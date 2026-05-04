YouTube fait planter votre PC ? Ce bug en est sûrement la cause

Des navigateurs qui se figent, une RAM qui s'emballe, des PC au ralenti. Un bug dans l'interface de YouTube vient d'être identifié comme responsable. Firefox, Brave et Edge sont tous concernés.

Une femme en colère devant un ordinateur portable
Crédits : 123RF

Les navigateurs web sont devenus le terrain de jeu principal pour regarder des vidéos en ligne. YouTube, premier service mondial dans ce domaine, y concentre des milliards de visionnages chaque jour. Mais cette omniprésence s'accompagne de tensions régulières avec les navigateurs. Un bug récent avait déjà fait disparaître les commentaires de la plateforme sur Chrome, Edge et Brave. Ces incidents rappellent à quel point une seule modification côté serveur peut perturber des millions de sessions simultanément.

Un nouveau problème vient d'attirer l'attention des développeurs et des internautes. Depuis la fin de la semaine dernière, des signalements affluent sur Reddit et les forums spécialisés. Des utilisateurs décrivent des onglets figés, des vidéos qui saccadent et des ordinateurs qui ralentissent sévèrement. La plateforme avait déjà été soupçonnée de bloquer volontairement la lecture en arrière-plan sur plusieurs navigateurs, une pratique qui avait provoqué de vives réactions. Ce nouveau dysfonctionnement semble toutefois d'une autre nature.

Un bug dans l'interface de YouTube fait consommer plus de 7 Go de RAM à certains navigateurs

Le problème vient du menu de boutons placé sous le lecteur vidéo de YouTube. Des développeurs l'ont identifié via Bugzilla, le système de suivi de bugs de Mozilla. Ce menu contient les options J'aime, Partager et Enregistrer. Il vérifie en permanence si tous les boutons tiennent dans l'espace disponible. Lorsqu'un bouton déborde, le système le masque automatiquement. Ce masquage modifie la largeur du conteneur, ce qui force le bouton à réapparaître. Le débordement recommence, et l'interface cache à nouveau le bouton. Cette boucle se répète des milliers de fois par seconde, à l'insu de l'utilisateur.

Les conséquences de cette boucle sont sévères. Les navigateurs modernes recalculent la mise en page dès qu'un élément change de taille ou de position. Quand ces recalculs s'enchaînent à très haute fréquence, le processeur sature et la mémoire vive s'emballe. Certains utilisateurs ont partagé des captures montrant plus de 7 Go de RAM consommés par un seul onglet de la plateforme. Firefox, Brave et Edge sont tous touchés, ce qui désigne l'interface de YouTube comme principale responsable. Ni Google ni la firme n'ont officiellement reconnu le problème. Aucun correctif n'a été confirmé à ce stade.


La rédaction vous conseille aussi...

Réagissez à cet article !

Demandez nos derniers articles !

Le Galaxy Book 4 Edge passe à moins de 624 € : l’ultrabook Samsung certifié Copilot+ est à moitié prix

Alors qu’il est affiché à 1 299 € sur le site de Samsung, le Galaxy Book 4 Edge 15,6″ passe à moins de 650 € sur Amazon pour la French…

Choice Day AliExpress : les offres à ne pas rater en mai 2026

Comme chaque mois, AliExpress débute de mai avec son opération Choice Day qui fait chuter les prix sur toute la boutique. C’est le moment idéal pour réaliser d’importantes économies sur…

Ces étoiles géantes simulent leur propre mort, et les astronomes viennent de comprendre pourquoi

Des étoiles géantes capables de simuler leur propre mort intriguent les astronomes depuis des années. Les modèles informatiques butaient sur un paramètre impossible à calibrer. Une équipe de Harvard vient…

Les French Days se terminent chez Boulanger : derniers jours pour profiter des meilleures offres

Les French Days de printemps chez Boulanger se terminent le 5 mai 2026. Il ne reste plus que quelques heures pour en profiter. On a fait le tri pour vous…

Plex augmente le prix de l’abonnement pour regarder vos propres médias

Comme prévu, le Remote Watch Pass de Plex devient plus cher. La formule sert uniquement à regarder vos films et séries en dehors de chez vous en permettant l’accès à…

Amazon brade le DJI Mini 4K à moins de 175 € (-42%) : le meilleur drone pour débuter sans se prendre la tête

Pour les French Days, Amazon casse le prix du DJI Mini 4K. Le drone léger et compact passe à 174 € au lieu de 300 € habituellement. Une économie de…

NordVPN casse ses prix jusqu’à -77 % pour les French Days : il sera bientôt trop tard pour profiter de cette offre

NordVPN est en promotion jusqu’au 5 mai à l’occasion des French Days : jusqu’à 77 % de réduction sur ses différentes formules. Disponible à partir de 2,87 € par mois, c’est…

Des batteries plus écologiques, une mise à jour majeure pour Android Auto, c’est le récap’ de la semaine

L’industrie mise sur des batteries sans lithium, Android Auto comble enfin un manque historique, Windows 11 peaufine son interface, c’est le récap’ de la semaine. Cette semaine, le secteur de…

38% de réduction sur le Ryzen 7 9800X3D : le roi des processeurs gaming est à un très bon prix et il faut faire vite

Le Ryzen 7 9800X3D est devenu la référence pour les configurations gaming. Avec le code promo PHDFR30 sur AliExpress, il passe à 325,48 € au lieu de 529,90 € à…

Amazon lance sa French Week et les prix s’effondrent : les offres à ne pas manquer

Amazon lance la French Week, sa propre version des French Days qui se déroule du 29 avril au 5 mai 2026. Pendant une semaine, le site propose deux codes promo…

Retrouvez sur Phonandroid toute l’actualité autour de l’OS mobile de Google. Le site est une véritable mine d’or autour des produits Android et bien plus ! Vous cherchez un téléphone ou souhaitez maîtriser parfaitement le votre ? Nos articles, dossiers et tutoriels sont là pour vous informer et vous guider. Votre smartphone n’aura plus aucun secret pour vous. Nous vous ferons découvrir les meilleures applications android sur le Google Play. Si les tablettes vous intéressent, vous pourrez suivre l’actualité des différentes marques. Elles sont nombreuses et s’y retrouver est compliqué. Phonandroid et son forum sont là pour vous informer et vous guider.