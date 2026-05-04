YouTube fait planter votre PC ? Ce bug en est sûrement la cause

Des navigateurs qui se figent, une RAM qui s'emballe, des PC au ralenti. Un bug dans l'interface de YouTube vient d'être identifié comme responsable. Firefox, Brave et Edge sont tous concernés.

Les navigateurs web sont devenus le terrain de jeu principal pour regarder des vidéos en ligne. YouTube, premier service mondial dans ce domaine, y concentre des milliards de visionnages chaque jour. Mais cette omniprésence s'accompagne de tensions régulières avec les navigateurs. Un bug récent avait déjà fait disparaître les commentaires de la plateforme sur Chrome, Edge et Brave. Ces incidents rappellent à quel point une seule modification côté serveur peut perturber des millions de sessions simultanément.

Un nouveau problème vient d'attirer l'attention des développeurs et des internautes. Depuis la fin de la semaine dernière, des signalements affluent sur Reddit et les forums spécialisés. Des utilisateurs décrivent des onglets figés, des vidéos qui saccadent et des ordinateurs qui ralentissent sévèrement. La plateforme avait déjà été soupçonnée de bloquer volontairement la lecture en arrière-plan sur plusieurs navigateurs, une pratique qui avait provoqué de vives réactions. Ce nouveau dysfonctionnement semble toutefois d'une autre nature.

Un bug dans l'interface de YouTube fait consommer plus de 7 Go de RAM à certains navigateurs

Le problème vient du menu de boutons placé sous le lecteur vidéo de YouTube. Des développeurs l'ont identifié via Bugzilla, le système de suivi de bugs de Mozilla. Ce menu contient les options J'aime, Partager et Enregistrer. Il vérifie en permanence si tous les boutons tiennent dans l'espace disponible. Lorsqu'un bouton déborde, le système le masque automatiquement. Ce masquage modifie la largeur du conteneur, ce qui force le bouton à réapparaître. Le débordement recommence, et l'interface cache à nouveau le bouton. Cette boucle se répète des milliers de fois par seconde, à l'insu de l'utilisateur.

Les conséquences de cette boucle sont sévères. Les navigateurs modernes recalculent la mise en page dès qu'un élément change de taille ou de position. Quand ces recalculs s'enchaînent à très haute fréquence, le processeur sature et la mémoire vive s'emballe. Certains utilisateurs ont partagé des captures montrant plus de 7 Go de RAM consommés par un seul onglet de la plateforme. Firefox, Brave et Edge sont tous touchés, ce qui désigne l'interface de YouTube comme principale responsable. Ni Google ni la firme n'ont officiellement reconnu le problème. Aucun correctif n'a été confirmé à ce stade.