ocarina of Time ?

Que raconte le scénario de The Legend of Zelda: Ocarina of Time ?

Faut-il avoir joué à un autre jeu vidéo de l’univers Zelda avant de se lancer dans The Legend of Zelda: Ocarina of Time ?

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Il y a quinze ans de cela, Nintendo avait accompagné les festivités du vingt-cinquième anniversaire de The Legend of Zelda d’une version Nintendo 3DS très améliorée de Ocarina of Time, le hit mythique de la Nintendo 64. Il s’agissait clairement d’un remaster aux frontières du remake, tant le travail de modernisation du studio Grezzo (alors quasi-novice en la matière) était éblouissant et avait contribué à rendre moins archaïque un chef-d’œuvre vieillissant.

Cette fois-ci, comme si la firme japonaise avait entendu les appels d’une fanbase plus que désireuse de voir la légende remise au goût du jour avec une mise en scène moderne, c’est sur Nintendo Switch 2 que

va revenir une nouvelle fois. Enfin dévoilé en détail lors du dernier Nintendo Direct, nous sommes en mesure de vous résumer tout ce qu’il faut savoir concernant ce nouveau remake tant attendu de The Legend of Zelda: Ocarina of Time, la plus grosse exclusivité Nintendo Switch 2 de cette fin d’année !

The Legend of Zelda: Ocarina of Time, c’est quoi ?

Sorti en novembre 1998 sur Nintendo 64, The Legend of Zelda: Ocarina of Time est le premier jeu de la licence à avoir été conçu pour être joué et affiché en trois dimensions. Fruit d’un développement intense de plusieurs années, ce jeu d’action-aventure à la troisième personne fait l’objet d’un très grand engouement à l’approche de sa sortie. En effet, suite à l’immense succès critique et commercial de Super Mario 64, titre de lancement de la console paru plus de deux ans plus tôt, l’autre grand titre “vitrine” de la machine signé Shigeru Miyamoto était extrêmement attendu.

Force fut de constater que The Legend of Zelda: Ocarina of Time a répondu présent : auréolé de la meilleure moyenne de tous les temps sur l’agrégateur de notes Metacritic (seule et unique moyenne de 99/100 du site), il est encore considéré aujourd’hui comme l’un des jeux vidéo les plus influents de l’histoire. Le tout premier Zelda en 3D avait en effet impressionné par sa capacité à projeter le joueur dans un environnement immersif en trois dimensions, au service d’une aventure particulièrement épique entre deux époques distinctes. De quoi entièrement justifier un remake moderne, près de trente ans plus tard, bénéficiant des capacités techniques d’une console capable de proposer un rendu plus réaliste et d’améliorer considérablement une ergonomie hélas vieillissante.

The Legend of Zelda: Ocarina of Time est-il un open world ?

À la différence des deux derniers opus de la licence The Legend of Zelda (Breath of the Wild et Tears of the Kingdom), Ocarina of Time ne se déroule pas dans un monde entièrement ouvert dont chaque région est accessible d’entrée de jeu à volonté. Son univers se décompose en zones semi-ouvertes connectées les unes aux autres, mais séparées par de courts temps de chargement, et bon nombre de zones ne sont accessibles qu’en disposant de l’équipement adéquat.

En outre, son système de donjons, sortes de grands labyrinthes remplis de pièges et d’énigmes, pousse le joueur à passer par des étapes de progression obligatoire dans un ordre distinct. Cette structure à l’ancienne diffère donc de celle utilisée pour explorer les créatures divines de Breath of the Wild et les temples de Tears of the Kingdom, que le joueur pouvait visiter et compléter dans l’ordre qu’il souhaitait.

Quand sort The Legend of Zelda: Ocarina of Time ?

La sortie de The Legend of Zelda: Ocarina of Time est prévue dans le monde entier pour le 5 novembre 2026, date qui ne devrait faire l’objet d’aucun report au vu de son annonce plutôt tardive (à peine deux mois avant sa publication).

Sur quelles plates-formes sortira The Legend of Zelda: Ocarina of Time ?

