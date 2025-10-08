Le futur Galaxy S26 Ultra de Samsung fait déjà polémique à cause de sa couleur

Un prétendu prototype du futur Galaxy S26 Ultra circule sur les réseaux sociaux. Sa particularité ? Une couleur orange ultra-vive qui divise déjà les fans de la marque. Beaucoup y voient une inspiration un peu trop évidente des derniers iPhone.

À mesure que les rumeurs autour du Galaxy S26 Ultra se multiplient, les fuites deviennent de plus en plus étranges. La dernière en date vient d’un utilisateur de Reddit qui a publié une image montrant plusieurs maquettes supposées du futur smartphone. L’une d’elles arbore un coloris orange vif, rappelant fortement celui de l’iPhone 17 Pro. Une nuance si saturée qu’elle a aussitôt déclenché moqueries et critiques sur les réseaux.

La photo, partagée par le compte Direct-Till-2680 sur Reddit, montrerait un exemplaire factice du prochain Galaxy S26 Ultra dans une teinte proche du “Cosmic Orange” d’Apple. Si la source est jugée peu fiable, l’image a rapidement enflammé les communautés en ligne. Certains internautes ironisent sur le manque d’originalité de Samsung, quand d’autres espèrent qu’il ne s’agira que d’un prototype abandonné avant la production.

Une fuite montre un Galaxy S26 Ultra avec une couleur qui rappelle clairement celle de l’iPhone 17 Pro

Le ton est unanime sur Reddit : “Ce coloris doit être une blague.” “Pourquoi Samsung veut ressembler à Apple ?”, peut-on lire dans les commentaires. Si cette teinte venait à être confirmée, elle rappellerait effectivement les modèles orange proposés par Apple, mais aussi les versions spéciales du Galaxy S24, qui avaient déjà tenté une approche plus audacieuse. Cette fois, la nuance semble beaucoup plus vive, presque fluorescente, loin du style habituel du fabricant coréen. Il faudra tout de même attendre les premières images officielles pour savoir si cette couleur fera réellement partie du catalogue.

Difficile pour l’instant de savoir si cette couleur existera vraiment. La fuite n’émane d’aucune source reconnue, et Samsung n’a pas commenté le sujet. Le constructeur pourrait bien expérimenter différentes finitions avant de choisir celles destinées au public. Mais cette histoire lève le voile une tendance récurrente : les marques de smartphones ont de plus en plus de mal à se distinguer, tant dans leurs designs que dans leurs couleurs. Et ce supposé Galaxy S26 Ultra orange en est la parfaite illustration.