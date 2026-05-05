YouTube lag et ralentit les PC, qu’est-ce qu’il se passe ?

De nombreux utilisateurs constatent des problèmes de lag lors de la lecture de vidéos YouTube sur navigateur web. Le service de streaming peut même ralentir tout le système du PC.

L'expérience de visionnage sur YouTube s'est dégradée quand vous tentez de regarder une vidéo depuis un navigateur web sur PC ? Vous n'êtes pas le seul à l'avoir constaté. De nombreux utilisateurs se plaignent de performances en berne sur Reddit, évoquant des lags lors de la lecture des vidéos, et une consommation de ressources (RAM et CPU) anormale qui va même jusqu'à ralentir l'ensemble du système du PC.

Le problème a été confirmé sur plusieurs navigateurs web différents, dont Brave et Edge. Même Firefox, qui n'utilise pas le même moteur de rendu, est touché, ce qui semble pointer vers une défaillance technique provenant directement de YouTube. Un unique onglet YouTube actif est censé consommer quelques centaines de Mo de mémoire vive. À cause de ce souci, on peut passer rapidement à plusieurs Go, un utilisateur rapportant même être monté à 7 Go. Autant dire qu'un PC équipé de 8 Go de RAM, ce qui est encore très répandu, ne peut tenir une telle charge.

Un bug de YouTube fait ramer les PC

Sur la plateforme de suivi de bugs de Mozilla, Bugzilla, un ticket a été ouvert pour tenter de résoudre ce problème. Un développeur y explique ce qui provoque un tel comportement de la part de YouTube. La balise ytd-menu-renderer et l'interface regroupant les boutons J'aime, Je n'aime pas, Partager et Enregistrer seraient la cause de cette situation. Cet élément est censé s'adapter à la taille de l'écran (ou à la taille d'affichage de YouTube si la fenêtre web n'est pas en plein écran), ajoutant ou supprimant des boutons en fonction de l'espace disponible.

“Je crois que l'idée est que la suppression d'un bouton ne devrait pas modifier la largeur. Or, d'après le profil, il semble que l'élément de menu s'élargisse bel et bien lorsqu'on supprime un bouton. Il en résulte une boucle infinie d'appels à requestAnimationFrame. Pire encore, chaque rappel rAF finit par appeler requestAnimationFrame deux fois, ce qui double le nombre de rappels rAF à chaque itération”, explique-t-il. Ce bug fait ralentir tout le PC, qui ne peut pas gérer autant de requêtes.

On ne sait pas pourquoi certains utilisateurs sont touchés et pas d'autres, mais maintenant que l'origine a été identifiée, YouTube devrait proposer un correctif assez rapidement.