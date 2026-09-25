La Kindle Scribe est à moitié prix : cette liseuse premium est aussi un impressionnant carnet de notes numérique

La Kindle Scribe de 2024 est bien plus qu’une simple liseuse. Grâce à son stylet inclus, c’est aussi l’outil numérique parfait pour prendre des notes. Vous pouvez ainsi écrire dans les livres que vous lisez mais aussi l’utiliser comme un carnet de notes pour le travail ou vos loisirs. En ce moment, elle est à moitié prix sur Amazon. C’est l’occasion de se faire plaisir.

Kindle Scribe 2024

Amazon est la marque de référence en termes de liseuses. Le géant américain propose une large gamme qui est renouvelée très régulièrement pour profiter des dernières technologies et ainsi proposer les meilleures liseuses possibles.

La Kindle Scribe de 2024 est l’un des modèles les plus chers de toute la gamme puisqu’il a un prix de vente conseillé de 479,99 euros pour sa version 64 Go. Mais ce n’est pas sans raison. En plus d’être une excellente liseuse grand écran, la Kindle Scribe est aussi un moyen très efficace pour prendre des notes grâce à son stylet premium inclus.

Et en ce moment, Amazon propose une baisse de prix assez colossale sur ce produit puisqu’il voit son prix chuter de 220 euros. Il passe ainsi à seulement 259,99 euros. Mais ce n’est pas fini ! Si vous êtes membres Amazon Prime, avec le code promo FRPRIME15, son prix baisse de 15 euros supplémentaires et passe à 245,99 euros. C’est un prix vraiment mini pour un produit de cette qualité.

Kindle Scribe : la liseuse 2-en-1 qui vous permet de prendre des notes

Si vous cherchez la meilleure liseuse du moment pour annoter vos livres mais aussi pour vous en servir de carnet de notes numérique, c’est la Kindle Scribe qu’il vous faut.

Elle dispose d’un excellent écran Paperwhite de 10,2 pouces. Il bénéficie d’une bonne définition de 300 ppp ainsi que d’un traitement anti-reflet. Si l’on ajoute à cela le système d’éclairage automatique avec réglage de la chaleur, vous avez un modèle de liseuse très agréable à utiliser de jour comme de nuit, à l’intérieur comme à l’extérieur.

La Kindle Scribe est livrée avec un stylet premium qui fonctionne sans batterie et qui s’aimante directement sur l’écran. Ce stylet est très agréable et fonctionnel pour prendre des notes à la main. D’un point de vue autonomie, vous avez jusqu’à 12 semaines en mode liseuse et jusqu’à 3 semaines en utilisant le mode écriture.


La rédaction vous conseille aussi...

Réagissez à cet article !

Demandez nos derniers bons plans !

Google transforme ses Pixel Watch avec cette mise à jour très attendue

Les Pixel Watch 3, 4 et 5 de Google s’améliorent via une importante mise à jour. Celle-ci apporte son lot de nouveautés, permettant un suivi de santé toujours plus précis….

Cyberpunk 2077 tourne enfin sur smartphone, et ce n’est que le début

Jouer à des titres exigeants sur votre smartphone pourrait bientôt devenir particulièrement simple. Qualcomm prévoirait en effet d’optimiser ses puces Snapdragon pour améliorer l’émulation. De nos jours, plus besoin d’un…

GTA 6 sur smartphone ? Un ancien développeur de Rockstar lâche une information surprenante

Le prochain volet de la saga Grand Theft Auto pourrait un jour être en mesure de tourner sur votre smartphone. C’est en tout cas ce que laisse entendre un ancien…

Instagram, TikTok, Facebook : et si vous pouviez enfin choisir ce que vous voyez dans votre fil d’actualité ?

Vous ouvrez Instagram ou Facebook pour voir les publications des personnes que vous suivez, mais tombez souvent sur des contenus de comptes que vous ne connaissez pas ? Même s’il…

Galaxy Z Fold 8 Ultra : ce bug YouTube gâche complètement le visionnage des vidéos

Certains utilisateurs de smartphones Android signalent des problèmes avec la lecture de vidéos YouTube. Le problème toucherait tout particulièrement le Galaxy Z Fold 8 Ultra de Samsung. YouTube est incontestablement…

Avengers Endgame : Marvel ajoute des scènes inédites et sème le chaos avant Doomsday

Le cultissime Avengers : Endgame est de retour en salle. Et, bonne nouvelle pour les fans, celui-ci inclut des scènes post-génériques totalement inédites. Ces dernières préparent l’arrivée d’Avengers : Doomsday….

The Legend of Zelda Ocarina of Time : tout savoir sur le remake tant attendu d’un des plus grands jeux vidéo de tous les temps

The Legend of Zelda: Ocarina of Time est ce que l’on peut raisonnablement appeler un véritable mythe. À l’occasion des quarante ans de la licence The Legend of Zelda, Nintendo…

Un abonnement ChatGPT Pro Max à 500 $ par mois arrive bientôt, pour quelles nouveautés ?

OpenAI préparerait le lancement d’un nouvel abonnement ChatGPT Pro Max à 500 $ par mois. Il ciblerait les professionnels et les développeurs. Nous avions déjà l’iPhone Pro Max, nos auront…

Apple TV 4K, HomePod Mini, iPad Mini, Apple va lancer trois nouveaux produits dans quelques jours

Après ses iPhone 18 Pro et l’iPhone Duo, Apple s’apprête à renouveler trois autres gammes de produits avec l’Apple TV 4K, le HomePod Mini et l’iPad Mini. L’automne s’annonce chargé…

Le ventilateur à haute vitesse Shark TurboBlade est bradé pour la fin de l’été, et à ce prix-là, il faut en profiter !

L’été 2026 a particulièrement été chaud en France. Alors que de belles journées sont encore annoncées ces prochaines semaines, Shark vous donne la possibilité de vous équiper à prix cassé….

Retrouvez sur Phonandroid toute l’actualité autour de l’OS mobile de Google. Le site est une véritable mine d’or autour des produits Android et bien plus ! Vous cherchez un téléphone ou souhaitez maîtriser parfaitement le votre ? Nos articles, dossiers et tutoriels sont là pour vous informer et vous guider. Votre smartphone n’aura plus aucun secret pour vous. Nous vous ferons découvrir les meilleures applications android sur le Google Play. Si les tablettes vous intéressent, vous pourrez suivre l’actualité des différentes marques. Elles sont nombreuses et s’y retrouver est compliqué. Phonandroid et son forum sont là pour vous informer et vous guider.