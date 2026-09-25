Galaxy S27 Ultra : Samsung devrait intégrer cette fonctionnalité bien pensée du Xiaomi 18 Pro

Le nouveau Xiaomi 18 Pro est équipé d’un écran avec filtre de confidentialité prenant en charge l’écran scindé. Samsung devrait s’en inspirer pour améliorer cette fonction du Galaxy S27 Ultra.

samsung galaxy s26 ultra test
Crédit : Phonandroid

Le Galaxy S26 Ultra a introduit une nouvelle fonctionnalité intéressante cette année : le Privacy Display, un filtre de confidentialité qui occulte le contenu affiché quand on n’est pas positionné pile en face de l’écran. L’utilisateur peut ainsi consulter ce qu’il veut sur son smartphone quand bon lui semble sans craindre des regards indiscrets de personnes autour.

Pour une première itération, le Privacy Display du Galaxy S26 Ultra est plutôt réussi. Samsung devrait de nouveau proposer cette option sur son successeur, le Galaxy S27 Ultra. Et on attend évidemment des améliorations. D’après le leaker Ice Universe, le prochain smartphone premium de la marque devrait embarquer une fonction aperçue sur le tout nouveau Xiaomi 18 Pro.

Galaxy S27 Ultra : le Privacy Display compatible avec l’écran partagé, comme sur le Xiaomi 18 Pro ?

“En mode écran partagé, vous pouvez activer la protection de confidentialité pour une seule application tout en gardant l’autre application normalement visible. Lorsque vous redimensionnez les fenêtres en mode écran partagé, la zone protégée s’ajuste dynamiquement en conséquence”, explique l’informateur, qui montre le Xiaomi 18 Pro en action dans une vidéo de prise en main (à voir dans le tweet intégré en fin d’article).

Le Galaxy S26 Ultra n’en est pas capable, mais le Galaxy S27 Ultra devrait bien prendre en charge le filtre de confidentialité en écran scindé, fait-il savoir. Reste à savoir si cette mise à niveau est seulement logicielle ou aussi matérielle. Dans le premier cas, on pourrait alors espérer qu’une mise à jour vienne ajouter cette amélioration au Galaxy S26 Ultra. Samsung a d’ailleurs déjà perfectionné l’écran de confidentialité du Galaxy S26 Ultra avec la mise à jour One UI 9, qui apporte une meilleure gestion du mode Picture in Picture (PiP).

Ice Universe estime que l’écran de confidentialité du Galaxy S26 Ultra est plus puissant que celui du Xiaomi 18 Pro, mais que ce dernier a l’avantage en termes d’optimisation logicielle, de flexibilité et d’adaptation à la variété des situations. A Samsung de revoir sa copie.


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