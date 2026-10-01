Ce puissant iPhone passe à 223,99 € durant cette vente flash, et il est garanti 30 mois !

Vous souhaitez acheter un iPhone, mais vous ne souhaitez pas mettre 1000 € dans l’un des derniers modèles sortis ? Ce bon plan est fait pour vous ! En achetant en reconditionné, vous pouvez trouver l’iPhone 13 à prix sacrifié. Alors qu’il est affiché à partir de 238,99 € sur Certideal, avec le code CERTIDAYS15, vous pouvez l’avoir à 223,99 € seulement.

Apple iPhone 13

Le marché des produits reconditionnés a explosé ces dernières années.Et pour cause, acheter un téléphone reconditionné est nettement plus économique et écologique qu’un appareil neuf. Mais attention, tous les revendeurs ne se valent pas.

Certideal est le spécialiste français des produits Apple reconditionnés. Chaque appareil est controlé et réparé directement en interne dans l’atelier basé en France avant d’être vendu avec une garantie de 30 mois. Et si finalement après 30 jours d’utilisation vous n’êtes pas satisfait, vous avez la possibilité de demander un remboursement. Vous pouvez ainsi acheter votre iPhone 13 en toute confiance.

Alors qu’il était affiché à 909 € à sa sortie, l’iPhone 13 est dorénavant disponible à 238,99 € sur Certideal. Mais en ce moment, vous pouvez l’avoir encore moins cher puisqu’il passe à 223,99 € seulement avec le code CERTIDAYS15. C’est un excellent prix pour un smartphone avec des caractéristiques qui tiennent encore la route en 2026 !

Quelles sont les caractéristiques de l’iPhone 13 ?

Les iPhone ont la réputation d’être des smartphones premium qui peuvent se garder durant plusieurs années sans aucun ralentissement. L’iPhone 13 ne fait pas exception. Même en 2026, c’est un modèle qui offre un excellent rapport qualité-prix.

Sous le capot, on retrouve une puissante puce A15 Bionic qui vous offre une expérience fluide, même pour des tâches exigeantes comme du gaming. Ce modèle est aussi doté d’un bel écran OLED de 6,1 pouces, avec une définition 2532 x 1170 pixels. Enfin, la partie photo n’est pas en reste puisque l’iPhone 13 est équipé de deux capteurs à l’arrière, à savoir un grand angle et un ultra grand-angle de 12 MP. Pour aller plus loin, vous pouvez consulter notre test complet de l’iPhone 13 ici.


La rédaction vous conseille aussi...

Réagissez à cet article !

Demandez nos derniers bons plans !

YouTube vous a mis dehors ? Un détail prouve que vous n’y êtes pour rien

YouTube enchaîne les problèmes de connexion depuis la rentrée. Des utilisateurs décrivent cette fois un blocage complet du site sur ordinateur, alors que leur compte Google répond normalement partout ailleurs….

Carte graphique RTX 5070 et 32 Go de RAM : voici la configuration PC la plus populaire chez les gamers

Malgré la crise de la mémoire, la configuration PC gaming moyenne monte en gamme. La RTX 5070 s’impose côté GPU, tandis que les 32 Go de RAM surpassent les 16…

iScooter W9 à prix sacrifié : avec 225 € de réduction, cette excellente trottinette électrique devient enfin accessible

Pendant les 7 premiers jours d’Octobre, c’est le Local Day sur AliExpress. Vous pouvez trouver de nombreuses offres promotionnelles cumulables avec une série de codes promo. Cela vous permet d’obtenir…

Avec un prix divisé par 2, le Galaxy A56 5G 256 Go vous revient à moins de 265 €

Le Galaxy A56 5G devient bien plus accessible sur AliExpress. Sa version avec 256 Go de stockage revient à 264,71 € en appliquant le code PHD30. Une belle réduction pour…

One UI 9.5 : l’existence de la future mise à jour est officielle, Samsung la mentionne explicitement

Alors que les anciennes générations de smartphones Galaxy jalousent encore les gammes Galaxy Z Fold8 et Z Flip8 ainsi que le Galaxy S26 FE qui profitent depuis leur lancement de…

La nouvelle IA de Meta pulvérise un record de collecte de données, c’est du jamais vu

Meta a lancé Muse, un agent capable d’exécuter des tâches à la place de son utilisateur. Une étude a comparé les données récoltées par les principaux assistants du marché. Son…

Ce vieux réflexe abandonné depuis l’IA vous donne pourtant bien plus de réponses

ChatGPT, Gemini et leurs rivaux répondent aujourd’hui à tout, sur à peu près tous les sujets. Des chercheurs ont voulu vérifier si la richesse des réponses suivait vraiment cette montée…

VisionQuest sur Disney+: Ultron et Vision se déchaînent dans le nouveau trailer de la série Marvel

Disney+ prépare l’arrivée de la série VisionQuest de Marvel avec une bande-annonce généreuse en événements. Ultron est plus que jamais de la partie et il est bien décidé à mener…

Voici quand sortent les PC Nvidia RTX Spark en 2026, c’est pour très bientôt

Microsoft et Nvidia officialisent la date de sortie des premiers PC équipés de la nouvelle puce RTX Spark. Bonne nouvelle pour les plus impatients, il ne va pas falloir attendre…

Les résumés IA de Google asphyxient les sites d’information, ce rapport est sans appel

Les sites d’information voient leur audience venue des moteurs de recherche fondre d’année en année. Un rapport annuel vient de chiffrer l’ampleur du phénomène depuis la généralisation des résumés rédigés…

Retrouvez sur Phonandroid toute l’actualité autour de l’OS mobile de Google. Le site est une véritable mine d’or autour des produits Android et bien plus ! Vous cherchez un téléphone ou souhaitez maîtriser parfaitement le votre ? Nos articles, dossiers et tutoriels sont là pour vous informer et vous guider. Votre smartphone n’aura plus aucun secret pour vous. Nous vous ferons découvrir les meilleures applications android sur le Google Play. Si les tablettes vous intéressent, vous pourrez suivre l’actualité des différentes marques. Elles sont nombreuses et s’y retrouver est compliqué. Phonandroid et son forum sont là pour vous informer et vous guider.