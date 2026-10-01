Attention, le vrai site de ChatGPT héberge un faux modèle qui installe un virus sur votre PC

Des pirates ont détourné les GPT personnalisés de ChatGPT pour créer un faux modèle baptisé Plus 5.6. Hébergé sur le site officiel d’OpenAI, il affiche une adresse parfaitement légitime dans le navigateur. La suite de l’opération pousse la victime à lancer elle-même l’infection de son ordinateur.

ChatGPT
Crédits : 123RF

Repérer une arnaque en ligne tenait longtemps à quelques indices visuels. Adresse mal orthographiée, fenêtre surgissante douteuse, bouton de téléchargement trop insistant, la plupart des internautes connaissent ces signaux. Face à ces réflexes, les pirates ont trouvé la parade. Ils s’installent directement sur des services de confiance, comme le montrent les fausses annonces Google qui imitent ChatGPT. Devant une URL légitime, la méfiance tombe.

Avec ses centaines de millions d’utilisateurs, l’assistant d’OpenAI attire logiquement les escrocs. Son éditeur a renforcé la protection du chatbot cette année, notamment avec le mode Lockdown déployé sur ChatGPT. Plusieurs chercheurs en cybersécurité viennent pourtant de repérer une campagne malveillante lancée depuis le site officiel du service. Aucun téléchargement ne paraît nécessaire, du moins en apparence. Tout commence sur une page parfaitement officielle.

Un faux modèle Plus 5.6 piège les internautes depuis le site officiel de ChatGPT

Chez Huntress, les chercheurs ont mis au jour un faux modèle baptisé Plus 5.6, fabriqué avec la fonction GPT personnalisés de ChatGPT. Hébergée sur le site officiel, la page affiche une adresse authentique dans le navigateur. Rien ne cloche à l’écran. Quelle que soit la question posée, le robot renvoie toujours le même message, annonçant une indisponibilité du service et proposant un domaine de secours. Certaines victimes ont même atterri là par une annonce sponsorisée placée tout en haut des résultats de recherche Google.

Derrière ce lien de secours s’ouvre une page Google Sites déguisée en vérification Cloudflare. Persuadée de passer un contrôle de routine, la victime copie une commande et la colle dans Windows. Baptisée ClickFix, la méthode repose sur la manipulation plutôt que sur une faille logicielle. Une fois exécutée, la ligne installe un cheval de Troie d’accès à distance, capable de voir l’écran, de fouiller les fichiers, d’activer la webcam et le micro, puis de déposer d’autres programmes malveillants. Huntress a relevé au moins quarante incidents liés à ce domaine piégé. OpenAI aurait supprimé un premier faux modèle le 25 septembre, avant qu’un second apparaisse deux jours plus tard sur ChatGPT.


La rédaction vous conseille aussi...

Réagissez à cet article !

Demandez nos derniers articles !

YouTube vous a mis dehors ? Un détail prouve que vous n’y êtes pour rien

YouTube enchaîne les problèmes de connexion depuis la rentrée. Des utilisateurs décrivent cette fois un blocage complet du site sur ordinateur, alors que leur compte Google répond normalement partout ailleurs….

Carte graphique RTX 5070 et 32 Go de RAM : voici la configuration PC la plus populaire chez les gamers

Malgré la crise de la mémoire, la configuration PC gaming moyenne monte en gamme. La RTX 5070 s’impose côté GPU, tandis que les 32 Go de RAM surpassent les 16…

iScooter W9 à prix sacrifié : avec 225 € de réduction, cette excellente trottinette électrique devient enfin accessible

Pendant les 7 premiers jours d’Octobre, c’est le Local Day sur AliExpress. Vous pouvez trouver de nombreuses offres promotionnelles cumulables avec une série de codes promo. Cela vous permet d’obtenir…

Avec un prix divisé par 2, le Galaxy A56 5G 256 Go vous revient à moins de 265 €

Le Galaxy A56 5G devient bien plus accessible sur AliExpress. Sa version avec 256 Go de stockage revient à 264,71 € en appliquant le code PHD30. Une belle réduction pour…

One UI 9.5 : l’existence de la future mise à jour est officielle, Samsung la mentionne explicitement

Alors que les anciennes générations de smartphones Galaxy jalousent encore les gammes Galaxy Z Fold8 et Z Flip8 ainsi que le Galaxy S26 FE qui profitent depuis leur lancement de…

La nouvelle IA de Meta pulvérise un record de collecte de données, c’est du jamais vu

Meta a lancé Muse, un agent capable d’exécuter des tâches à la place de son utilisateur. Une étude a comparé les données récoltées par les principaux assistants du marché. Son…

Ce vieux réflexe abandonné depuis l’IA vous donne pourtant bien plus de réponses

ChatGPT, Gemini et leurs rivaux répondent aujourd’hui à tout, sur à peu près tous les sujets. Des chercheurs ont voulu vérifier si la richesse des réponses suivait vraiment cette montée…

VisionQuest sur Disney+: Ultron et Vision se déchaînent dans le nouveau trailer de la série Marvel

Disney+ prépare l’arrivée de la série VisionQuest de Marvel avec une bande-annonce généreuse en événements. Ultron est plus que jamais de la partie et il est bien décidé à mener…

Voici quand sortent les PC Nvidia RTX Spark en 2026, c’est pour très bientôt

Microsoft et Nvidia officialisent la date de sortie des premiers PC équipés de la nouvelle puce RTX Spark. Bonne nouvelle pour les plus impatients, il ne va pas falloir attendre…

Les résumés IA de Google asphyxient les sites d’information, ce rapport est sans appel

Les sites d’information voient leur audience venue des moteurs de recherche fondre d’année en année. Un rapport annuel vient de chiffrer l’ampleur du phénomène depuis la généralisation des résumés rédigés…

Retrouvez sur Phonandroid toute l’actualité autour de l’OS mobile de Google. Le site est une véritable mine d’or autour des produits Android et bien plus ! Vous cherchez un téléphone ou souhaitez maîtriser parfaitement le votre ? Nos articles, dossiers et tutoriels sont là pour vous informer et vous guider. Votre smartphone n’aura plus aucun secret pour vous. Nous vous ferons découvrir les meilleures applications android sur le Google Play. Si les tablettes vous intéressent, vous pourrez suivre l’actualité des différentes marques. Elles sont nombreuses et s’y retrouver est compliqué. Phonandroid et son forum sont là pour vous informer et vous guider.