The Legend of Zelda: Ocarina of Time étant une licence Nintendo, il sort en exclusivité sur Nintendo Switch 2 et il n’est aucunement envisageable de voir ce titre paraître sur une autre plate-forme (même sur PC). À noter que du coup, il n’est aucunement jouable sur la première Nintendo Switch.

À quel prix sera vendu The Legend of Zelda: Ocarina of Time ?

Le tarif officiel de The Legend of Zelda: Ocarina of Time est de 59,99€ sur l’eShop de Nintendo, et son prix public conseillé en version boîte est de 69,99€. Les premiers acquéreurs de cette version auront le privilège de recevoir une version dotée d’une jaquette avec effet texturé qui ne sera pas rééditée par la suite. Cependant, aucune édition collector ou limitée n’a été annoncée par Nintendo, et il s’agira vraisemblablement de la seule version physique proposée dans le commerce.

Notez au passage que comme pour toutes les exclusivités Nintendo développées et éditées par le constructeur japonais, le jeu sera intégralement disponible sur la cartouche et donc jouable sans aucune connexion internet.

Qui est le développeur de The Legend of Zelda: Ocarina of Time ?

À l’exception de titres développés en collaboration avec des studios tiers, Nintendo a l’habitude de ne jamais révéler en avance l’identité des concepteurs de ses jeux “maison” (on ne les connaît qu’une fois ces derniers officiellement sortis). Dans le cadre très spécifique de ce remake de The Legend of Zelda: Ocarina of Time, on ne peut que donc que spéculer à ce sujet, mais plusieurs possibilités tiennent la corde.

Il est tout d’abord possible que Grezzo, auteur du remaster paru sur Nintendo 3DS en 2011 ainsi que d’autres jeux de la licence de moindre envergure, se soit vu confier un projet aussi massif, ne serait-ce que pour tirer parti de sa connaissance du jeu original. Cependant, ce studio n’a jusqu’ici jamais travaillé sur d’autres jeux en haute définition que les Zelda dits “en vue du dessus” sur Nintendo Switch – le remake de Link’s Awakening en 2019 et surtout, Echoes of Wisdom en 2024, sorti peut-être trop récemment pour enchaîner les deux projets.

Certaines rumeurs font également état d’une collaboration entre les studios internes de Nintendo et Monolith Soft, studio d’excellente réputation ayant plus que contribué à la conception du monde ouvert de Breath of the Wild. Crédité régulièrement en tant que support sur des titres importants de la firme tels que Animal Crossing: New Horizons ou plus récemment Mario Kart World, ce studio est surtout connu pour la série des Xenoblade Chronicles, extrêmement ambitieuse et réputée pour la qualité de sa réalisation et sa mise en scène. Il ne serait pas surprenant, en dépit de l’annonce récente de Xenoblade Genesis pour 2027, que Monolith Soft ait travaillé sur ce remake.

Enfin, il ne serait pas impossible que l’un des studios internes de Nintendo, dédié aux projets majeurs de la firme, se soit intégralement consacré au développement de ce remake. Après tout, la présence de Eiji Aonuma (producteur de la licence) et de Hidemaro Fujibayashi (réalisateur des trois derniers Zelda 3D en date) dans le Nintendo Direct dédié au jeu n’est peut-être pas anodine. En effet, cela signifie potentiellement que The Legend of Zelda: Ocarina of Time, qui est après tout l’un des plus grands chefs-d’œuvre de l’histoire du constructeur japonais, ne soit pas pris à la légère et que la conception d’un remake intégral soit trop importante pour ne pas être réalisée en interne…

Que doit-on attendre d’un remake tel que celui de The Legend of Zelda: Ocarina of Time ?

Lorsque l’on s’imagine un remake d’un jeu vidéo aussi légendaire (et ancien !) que The Legend of Zelda: Ocarina of Time, et que ce dernier devient enfin concret, il suscite évidemment de nombreuses attentes sur l’aspect “modernisation”.

Ainsi, en plus de l’évidente refonte graphique dont le rendu et la direction artistique sont déjà connus, il faut attendre de ce remake qu’il rende Link jouable dans des conditions de fluidité et d’ergonomie comparables à celles d’un Breath of the Wild. Après tout, bien que séparés de près de vingt ans, ces deux monstres sacrés de Nintendo possèdent un point commun : ils ont révolutionné le jeu vidéo à leurs époques respectives, chacun à leur manière, mais sur un angle essentiel : le gameplay (voire le game design dans son ensemble). C’est donc principalement sur la capacité d’Ocarina of Time à devenir incroyablement agréable à jouer selon des critères d’appréciation modernes qu’il sera jugé.

