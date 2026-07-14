Samsung Galaxy S26 Ultra : nouvelle polémique pour le flagship, l’écran devient rouge et personne ne sait pourquoi

Depuis la sortie du Galaxy S26 Ultra, quelques témoignages surgissent ça et là sur le web pour alerter d'un problème avec l'écran du smartphone. Après quelques semaines d'utilisation, parfois quelques mois, celui-ci devient légèrement teinté de rouge. À l'heure actuelle, personne ne sait d'où vient le problème.

Samsung a frappé un grand coup avec le Privacy Display du Galaxy S26, sa nouvelle technologie capable de camoufler l'écran du smartphone auprès de tous les regards indiscrets. Si bien que la concurrence la convoite déjà, avec plusieurs smartphones qui prévoient de l'intégrer à l'avenir. On espère toutefois que cette dernière fera en sorte que leur version embarque moins de problèmes. Après les témoignages de plusieurs utilisateurs atteints de maux de tête après l'achat d'un Galaxy S26 Ultra, voilà qu'un autre bug touche le flagship coréen.

Depuis le mois de mars, quelques internautes s'alarment de voir leur écran afficher une teinte de plus en plus rouge. Les témoignages n'ont cessé de s'empiler dans les semaines qui ont suivi, jusqu'à encore récemment sur Reddit et autres forums d'entraide. Samsung a fini par confirmer auprès du média coréen Newsway être au courant du problème, mais qu'il n'a pas encore trouvé de solution à ce jour.

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L'écran du Galaxy S26 Ultra devient rouge, la tuile

À chaque fois, la même histoire revient : au début, l'écran semble sans défaut, mais au fur et à mesure, celui-ci affiche une teinte rouge. Le problème étant que personne ne sait pourquoi. Sur Reddit, on trouve plusieurs hypothèses, notamment celle d'un utilisateur qui évoque la colle qui maintient la dalle en place, qui deviendrait visible sous lumière ultraviolette. Mais pour l'heure, impossible de confirmer cette dernière.

Samsung assure être en train d'enquêter sur la situation, mais n'a visiblement pas encore de véritable piste de solution. On ne sait pas encore si le problème se situe au niveau matériel ou logiciel, ce qui changerait beaucoup la gravité du problème. S'il faut plus qu'une simple mise à jour pour venir à bout de cette teinte rouge, Samsung risque fort de devoir remplacer un grand nombre d'unités.