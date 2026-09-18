Galaxy S27 Ultra : après des années sans amélioration, Samsung va enfin augmenter la capacité de la batterie

Samsung devrait passer à la technologie silicium-carbone pour la batterie des Galaxy S27 Ultra et S27 Pro. La capacité de l’accumulateur du modèle Ultra serait revue à la hausse pour la première fois depuis de longues années.

Cette année, Samsung a surpris en intégrant des batteries silicium-carbone à ses nouveaux smartphones pliables, les Galaxy Z Fold 8 et Z Fold 8 Ultra. Le passage à cette technologie, qui permet de booster la densité énergétique des cellules, a permis d’augmenter la capacité des batteries de ces appareils.

On s’attend désormais à ce que Samsung exploite ce type de batteries pour ces prochains smartphones haut de gamme de la famille Galaxy S. Selon divers rapports, les Galaxy S27 Ultra et Galaxy S27 Pro devraient embarquer cette technologie. On ne sait pas encore si ce sera le cas pour les Galaxy S27 et S27+.

Le Samsung Galaxy S27 Pro s’offre une recharge filaire 60 W

L’organisme de certification chinois 3C (China Compulsory Certification) a enregistré deux nouveaux dispositifs Samsung au sein de sa base de données : SM-S957 et SM-S958, qui sont respectivement associés au Galaxy S27 Pro et au Galaxy S27 Ultra. Selon les documents, consultés par SammyGuru, le Galaxy S27 Ultra embarque une batterie de 5 700 mAh et le Galaxy S27 Pro de 5 200 mAh.

Pour le modèle Ultra, il s’agit d’une hausse spectaculaire par rapport aux 5 000 mAh auxquels on a droit depuis bien longtemps. Il faut remonter à 2020 et au Galaxy S20 Ultra pour trouver trace d’une précédente hausse de capacité. Et encore, le S20 Ultra était la première génération de ce modèle, qui avait pour but de remplacer les Galaxy Note. Dans le cas du Galaxy S27 Pro, il n’y a pas de comparaison directe possible, puisqu’il s’agit d’un tout nouveau modèle. Mais le fait qu’il dispose d’une batterie à plus forte capacité que le Galaxy S26 Ultra alors qu’il est plus compact confirme que Samsung embrasse le silicium-carbone.

Nous apprenons aussi que les Galaxy S27 Ultra et Galaxy S27 Pro supporteront une puissance de charge filaire de 60 W. Cette caractéristique était attendue pour l’Ultra, nous savons maintenant que le Pro sera logé à la même enseigne.