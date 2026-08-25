Voici le design du Samsung Galaxy S27 Ultra, tout droit copié de l’iPhone Pro

Samsung va adopter un tout nouveau design pour son Galaxy S27 Ultra, très inspiré de ce que l’on connait avec le dernier iPhone Pro.

Ces dernières heures, nous avons vu fuiter des schémas montrant le design du futur Galaxy S27 Ultra. Mais ces visuels ne donnaient qu’une idée de ce à quoi allait ressembler le prochain smartphone haut de gamme de Samsung. Nous avons désormais à disposition des rendus nous offrant une vision bien précise du look de l’appareil, publiés par Android Headlines en collaboration avec le réputé leaker Onleaks.

Sur les visuels, on peut voir que la marque a modifié en profondeur le panneau arrière du Galaxy S27 Ultra. L’ancienne disposition des capteurs photo des Galaxy S Ultra contribuait à forger l’identité matérielle de Samsung, elle disparaît au profit d’une conception très proche de celle de l’iPhone 17 Pro (et de l’iPhone 18 pro à venir). On retrouve ainsi un îlot occupant la majeure partie du dos dans la largeur, avec deux capteurs tout à gauche, et la troisième optique regroupée avec le LED Flash à côté. Samsung abandonnerait son quatrième capteur, le téléobjectif 3x, pour se concentrer sur le téléobjectif 5x.

Galaxy S27 Ultra : nouveau design, avec support de la charge magnétique ?

Le Galaxy S27 Ultra aurait des dimensions (163,76 x 78,25 x 7,97 mm) très proches de celles du Galaxy S26 Ultra. L’épaisseur atteindrait toutefois 12,53 mm au niveau du bloc photo, par sa proéminence. Le smartphone pourrait donc être moins fin que son prédécesseur au point le plus épais. Mais, on l’a vu sur les iPhone et les Pixel, ce type de design a aussi un avantage : le mobile est plus équilibré quand posé à plat, ce qui n’est pas le cas avec la conception actuelle, qui penche vers la gauche à cause des capteurs.

Un autre avantage de ne plus positionner les capteurs à la verticale serait de libérer de l’espace pour l’intégration d’un aimant. Cela rendrait le Galaxy S27 Ultra compatible avec la charge sans fil magnétique, sans besoin de l’équiper d’une coque aimantée, comme pour l’iPhone et le Pixel. Le S Pen et son emplacement dédié sont toujours présents. On sait que l’accessoire peut être gêné par le magnétisme, Samsung aurait-il enfin résolu ce problème ?