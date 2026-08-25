Voici le design du Samsung Galaxy S27 Ultra, tout droit copié de l’iPhone Pro

Samsung va adopter un tout nouveau design pour son Galaxy S27 Ultra, très inspiré de ce que l’on connait avec le dernier iPhone Pro.

Galaxy S27 Ultra
Crédit : Samsung

Ces dernières heures, nous avons vu fuiter des schémas montrant le design du futur Galaxy S27 Ultra. Mais ces visuels ne donnaient qu’une idée de ce à quoi allait ressembler le prochain smartphone haut de gamme de Samsung. Nous avons désormais à disposition des rendus nous offrant une vision bien précise du look de l’appareil, publiés par Android Headlines en collaboration avec le réputé leaker Onleaks.

Sur les visuels, on peut voir que la marque a modifié en profondeur le panneau arrière du Galaxy S27 Ultra. L’ancienne disposition des capteurs photo des Galaxy S Ultra contribuait à forger l’identité matérielle de Samsung, elle disparaît au profit d’une conception très proche de celle de l’iPhone 17 Pro (et de l’iPhone 18 pro à venir). On retrouve ainsi un îlot occupant la majeure partie du dos dans la largeur, avec deux capteurs tout à gauche, et la troisième optique regroupée avec le LED Flash à côté. Samsung abandonnerait son quatrième capteur, le téléobjectif 3x, pour se concentrer sur le téléobjectif 5x.

Galaxy S27 Ultra : nouveau design, avec support de la charge magnétique ?

Le Galaxy S27 Ultra aurait des dimensions (163,76 x 78,25 x 7,97 mm) très proches de celles du Galaxy S26 Ultra. L’épaisseur atteindrait toutefois 12,53 mm au niveau du bloc photo, par sa proéminence. Le smartphone pourrait donc être moins fin que son prédécesseur au point le plus épais. Mais, on l’a vu sur les iPhone et les Pixel, ce type de design a aussi un avantage : le mobile est plus équilibré quand posé à plat, ce qui n’est pas le cas avec la conception actuelle, qui penche vers la gauche à cause des capteurs.

Galaxy S27 Ultra
Crédit : Samsung

Un autre avantage de ne plus positionner les capteurs à la verticale serait de libérer de l’espace pour l’intégration d’un aimant. Cela rendrait le Galaxy S27 Ultra compatible avec la charge sans fil magnétique, sans besoin de l’équiper d’une coque aimantée, comme pour l’iPhone et le Pixel. Le S Pen et son emplacement dédié sont toujours présents. On sait que l’accessoire peut être gêné par le magnétisme, Samsung aurait-il enfin résolu ce problème ?


La rédaction vous conseille aussi...

Réagissez à cet article !

Demandez nos derniers articles !

Le Xiaomi 18 Fold se montre en image, un concurrent sérieux au Galaxy Z Fold 8 et à l’iPhone pliable

On sait à quoi va ressembler le design du Xiaomi 18 Fold. Le smartphone pliable adopte un format passeport, semblable à celui du Galaxy Z Fold 8 ou de l’iPhone…

Apple annonce la date de sa keynote, iPhone 18 Pro et iPhone pliable au programme

On sait quand Apple va présenter ses nouveaux produits, iPhone 18 Pro et iPhone pliable en tête. L’entreprise a envoyé les invitations à sa keynote de rentrée. On pouvait s’en…

Test de Resonance : A Plague Tale Legacy, une tragédie grecque made in France qui s’inspire des meilleurs jeux d’action-aventure solo

Resonance: A Plague Tale Legacy fut une des rares bonnes surprises de l’édition 2025 des Game Awards. En dévoilant un troisième opus d’une licence devenue une valeur sûre du jeu…

Uber lance la vidéo en direct, pour suivre le trajet de son adolescent sans s’inquiéter

Les parents peuvent suivre en temps réel les trajets Uber de leurs adolescents grâce à un flux vidéo envoyé à leur smartphone. Uber propose depuis quelques années des comptes Teen…

Transformer ses disques physiques en jeux numériques : Xbox lance son outil, voici comment ça marche

Après des mois de rumeurs, Xbox lance son programme de conversion des jeux physiques en licences numériques. Il permet d’obtenir les avantages du dématérialisé pour les titres qu’on possède sur…

130€ d’économie sur cet aspirateur balai Shark grâce à un code promo

C’est sûrement l’offre à ne pas rater pour la rentrée. Une remise et un code promo sont disponibles sur cet aspirateur balai Shark qui vous permettra de profiter d’un intérieur…

ChatGPT : la fonction de tâches planifiées est enfin disponible sur la version gratuite

OpenAI déverrouille la bien pratique fonctionnalité de tâches planifiées de ChatGPT à l’ensemble des utilisateurs, même ceux disposant d’un compte gratuit. ChatGPT a reçu une mise à jour ce 25…

Dreame enterre sa voiture-fusée un an après l’avoir promise, d’anciens salariés racontent la supercherie

Il y a quatre mois, Dreame annonçait la voiture la plus rapide au monde, aidée par de véritables fusées. Le projet vient pourtant d’être abandonné en silence. D’anciens employés racontent…

Google Photos : votre Corbeille pourrait bientôt se vider deux fois plus vite

Offrir un sursis de quelques jours avant la suppression définitive d’une photo jetée à la Corbeille pour la récupérer est une fonctionnalité extrêmement pratique dont dispose, notamment, Google Photos. Mais…

Une étude a passé au crible 490 000 pages web et découvre à quel point l’IA a envahi Internet

Depuis le lancement de ChatGPT, nul ne connaissait réellement la proportion de pages web écrites par des machines. Une étude de grande ampleur vient de quantifier cette évolution sur cinq…

Retrouvez sur Phonandroid toute l’actualité autour de l’OS mobile de Google. Le site est une véritable mine d’or autour des produits Android et bien plus ! Vous cherchez un téléphone ou souhaitez maîtriser parfaitement le votre ? Nos articles, dossiers et tutoriels sont là pour vous informer et vous guider. Votre smartphone n’aura plus aucun secret pour vous. Nous vous ferons découvrir les meilleures applications android sur le Google Play. Si les tablettes vous intéressent, vous pourrez suivre l’actualité des différentes marques. Elles sont nombreuses et s’y retrouver est compliqué. Phonandroid et son forum sont là pour vous informer et vous guider.