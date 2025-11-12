Le meilleur émulateur Switch sur Android devient encore plus puissant sur ces smartphones

L'émulation Switch a de beaux jours devant elle sur smartphone. Le meilleur représentant de cette catégorie vient en effet de recevoir une mise à jour de taille qui v a grandement améliorer l'expérience pour certains utilisateurs. On vous explique de quoi il s'agit.

Entre Nintendo et l'émulation, on ne peut vraiment dire que c'est une grande histoire d'amour. La firme japonaise n'a visiblement pas beaucoup apprécié que ses jeux majeurs sur Switch soient disponibles une semaine avant leur sortie pour les pirates. Nintendo étant Nintendo, est arrivé ce qui devait arriver. En mars 2024, Yuzu, le plus populaire des émulateurs Switch, est contraint de fermer boutique par peur des représailles.

Mais le monde de l'émulation étant ce qu'il est, cela ne veut absolument pas dire que l'application est morte. Rapidement, des forks sont apparus sur le web, reprenant l'héritage de Yuzu. Depuis, certains sont même arrivés sur Android. C'est notamment le cas de Citron, sans doute le meilleur sur le marché à l'heure actuelle. Enfin, sur la plupart des smartphones. Sur les modèles les plus récents, la chose est un peu plus compliquée.

Le futur de l'émulation Switch sur Android est là

La faute revient au processeur Snapdragon 8 Elite, qui propulse la plupart des smartphones premium actuels. Difficile de savoir pourquoi exactement, mais il est probable que la nouvelle architecture du GPU compliquent la compatibilité avec les émulateurs. Toujours est-il que ce problème fait désormais partie du passé. En effet, la dernière mise à jour de Citron adresse directement ce problème en améliorant sa compatibilité avec les Snapdragon 8 Elite.

Résultat, l'émulateur tourne beaucoup mieux sur les Samsung Galaxy S25, les Xiaomi 17 ou encore les OanePlus 15. C'est d'autant plus une bonne nouvelle que les futurs smartphones premium devraient également bénéficier de cette optimisation, notamment ceux qui hériteront du Snapdragon 8 Elite Gen 5. Par ailleurs, l'update concerne également les PC Windows ARM, grâce à un support désormais natif de l'émulateur. Autres nouveautés notables : l'émulateur permet désormais de configurer ses paramètres différemment pour chaque jeu.