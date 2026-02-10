Saint-Valentin 2026 : et si vous offriez… une licence Windows à 12€ ?

À l'approche de la Saint-Valentin 2026, offrez un cadeau qui allie utilité et économie ! Microsoft Office 2021 Pro et Windows 11 Pro affichent des promotions exceptionnelles avec des prix défiant toute concurrence, à partir de seulement 12 €. Une opportunité idéale pour équiper votre PC ou faire plaisir à un proche sans exploser votre budget.

La fête la plus romantique de l'année approche à grands pas, et les promotions de la Saint-Valentin sont déjà nombreuses. Faites plaisir aux gamers avec des clés WinOS authentiques chez Godeal24 à l'occasion de ses soldes de la Saint-Valentin, ou optez pour les suites Office traditionnelles à des prix défiant toute concurrence avec au moins 90 % de réduction. Ici, pas d'abonnement, juste une propriété à l'ancienne avec des logiciels modernes et disponibles ensuite à vie. Et ce n'est que le début. Avec un service client inclus, vous ne serez pas seul en cas de problème. Préparez dès maintenant votre cadeau de Saint-Valentin à la fois significatif et pratique !

Si les frais logiciels récurrents vous font grimacer, cette offre arrive à point nommé. Conçu pour les professionnels, MS Office 2021 peut être vôtre avec une licence à vie pour un achat unique de 30,25 €. Fini les factures mensuelles et les renouvellements annuels. Que vous manipuliez des chiffres, rédigiez des rapports, conceviez des présentations ou gériez vos emails, vous disposerez de la suite complète d'outils classiques : Word, Excel, PowerPoint, Outlook, Teams (version gratuite), OneNote, Publisher et Access. MS Office 2021 Home & Business pour Mac, proposé à seulement 46,99 €, est un pack plus basique particulièrement adapté au suivi des finances ou à la gestion des contacts. Une option idéale si vous passez de PC à Mac et préférez la familiarité d'Office aux programmes bureautiques d'Apple ou à la suite moins complète de Google.

Les meilleures offres Godeal24 pour la Saint Valentin

C’est le meilleur moment pour vous débarrasser de vos abonnements mensuels et pour profiter d’un paiement, un seul, pour une utilisation à vie de ces logiciels :

Difficile de trouver quoi acheter pour seulement 10€ aujourd’hui. Et pourtant, vous pouvez mettre à jour votre PC avec Windows 11 Pro pour seulement 12,25€ chez Godeal24, soit moins que le prix d’un déjeuner. Mettre à jour votre système d’exploitation peut aider votre vieille machine à se renouveler. Vous aurez l’impression d’avoir un nouveau PC.

Vous voulez profiter de Windows 11 Pro ? Voici des offres à durée limitée et avec des prix imbattables :

Avec le code SGO62, profitez également de -62% de remise sur ces packs avec Office :

Vous voulez un pack avec beaucoup de licences, pour une entreprise par exemple ? Voici les offres les plus intéressantes :

Godeal24 vous propose en prime toutes sortes de logiciels. Que vous cherchiez des outils pour optimiser votre PC, des logiciels de sécurité avancée, des outils multimédias ou autres, vous trouverez votre bonheur chez Godeal24 avec des prix imbattables. Boostez vos performances, protégez votre système et optimisez votre travail, le tout sans exploser votre budget. Et attention, les offres expirent bientôt, alors ne tardez pas !

Les logiciels les plus populaires :

Voir tous les logiciels chez Godeal24

Pourquoi choisir Godeal24 ?

Godeal24 est spécialisé dans les licences logicielles garanties avec livraison numérique, sans frais de port. À part la clé de licence elle-même, vous n'avez aucun frais supplémentaire à régler. Cela inclut une assistance gratuite par notre équipe de service client, que vous ayez une question avant l'achat ou besoin d'aide après votre commande. La satisfaction client est au cœur des priorités de Godeal24, comme en témoignent ses milliers d'avis authentiques et son excellente note de 4,8 étoiles sur Trustpilot. Si vous cherchez un moyen économique d'activer définitivement votre licence, Godeal24 est la solution idéale. Toutes les clés sont des produits Microsoft authentiques, alors n'attendez plus : commandez pendant que le code promo est encore valide !

Contact Godeal24 : [email protected]

Comment payer sa commande chez Godeal24 ?

Ajouter le produit à votre panier et cliquer ensuite sur “Proceed To Checkout” (ou “Confirmer la commande”).

Remplissez les informations demandées et cliquez sur “Update” ou “Mettre à jour”.

Cliquez finalement sur “Place order” ou “Passer la commande” et payez votre commande.

Cet article est une publication sponsorisée proposée par Godeal24.