L’appli maison connectée de Samsung se refait une beauté, vous pouvez enfin tout réorganiser à votre goût

Samsung revoit en profondeur l’interface de son application SmartThings, le centre de contrôle de ses appareils connectés. La refonte arrive sur Android avec un affichage plus dense et une barre de navigation repensée. Les propriétaires d’iPhone l’ont pourtant reçue avant les possesseurs de Galaxy.

Chez soi, tout se pilote désormais depuis une seule application, posée sur l’écran d’accueil du téléphone. Ampoules, prises, téléviseurs, aspirateurs robots, tout transite par cette interface. Chaque automatisation du matin ou du soir se règle ici, sans toucher au moindre interrupteur. Avec la norme Matter 1.6 dans la domotique, le parc de produits compatibles s’est encore élargi. Tout le confort dépend donc moins du matériel que du logiciel. Mal pensée, l’appli gâche l’écosystème entier.

Depuis des années, Samsung pousse sa plateforme domotique comme la télécommande universelle du foyer. Son catalogue s’est élargi jusqu’aux vingt-cinq appareils IKEA intégrés nativement à SmartThings. Côté interface, le vieillissement devenait visible. Chez le constructeur coréen, la refonte est enfin arrivée, et son calendrier a surpris les possesseurs de Galaxy.

refonte samsung smartthings
Source : Android Authority

Samsung rend les cartes de SmartThings redimensionnables et déplaçables

Repérée par Android Authority, la refonte de l’application SmartThings de Samsung se déploie avec la mise à jour numérotée 1.8.51.30, deux jours seulement après son arrivée sur iPhone. Le rendu reprend presque trait pour trait celui du côté iOS, jusqu’à la barre de navigation qui flotte maintenant au-dessus du contenu. Objets et routines apparaissent dans des vignettes plus petites et plus denses, sur les onglets Accueil et Appareils.

La personnalisation va beaucoup plus loin dans cette mouture signée Samsung. Chaque carte se redimensionne et se replace à la main, pour mettre en avant les objets utilisés tous les jours. Taper sur l’icône allume ou éteint directement l’appareil, ou lance la routine associée. Plus aucune action simple ne réclame d’ouvrir la fiche complète dans SmartThings.

Côté accueil, un bandeau s’installe en haut de l’écran avec la météo et des suggestions de routines. Juste en dessous, une section Favoris regroupe les objets épinglés pour un accès immédiat. Même la télécommande TV intégrée à SmartThings reçoit un thème clair, en plus des options de taille et de position. Tout cela se déploie par vagues. Samsung diffuse la mise à jour via le Google Play Store et le Galaxy Store.


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