DLSS 4.5 : pour se rendre compte du potentiel de la technologie de Nvidia, il faut l’activer sur des jeux non-compatibles

Il ne fait aucun doute que le DLSS n'a cessé de s'améliorer au fil des mises à jour, mais sa dernière version fait passer la technologie d'upscaling a un toute autre niveau. Ce gap de qualité est d'autant plus remarquable lorsque l'on active l'option… sur des jeux qui ne peuvent théoriquement pas le faire.

En début d'année, Nvidia a déployé son DLSS 4.5, la dernière version de sa célèbre technologie d'upscaling. L'occasion de regarder en arrière de constater le long chemin parcouru par cette dernière. Malheureusement tous les jeux ne peuvent pas en profiter aujourd'hui. En effet, même les titres prenant initialement en charge le DLSS, comme The Witcher 3 ou le premier Death Stranding par exemple, ne sont pas compatibles avec cette dernière mouture.

Cela est dû à de simples fichiers DLL, pourtant compris dans les jeux, mais qu'il est nécessaire de mettre à jour pour profiter des dernières améliorations du DLSS, ce que les développeurs ne font pas toujours pour diverses raisons. Toutefois, si l'on est prêt à mettre quelque peu les mains dans le cambouis et en faisant bien attention à ce que l'on remplace, il est possible d'activer le DLSS 4.5 sur les jeux non-compatibles. Et le résultat est impressionnant.

Le DLSS 4.5 donne des résultats époustouflants sur ces jeux

C'est en effet l'expérience à laquelle s'est prêté le journaliste Abhinav Raj pour nos confrères de XDA Developers. Celui-ci a testé cette combine sur plusieurs : The Witcher 3 et Death Stranding donc, mais aussi Deep Rock Galactic et The Callisto Protocol. Avec, à chaque fois, le même constat : chacun des jeux bénéficient grandement de l'activation du DLSS 4.5 par ces moyens détournés. L'image était systématiquement de meilleurs qualité, tandis que les artefacts habituels causés par l'upscaling étaient moins nombreux.

Mais au-delà de ces amélioration fort appréciables, Abhinav Raj note également une sensation d'immersion exacerbée, grâce à une nature qui semble plus vivante sur des jeux comme The Witcher 3 et Death Stranding, ou des effets de lumière beaucoup mieux gérés sur des jeux sombres comme Deep Rock Galactic et The Callisto Protocol. Au global, le journaliste souligne également une bien meilleure stabilité en jeu.

