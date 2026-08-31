Galaxy S27 Ultra : Samsung miserait sur un tout nouveau zoom

En plus d’importants changements de design, le Galaxy S27 Ultra offrirait une expérience photo bien différente à celle de ses prédécesseurs en matière de zoom.

Galaxy S27 Ultra
Crédit : Android Headlines

Si les smartphones Samsung n’évoluent généralement pas beaucoup d’une année sur l’autre, la prochaine génération de sa famille de mobiles haut de gamme devrait rompre cette tradition. Nous avons déjà l’introduction d’un nouveau modèle, le Galaxy S27 Pro, offrant des performances proches de celles du Galaxy S27 Ultra, mais dans un format plus compact. Ensuite, le constructeur prépare un design inédit pour ces deux appareils. Les Galaxy S27 Ultra et S27 Pro abandonnent la disposition verticale des capteurs photo sur le côté gauche pour passer à un plateau occupant toute la largeur du panneau arrière, à la manière de ce qu’a fait Apple avec son iPhone 17 Pro.

Dans le processus, le Galaxy S27 Ultra (et par extension, sans doute le Galaxy S27 Pro également), perdrait une optique. Samsung a la particularité d’intégrer deux téléobjectifs sur ses smartphones premium depuis bien longtemps maintenant. L’un offre un zoom optique 3x, l’autre un zoom optique 5x. Ce système laisserait sa place à un unique téléobjectif, comme l’ont commenté plusieurs leakers ces derniers mois.

Un grand et unique téléobjectif pour le Samsung Galaxy S27 Ultra ?

Jusqu’ici, on pensait que Samsung se contenterait de supprimer le zoom optique 3x et de conserver le zoom optique 5x. La réalité serait différente. La marque serait en train de tester un nouveau téléobjectif disposant d’un zoom optique 4x, nous apprend l’insider Schrödinger. Au-delà de la puissance du zoom, c’est la taille du capteur qui retient notre attention : celui-ci mesurerait 1/1,9″, ce qui est bien plus imposant que le téléobjectif 1/2,52″. De quoi faire entrer plus de lumière et capturer plus de détails, pour des clichés de meilleure facture. Le positionnement horizontal des capteurs et le retrait de l’un d’entre eux permettraient justement le passage à un téléobjectif plus grand.

Les caractéristiques techniques du Galaxy S27 Ultra ne sont pas encore fixées dans le marbre, il se peut que Samsung opte finalement pour une autre solution. Le smartphone sera probablement lancé en février 2027.


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