Xiaomi 18 Pro et 18 Pro Max : les premières informations officialisées, voici ce que l’on sait

À quelques heures du lancement en Chine, Xiaomi a déjà partiellement dévoilé ses smartphones haut de gamme que sont les Xiaomi 18 Pro et 18 Pro Max. Entre capteurs photo de 200 mégapixels avec Leica, écran de confidentialité anti-regards, puces Qualcomm gravées en 2 nm et écran arrière boosté par l’IA générative, la marque chinoise perfectionne sa formule phare.

xiaomi 18 pro

C’est en avant-première à Hawaï (lors du Summit de Qualcomm), que Xiaomi a partiellement dévoilé ses deux nouveaux fleurons haut de gamme, les Xiaomi 18 Pro et 18 Pro Max. Le constructeur chinois s’appuie sur les toutes dernières puces haut de gamme de Qualcomm, tout en renforçant son partenariat stratégique avec le spécialiste de l’optique Leica pour la partie photographie. Mais Xiaomi a aussi fait le choix de faire évoluer les caractéristiques emblématiques de sa gamme.

Ainsi, si l’on retrouve la présence de l’écran secondaire disposé au dos de l’appareil, celui-ci se voit désormais enrichi par des fonctionnalités basées sur l’intelligence artificielle générative. Et coup de théâtre : la nouvelle gamme de smartphones profite également d’une toute nouvelle technologie d’écran de confidentialité intégrée.

Une recette connue, une photo revue

Côté photo, Xiaomi annonce un double système de 200 mégapixels développé en collaboration avec Leica. Le constructeur introduit aussi un écran de confidentialité maison, destiné à limiter la visibilité de
l’affichage depuis les côtés. L’intérêt est concret : consulter ses messages dans les transports sans les exposer aux regards des voisins. Une technologie découverte en janvier chez Samsung. Reste à savoir si la proposition de Xiaomi réussira à égaler ou surpasser les performances du constructeur coréen.

L’écran arrière gagne de nouvelles fonctions

Xiaomi conserve l’écran installé autour des appareils photo arrière, introduit sur la génération précédente. Cette année, la marque mise sur l’IA générative pour proposer des expériences personnalisées sur cet affichage secondaire. L’enjeu sera de lui donner une utilité au quotidien. La disponibilité de ces fonctions en Europe, les langues prises en charge et leur intégration aux applications locales seront des points à surveiller lors de la commercialisation internationale dont la date n’a, pour le moment pas été annoncée.

Deux niveaux de puissance Le Xiaomi 18 Pro adopte le Snapdragon 8 Elite Gen 6, tandis que le 18 Pro Max reçoit le Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6. Qualcomm utilise une gravure en 2 nm pour les deux
plateformes et annonce des cœurs Oryon capables d’atteindre 5 GHz. Sur l’Extreme, le fabricant ajoute Adreno Neural Fusion, qui associe reconstruction d’image et génération d’images intermédiaires pour améliorer la fluidité des jeux. Les résultats dépendront des titres compatibles et du refroidissement choisi par Xiaomi.

Des agents qui travaillent sur le téléphone

Qualcomm développe aussi les capacités de son processeur d’IA Hexagon. Avec l’Extreme, il annonce la prise en charge de modèles MoE de plus de 30 milliards de paramètres, dont seule une
partie intervient pour chaque requête. L’objectif est de permettre à des assistants de comprendre une demande et d’effectuer certaines tâches sur le téléphone. Xiaomi devra préciser les actions accessibles et la place des services en ligne. Les logiciels détermineront ce que l’utilisateur pourra faire de cette puissance de calcul.

Enfin, dernière information, et pas des moindres : si le lancement des nouveaux flagships a lieu ce 23 septembre en Chine, celui à l’international est prévu d’ici fin 2026. Une grande première pour Xiaomi, qui nous avait habitués à un lancement avec plusieurs mois de décalage (plutôt au 1er trimestre d’année suivante).


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