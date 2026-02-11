La Chine va fixer les règles du jeu pour les batteries solides avec cette nouvelle norme

La Chine veut prendre de l’avance dans la course aux batteries solides. Elle s’apprête à publier une norme nationale pour encadrer leur développement. Ce choix stratégique pourrait accélérer leur arrivée dans les véhicules électriques dès 2027.

baisse prix voiture électrique étude
Crédits : 123RF

Les batteries solides sont souvent présentées comme la prochaine grande avancée dans le domaine de la mobilité électrique. Plus stables, moins inflammables et beaucoup plus denses en énergie que les batteries classiques, elles promettent une autonomie bien supérieure. Certains prototypes annoncent déjà plus de 1 000 kilomètres avec une seule charge. Leur structure permet aussi une recharge plus rapide et une meilleure résistance aux températures extrêmes. Pourtant, malgré ces atouts, cette technologie reste largement absente du marché.

Le passage à la production industrielle se révèle complexe. Les matériaux utilisés sont différents, les procédés de fabrication doivent être repensés, et les usines actuelles ne sont pas adaptées. Même les projets les plus prometteurs peinent à respecter les délais. La moto Verge TS Pro, censée être la première équipée d’une batterie solide, a vu ses livraisons repoussées faute d’homologation. D’autres constructeurs affichent des ambitions similaires, mais restent confrontés aux mêmes obstacles techniques.

La Chine publiera une norme pour les batteries solides dès juillet 2026

La Chine s’apprête à instaurer une norme officielle pour encadrer les batteries solides. Le premier volet du texte, prévu pour juillet 2026, établira les bases techniques nécessaires au développement de cette technologie. Il définira les différents types de batteries, dont les modèles liquides, semi-solides et entièrement solides. Selon MyDrivers, des tests de validation seront menés dès février afin d’affiner les critères de performance et les méthodes de contrôle.

L’objectif est clair, Pékin veut structurer l’industrie pour favoriser une production de masse des batteries solides dès 2027. Plusieurs constructeurs chinois, dont BYD, Geely, Chery, FAW et Dongfeng, ont déjà lancé des phases de test. Dongfeng, par exemple, travaille sur une batterie de 350 Wh/kg installée sur une berline électrique, capable de parcourir plus de 1 000 km par charge, même par -30 °C. Des avancées ont aussi été annoncées sur les matériaux, avec des anodes en silicium nanostructuré. En fixant un cadre clair, le pays entend bien devenir la référence mondiale dans ce domaine stratégique.


La rédaction vous conseille aussi...

Abonnez-vous gratuitement à la newsletter

Chaque jour, le meilleur de Phonandroid dans votre boite mail !

Réagissez à cet article !

Demandez nos derniers articles !

L’iPhone 18 Pro compterait sur la 5G par satellite pour supprimer une fois pour toutes les zones blanches

Apple a érigé la connectivité par satellite comme priorité pour ses prochains iPhone. De nouvelles fonctionnalités arrivent, certaines permises par le nouveau modem C2. Apple a été le premier fabricant…

SFR va lancer une box WiFi 7 disponible pour tous, le chant du cygne de l’opérateur ?

SFR a annoncé relativement discrètement le lancement d’une nouvelle box Internet compatible avec le WiFi 7. Celle-ci fait suite à la SFR Box+, disponible uniquement aux abonnés Fibre Premium, mais…

DLSS 4.5 : pour se rendre compte du potentiel de la technologie de Nvidia, il faut l’activer sur des jeux non-compatibles

Il ne fait aucun doute que le DLSS n’a cessé de s’améliorer au fil des mises à jour, mais sa dernière version fait passer la technologie d’upscaling a un toute…

Windows 11 : mettez vite votre PC à jour, cette faille critique du Bloc-notes permet le piratage de votre appareil à distance

Longtemps cantonné à un simple logiciel de traitement de texte, le Bloc-notes a connu plusieurs évolutions ces derniers temps – qui n’ont pas forcément été au goût de tous. Une…

Nvidia évoque une nouvelle Shield TV, avec support HDR10+ et un changement majeur pour la télécommande

Un nouveau modèle de Shield TV pourrait voir le jour, et Nvidia sait déjà quelles nouveautés y seraient intégrées. Nvidia a lancé sa première Shield TV en 2015, puis de…

TV

Bientôt ChatGPT, Gemini et Claude directement dans votre voiture ?

L’intelligence artificielle s’invite peu à peu dans le monde automobile. Apple envisagerait d’intégrer des outils comme ChatGPT, Gemini et Claude à CarPlay. Demain, parler à sa voiture pourrait devenir aussi…

Kenji-NX : l’émulateur Switch pour Android gagne en performances avec sa dernière mise à jour, surtout sur les smartphones premium

Si vous cherchez un émulateur Switch pour votre smartphone Android, Kenji-NX est une option à considérer sérieusement. Surtout si vous avez la chance de vous trouver sur un smartphone haut…

Cette découverte révèle pourquoi la Terre est l’une des rares planètes habitables

Depuis des décennies, les scientifiques cherchent ce qui rend une planète vraiment habitable. Une nouvelle étude apporte une réponse aussi simple que fascinante. La Terre aurait bénéficié d’un équilibre chimique…

Le MacBook Air M2 est de retour à prix cassé durant cette vente flash, mais elle expire bientôt !

Vous avez manqué les offres des soldes et attendez une nouvelle promotion pour vous offrir l’iconique MacBook Air ? Le moment est venu de craquer. Rakuten propose actuellement le modèle…

Uber Eats ajoute une IA pour faire vos courses à votre place, plus besoin de chercher produit par produit

Uber Eats teste une nouveauté qui pourrait bien vous faire oublier la corvée des courses. Une intelligence artificielle prend les commandes à votre place. Il suffit d’écrire ou d’envoyer une…