On attend donc principalement de ce remake qu’il brille sur la spontanéité des mouvements d’un héros capable de nombreuses actions (saut, tir à l’arc, usage de l’épée, d’un boomerang, parades avec le bouclier…) là où le jeu original était devenu bien trop rigide et daté. Mais surtout, et c’est là que l’on saura à quel point il s’agit bien d’un chef-d’œuvre intemporel, Nintendo doit être capable de faire découvrir ce titre à plusieurs générations de joueurs ne l’ayant pas connu en son temps, et s’assurer que ces derniers l’apprécient comme s’il s’agissait d’une nouveauté, peu importe l’âge de son level design, de sa construction d’ensemble, de la direction artistique de ses personnages et du déroulement de son intrigue.

Du côté des fans de la première heure, ils attendront assez légitimement de profiter du souci du détail qui aura été apporté au moindre petit recoin d’un univers qu’ils connaissent par cœur, espérant le redécouvrir avec un œil nouveau, bien qu’empreint de nostalgie. Bon nombre d’aficionados du jeu d’origine souhaiteront sans doute constater quelques correctifs en termes de game design et sur tout un tas de questions d’ordre ergonomique afin de profiter de leur jeu favori dans des conditions infiniment plus confortables. Quant aux plus fanatiques, et on ne leur en voudra pas, ils espéreront peut-être des surprises, comme l’intégration du Temple de la Lumière initialement prévue pour le jeu d’origine, mais qui ne fut jamais développé à l’époque…

Que raconte le scénario de The Legend of Zelda: Ocarina of Time ?

The Legend of Zelda: Ocarina of Time est un jeu d’action-aventure situé dans un univers de type heroic-fantasy médiéval.

On y incarne Link, un enfant de la tribu des Kokiri recluse dans la forêt du même nom, et qui se voit confier malgré lui le destin de sauver le royaume d’Hyrule d’une terrible menace : Ganondorf, le roi maléfique de la tribu Gerudo. Ce dernier souhaite reconstituer la Triforce, dont il possède l’une des parts, la force (Link possédant le courage, et la princesse Zelda la sagesse), afin de régner sur le monde.

À travers une aventure séparée entre son enfance et son âge adulte, où Link traverse le temps grâce à un ocarina magique, le joueur incarne ce jeune chevalier dans une quête à travers toutes les régions et les temples d’Hyrule. Son objectif est de rassembler les sept sages du royaume capables de sceller Ganondorf, et ainsi l’empêcher de faire sombrer le monde dans le chaos.

Faut-il avoir joué à un autre jeu vidéo de l’univers Zelda avant de se lancer dans The Legend of Zelda: Ocarina of Time ?

Dans les faits, les jeux de la licence The Legend of Zelda sont presque tous indépendants les uns des autres en termes de continuité scénaristique. Cependant, une chronologie officialisée par Nintendo en 2011 révèle que Ocarina of Time est à l’origine d’une séparation de l’univers en trois ères distinctes, d’où découlent la majorité des épisodes de la série.

La plupart des fans de la licence sont divisés quant à la pertinence et le sens de cette “timeline”, et il est quasi unanimement admis que hormis dans le cadre de suites clairement assumées (comme Tears of the Kingdom par rapport à Breath of the Wild), les jeux de la franchise peuvent s’apprécier indépendamment les uns des autres.

Ainsi, Ocarina of Time peut tout à fait être votre tout premier jeu Zelda : il conte en effet les éléments clés de l’univers comme si on le découvrait et n’y avait jamais joué, et a des allures d’œuvre originelle sur de multiples aspects. Il n’est donc aucunement nécessaire d’avoir joué à un autre opus de la saga avant de vous lancer dans The Legend of Zelda: Ocarina of Time, mais il va de soi que vous aurez de grandes chances de l’apprécier tout autant (voire plus) si vous êtes déjà familiarisé avec son univers.