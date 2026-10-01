Ce puissant iPhone passe à 223,99 € durant cette vente flash, et il est garanti 30 mois !

Vous souhaitez acheter un iPhone, mais vous ne souhaitez pas mettre 1000 € dans l’un des derniers modèles sortis ? Ce bon plan est fait pour vous ! En achetant en reconditionné, vous pouvez trouver l’iPhone 13 à prix sacrifié. Alors qu’il est affiché à partir de 238,99 € sur Certideal, avec le code CERTIDAYS15, vous pouvez l’avoir à 223,99 € seulement.

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Le marché des produits reconditionnés a explosé ces dernières années.Et pour cause, acheter un téléphone reconditionné est nettement plus économique et écologique qu’un appareil neuf. Mais attention, tous les revendeurs ne se valent pas.

Certideal est le spécialiste français des produits Apple reconditionnés. Chaque appareil est controlé et réparé directement en interne dans l’atelier basé en France avant d’être vendu avec une garantie de 30 mois. Et si finalement après 30 jours d’utilisation vous n’êtes pas satisfait, vous avez la possibilité de demander un remboursement. Vous pouvez ainsi acheter votre iPhone 13 en toute confiance.

Alors qu’il était affiché à 909 € à sa sortie, l’iPhone 13 est dorénavant disponible à 238,99 € sur Certideal. Mais en ce moment, vous pouvez l’avoir encore moins cher puisqu’il passe à 223,99 € seulement avec le code CERTIDAYS15. C’est un excellent prix pour un smartphone avec des caractéristiques qui tiennent encore la route en 2026 !

Quelles sont les caractéristiques de l’iPhone 13 ?

Les iPhone ont la réputation d’être des smartphones premium qui peuvent se garder durant plusieurs années sans aucun ralentissement. L’iPhone 13 ne fait pas exception. Même en 2026, c’est un modèle qui offre un excellent rapport qualité-prix.

Sous le capot, on retrouve une puissante puce A15 Bionic qui vous offre une expérience fluide, même pour des tâches exigeantes comme du gaming. Ce modèle est aussi doté d’un bel écran OLED de 6,1 pouces, avec une définition 2532 x 1170 pixels. Enfin, la partie photo n’est pas en reste puisque l’iPhone 13 est équipé de deux capteurs à l’arrière, à savoir un grand angle et un ultra grand-angle de 12 MP. Pour aller plus loin, vous pouvez consulter notre test complet de l’iPhone 13 ici.