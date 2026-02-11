Bientôt ChatGPT, Gemini et Claude directement dans votre voiture ?

L’intelligence artificielle s’invite peu à peu dans le monde automobile. Apple envisagerait d’intégrer des outils comme ChatGPT, Gemini et Claude à CarPlay. Demain, parler à sa voiture pourrait devenir aussi simple que discuter avec son téléphone.

Les assistants vocaux font partie intégrante de l’expérience embarquée dans les voitures connectées. Pourtant, leur évolution reste lente. Côté Android Auto, Google a amorcé la transition vers l’IA en annonçant la disparition de son Assistant au profit de Gemini. Mais deux mois après cette annonce, la grande majorité des utilisateurs attend encore de pouvoir en profiter.

Apple pourrait bien prendre de l’avance. D’après une fuite relayée récemment, la firme envisagerait d’autoriser l’intégration d’assistants IA tiers dans CarPlay. Des services comme ChatGPT, Claude ou Gemini pourraient ainsi rejoindre l’écosystème de la marque à la pomme. Les conducteurs pourraient alors interagir avec ces intelligences artificielles directement depuis leur tableau de bord.

Apple envisagerait d’introduire des assistants IA dans les voitures via CarPlay

D’après les informations du journaliste Mark Gurman, souvent bien renseigné sur les projets internes d’Apple, la marque envisagerait de permettre à des applications tierces basées sur l’intelligence artificielle de fonctionner au sein de CarPlay. L’information, relayée par Bloomberg, précise cependant que cette ouverture resterait partielle. Siri resterait l’assistant par défaut, avec un bouton dédié qui ne pourrait pas être modifié. Les commandes vocales continueraient également à lui être réservées. Pour accéder à ChatGPT ou Claude, les utilisateurs devraient ouvrir manuellement l’application concernée depuis l’interface.

Apple n’a pas encore confirmé officiellement ce changement. Si le projet se concrétise, il marquerait une première pour CarPlay, historiquement fermé aux assistants concurrents. En parallèle, Siri devrait également bénéficier d’une mise à jour importante, potentiellement appuyée par Gemini, afin de rester compétitif face aux avancées rapides de l’IA.

Pour les utilisateurs, cette évolution pourrait transformer l’usage des assistants vocaux en voiture. Il serait par exemple possible de poser une question complexe à ChatGPT sans avoir à sortir son téléphone. On pourrait demander un résumé des actualités, obtenir un itinéraire personnalisé selon la météo ou même générer un message à dicter à un collègue. Ces scénarios, encore impossibles dans l’écosystème actuel, pourraient devenir réalité si CarPlay offre un accès facilité aux IA génératives. Tout dépendra des choix d'Apple, des restrictions techniques et de l’implication des constructeurs automobiles.