Cet émulateur Switch pour Android et Windows fait tourner les derniers hits de Nintendo

Grâce à une mise à jour diffusée en décembre 2025, un émulateur Switch fait tourner certains des derniers grands jeux de la console de Nintendo, dont Metroid Prime 4 et Pokemon Legend Z-A. Voici comment en profiter et sur quels systèmes cet émulateur est compatible.

L’émulation Switch est aujourd’hui très active. Malgré les actions judiciaires répétées de Nintendo à leur encontre (nous nous souvenons de celles contre Yuzu et celles contre Skyline), les nouvelles applications continuent d’apparaitre sur la toile et les projets sont régulièrement mis à jour. Ces émulateurs sont rarement disponibles sur les boutiques d’applications officielles, comme le Play Store ou le Microsoft Store. Mais ils restent nombreux, malgré la menace pesante de Nintendo.

Nous en voulons pour preuve l’arrivée de la version 0.0.4 d’Eden, un émulateur récent développé sur les bases de Yuzu et rendu disponible sur GitHub en mai dernier. Cette nouvelle mouture d’Eden a été publiée le 22 décembre 2025. Et elle présente de nombreuses améliorations détaillées dans le message qui accompagne sa mise en ligne. Parmi cette longue liste, les développeurs expliquent avoir amélioré la compatibilité de l’émulateur avec certains jeux commerciaux.

Eden améliore la compatibilité des derniers Pokemon et Metroid

Et dans cette liste, nous retrouvons deux blockbusters de la console de Nintendo pour cette fin d’année : Metroid Prime 4 et Pokemon Legend Z-A. Ces deux jeux sont désormais plus stables avec Eden, même si l’expérience n’est pas encore identique à celle du matériel originel. D’autres jeux ont été optimisés : Burnout, Legend of Zelda Echoes of Wisdom, Lego Horizon ou encore Pokemon Scarlet / Violet. Les développeurs indiquent également avoir simplifié les options de performances et avoir intégré de nombreuses optimisations.

Eden est donc l’une des dernières branches alternatives du célèbre Yuzu. L’émulateur est compatible Windows, Android, Linux / Ubuntu et macOS. La dernière version de l’application est disponible sur le Github du projet. Notez que cette application n’intègre pas les fichiers système nécessaires de la Switch : vous devez donc installer des clés de production et le firmware de la console. Les premières sont à récupérer sur votre Switch (étape compatible uniquement avec une console dotée d’un custom firmware) et le second peut être téléchargé sur le site officiel de Nintendo. Rappelons que l’utilisation d’un émulateur pour jouer à des copies d’un jeu dont vous n’êtes pas le propriétaire est interdite en France.