Windows 11 : un nouveau pilote améliore les capacités des SSD, jusqu’à 85% de performances en plus !

S'il s'agit d'une option encore bien cachée, la toute dernière version de Windows 11 introduit un nouveau pilote optimisé pour les SSD NVMe. Bien que ce type de disque équipe désormais la plupart des PC portables et des PC de bureau, tout son potentiel sous Windows 11 n'avait pas encore été libéré. C'est désormais chose faite.

C'est avec la nouvelle version de Windows Server 2025 que Microsoft a officiellement diffusé un nouveau pilote destiné à la gestion des SSD NVMe. D'après les développeurs du système d'exploitation, celui-ci offre un net gain de performances, tant en écriture qu'en lecture de données.

La bonne nouvelle, c'est que les bidouilleurs du site deskmodder ont trouvé le moyen d'activer aussi ce nouveau driver sous Windows 11. Et que de nombreux utilisateurs sur la Toile ont effectivement pu mesurer un net avantage à activer ce pilote. Et la mauvaise nouvelle, alors ? L'opération n'est pas sans risque, notamment en fonction des logiciels et du modèle de SSD que vous utilisez.

Quelles améliorations attendre des nouveaux pilotes SSD de Windows 11 ?

Les premiers tests effectués sous Windows 11 montrent des gains impressionnants. Après activation du pilote, on observe chez l'un des utilisateurs une hausse de 13 % du score global via le benchmark AS SSD. Les améliorations en mode écriture aléatoire sont de l'ordre de +16 à +22 %.

Un autre test, réalisé cette fois sur un SSD Crucial T705 de 4 To, révèle une augmentation des résultats encore plus étonnante. Le nouveau pilote permet de booster les performances du SSD de 85 % en mode d'écriture aléatoire, tandis que la vitesse de lecture aléatoire progresse de 12 %.

En pratique, les résultats pour une utilisation classique de Windows 11 et de sa logithèque restent limités. Les améliorations seront surtout perceptibles dans des scénarios professionnels, comme le traitement de lourdes bases de données, la virtualisation d'un OS, le montage vidéo en natif, etc. Dans le cadre d'une utilisation plus classique, ou même pour le jeu vidéo, l’amélioration restera plus marginale.

Voici comment Windows 11 booste les performances des SSD NVMe

Comment les développeurs de Windows ont-ils réussi ce coup d'éclat ? Techniquement, la nouvelle version du driver SSD supprime les conversions de commandes NVMe en SCSI, héritées des anciens disques durs. En clair, Windows continuait jusqu’ici à traiter les périphériques NVMe comme des disques SCSI, limitant ainsi leurs capacités. En éliminant cette étape, le système d'exploitation réduit la latence et la charge de traitement et permet aux SSD NVMe de fonctionner à plein régime.

Mais il nous faut vous mettre en garde : cette optimisation n'a pas encore été officialisée par Microsoft sous Windows 11. De gros problèmes de compatibilité en fonction des marques et des logiciels de gestion de SSD peuvent subsister. Pour le moment, on vous conseille d'attendre et ne pas l'activer, sauf si vous disposez d'une installation flambant neuve de Windows 11 et sans aucune donnée personnelle.

Comment activer le nouveau driver SSD NVMe sous Windows 11 (à vos risques et périls)

L'opération est assez simple. Ouvrez Powershell ou l'invite de commande de Windows 11 en mode administrateur et entrez les commandes suivantes :

reg add HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Policies\Microsoft\FeatureManagement\Overrides /v 735209102 /t REG_DWORD /d 1 /f

reg add HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Policies\Microsoft\FeatureManagement\Overrides /v 1853569164 /t REG_DWORD /d 1 /f

reg add HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Policies\Microsoft\FeatureManagement\Overrides /v 156965516 /t REG_DWORD /d 1 /f

Après avoir redémarré le système, ouvrez le Gestionnaire de périphériques (cliquez sur l'icône Démarrez à l'aide du bouton droit de la souris). Le disque SSD NVMe doit désormais apparaître dans la section “disques de stockage”, plutôt que dans “lecteurs de disque”.

