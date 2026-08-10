YouTube énerve encore ses utilisateurs Android avec une fonction dont personne ne veut

Bug ou fonctionnalité ? Sur Android, des utilisateurs constatent qu’une vidéo mise en pause se relance quand ils ouvrent l’application quelques temps après. Un comportement qui ne date pas d’hier.

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Crédits : 123RF

YouTube est doué pour mettre en place des fonctionnalités que personne n’a demandé, et qui ont la bonne idée de rendre l’expérience utilisateur plus pénible qu’avant. Ces derniers temps, ce sont surtout des options à base d’intelligence artificielle comme une nouvelle façon de rechercher des vidéos. On encore le remplacement des titres par des résumés IA. Bien souvent, les internautes se plaignent, mais sans émouvoir la plateforme, qui reste sourde.

Dans de rares cas, elle prend la parole pour expliquer que telle nouveauté était en réalité un bug rapidement corrigé. Certains croient surtout que le tollé général a poussé le service à faire machine arrière. Dans les deux cas, le résultat est le même. Ici, il est encore trop tôt pour savoir dans quelle situation l’on se trouve. Une chose est sûre : le problème constaté ne date pas d’hier et il énerve beaucoup de gens.

Des milliers d’utilisateurs agacés par la lecture automatique des vidéos mises en pause

Le principe est simple : vous regardez une vidéo sur YouTube depuis votre smartphone Android. Vous la mettez en pause puis fermez l’application.  Quelques heures plus tard, vous rouvrez cette dernière et de suite, la vidéo en pause se lance en reprenant au début. Cela n’arrive pas si la réouverture survient rapidement. Sur les forums de Google, un sujet parle de ce comportement en mai 2025 déjà. Avec plus de 3 000 personnes signalant avoir constaté la même chose. Des réponses datant de début août 2026 montrent qu’il est encore d’actualité.

Lire aussi – Regarder YouTube devient un calvaire : les pubs envahissent les vidéos, les utilisateurs craquent

Le réseau social Reddit comporte aussi des témoignages similaires, avec des sujets d’il y a quelques mois et des réponses récentes. Parmi les solutions proposées pour y remédier, l’installation puis la réinstallation de l’application semble fonctionner. De même que vider son cache. À ce stade, YouTube, qui a déjà testé un système similaire en 2025, n’a fait aucune déclaration. On ignore donc s’il s’agit d’un bug ou d’un autre test.


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