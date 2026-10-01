Galaxy S27 Ultra : le futur flagship de Samsung serait impossible à distinguer du S26 Ultra sur ce point

Le Galaxy S27 Ultra fait régulièrement l’objet de rumeurs ces derniers temps : fonctionnalités, spécifications, design… tout est passé au crible. Et si les évolutions par rapport à la génération précédente sont mises à l’honneur, il y a un point sur lequel il serait impossible de différencier le futur fleuron de Samsung de son prédécesseur au premier coup d’œil.

Alors que le Galaxy S27 Ultra de Samsung n’est pas attendu avant début 2027, les spéculateurs s’en donnent déjà à cœur joie. D’après les rumeurs, l’appareil devrait intégrer un Privacy Display compatible avec le mode écran partagé, comme sur le Xiaomi 18 Pro, une batterie à la capacité augmentée, une refonte du traitement photo destinée à faire disparaître trois défauts bien connus des propriétaires de smartphones Galaxy, mais il offrirait aussi une expérience inédite en matière de zoom.

Côté esthétique, on a déjà eu un aperçu du tout nouveau design arrière pour lequel la firme sud-coréenne aurait opté pour son futur flagship – et il est très inspiré de ce que fait Apple pour ses iPhone Pro depuis deux générations. Et c’est maintenant à la façade du terminal d’être sous le feu des projecteurs.

Le Galaxy S27 Ultra et le S26 Ultra : de vrais jumeaux en façade

Alors que les rumeurs ont jusque-là surtout évoqué les évolutions majeures que pourrait présenter le Galaxy S27 Ultra, la fuite au sujet du design avant contraste totalement. Cette spéculation, on la doit au célèbre leaker Ice Universe qui, comme à son habitude, a partagé l’une de ses trouvailles sur X (ex-Twitter).

Il s’agit cette fois-ci d’une présumée protection d’écran pour le Galaxy S27 Ultra. Dans la légende qui accompagne cette image (visible ci-dessous), il précise : « La différence entre le S27 Ultra et le S26 Ultra est minime. » À vrai dire, l’internaute va même encore plus loin. Il déclare : « Il s’agit peut-être de la plus faible évolution du design de l’écran entre deux fleurons Ultra successifs dans l’histoire de Samsung. » Tout en restant prudent, il s’aventure tout de même à suggérer que « les protecteurs d’écran du S27 Ultra et du S26 Ultra seront donc probablement interchangeables ».

Ice Universe ne fonde pas ses déclarations uniquement sur l’image des protections d’écran présumées du Galaxy S27 Ultra, il s’appuie sur « les informations disponibles, la taille, la forme et le contour général de l’écran ».

Après tout, qu’il soit difficile de distinguer les deux modèles de face au premier coup d’œil importe peu. En revanche, si les suppositions d’interchangeabilité du leaker s’avèrent correctes, alors les propriétaires d’un Galaxy S26 Ultra troquant leur téléphone contre un S27 Ultra pourraient s’épargner l’achat d’une nouvelle protection d’écran si jamais il leur en reste.