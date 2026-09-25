La Kindle Scribe est à moitié prix : cette liseuse premium est aussi un impressionnant carnet de notes numérique

La Kindle Scribe de 2024 est bien plus qu’une simple liseuse. Grâce à son stylet inclus, c’est aussi l’outil numérique parfait pour prendre des notes. Vous pouvez ainsi écrire dans les livres que vous lisez mais aussi l’utiliser comme un carnet de notes pour le travail ou vos loisirs. En ce moment, elle est à moitié prix sur Amazon. C’est l’occasion de se faire plaisir.

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Amazon est la marque de référence en termes de liseuses. Le géant américain propose une large gamme qui est renouvelée très régulièrement pour profiter des dernières technologies et ainsi proposer les meilleures liseuses possibles.

La Kindle Scribe de 2024 est l’un des modèles les plus chers de toute la gamme puisqu’il a un prix de vente conseillé de 479,99 euros pour sa version 64 Go. Mais ce n’est pas sans raison. En plus d’être une excellente liseuse grand écran, la Kindle Scribe est aussi un moyen très efficace pour prendre des notes grâce à son stylet premium inclus.

Et en ce moment, Amazon propose une baisse de prix assez colossale sur ce produit puisqu’il voit son prix chuter de 220 euros. Il passe ainsi à seulement 259,99 euros. Mais ce n’est pas fini ! Si vous êtes membres Amazon Prime, avec le code promo FRPRIME15, son prix baisse de 15 euros supplémentaires et passe à 245,99 euros. C’est un prix vraiment mini pour un produit de cette qualité.

Kindle Scribe : la liseuse 2-en-1 qui vous permet de prendre des notes

Si vous cherchez la meilleure liseuse du moment pour annoter vos livres mais aussi pour vous en servir de carnet de notes numérique, c’est la Kindle Scribe qu’il vous faut.

Elle dispose d’un excellent écran Paperwhite de 10,2 pouces. Il bénéficie d’une bonne définition de 300 ppp ainsi que d’un traitement anti-reflet. Si l’on ajoute à cela le système d’éclairage automatique avec réglage de la chaleur, vous avez un modèle de liseuse très agréable à utiliser de jour comme de nuit, à l’intérieur comme à l’extérieur.

La Kindle Scribe est livrée avec un stylet premium qui fonctionne sans batterie et qui s’aimante directement sur l’écran. Ce stylet est très agréable et fonctionnel pour prendre des notes à la main. D’un point de vue autonomie, vous avez jusqu’à 12 semaines en mode liseuse et jusqu’à 3 semaines en utilisant le mode écriture.