Bientôt ChatGPT, Gemini et Claude directement dans votre voiture ?

L’intelligence artificielle s’invite peu à peu dans le monde automobile. Apple envisagerait d’intégrer des outils comme ChatGPT, Gemini et Claude à CarPlay. Demain, parler à sa voiture pourrait devenir aussi simple que discuter avec son téléphone.

CarPlay Apple

Les assistants vocaux font partie intégrante de l’expérience embarquée dans les voitures connectées. Pourtant, leur évolution reste lente. Côté Android Auto, Google a amorcé la transition vers l’IA en annonçant la disparition de son Assistant au profit de Gemini. Mais deux mois après cette annonce, la grande majorité des utilisateurs attend encore de pouvoir en profiter.

Apple pourrait bien prendre de l’avance. D’après une fuite relayée récemment, la firme envisagerait d’autoriser l’intégration d’assistants IA tiers dans CarPlay. Des services comme ChatGPT, Claude ou Gemini pourraient ainsi rejoindre l’écosystème de la marque à la pomme. Les conducteurs pourraient alors interagir avec ces intelligences artificielles directement depuis leur tableau de bord.

Apple envisagerait d’introduire des assistants IA dans les voitures via CarPlay

D’après les informations du journaliste Mark Gurman, souvent bien renseigné sur les projets internes d’Apple, la marque envisagerait de permettre à des applications tierces basées sur l’intelligence artificielle de fonctionner au sein de CarPlay. L’information, relayée par Bloomberg, précise cependant que cette ouverture resterait partielle. Siri resterait l’assistant par défaut, avec un bouton dédié qui ne pourrait pas être modifié. Les commandes vocales continueraient également à lui être réservées. Pour accéder à ChatGPT ou Claude, les utilisateurs devraient ouvrir manuellement l’application concernée depuis l’interface.

Apple n’a pas encore confirmé officiellement ce changement. Si le projet se concrétise, il marquerait une première pour CarPlay, historiquement fermé aux assistants concurrents. En parallèle, Siri devrait également bénéficier d’une mise à jour importante, potentiellement appuyée par Gemini, afin de rester compétitif face aux avancées rapides de l’IA.

Pour les utilisateurs, cette évolution pourrait transformer l’usage des assistants vocaux en voiture. Il serait par exemple possible de poser une question complexe à ChatGPT sans avoir à sortir son téléphone. On pourrait demander un résumé des actualités, obtenir un itinéraire personnalisé selon la météo ou même générer un message à dicter à un collègue. Ces scénarios, encore impossibles dans l’écosystème actuel, pourraient devenir réalité si CarPlay offre un accès facilité aux IA génératives. Tout dépendra des choix d'Apple, des restrictions techniques et de l’implication des constructeurs automobiles.


La rédaction vous conseille aussi...

Abonnez-vous gratuitement à la newsletter

Chaque jour, le meilleur de Phonandroid dans votre boite mail !

Réagissez à cet article !

Demandez nos derniers articles !

DLSS 4.5 : pour se rendre compte du potentiel de la technologie de Nvidia, il faut l’activer sur des jeux non-compatibles

Il ne fait aucun doute que le DLSS n’a cessé de s’améliorer au fil des mises à jour, mais sa dernière version fait passer la technologie d’upscaling a un toute…

Windows 11 : mettez vite votre PC à jour, cette faille critique du Bloc-notes permet le piratage de votre appareil à distance

Longtemps cantonné à un simple logiciel de traitement de texte, le Bloc-notes a connu plusieurs évolutions ces derniers temps – qui n’ont pas forcément été au goût de tous. Une…

Nvidia évoque une nouvelle Shield TV, avec support HDR10+ et un changement majeur pour la télécommande

Un nouveau modèle de Shield TV pourrait voir le jour, et Nvidia sait déjà quelles nouveautés y seraient intégrées. Nvidia a lancé sa première Shield TV en 2015, puis de…

TV

Kenji-NX : l’émulateur Switch pour Android gagne en performances avec sa dernière mise à jour, surtout sur les smartphones premium

Si vous cherchez un émulateur Switch pour votre smartphone Android, Kenji-NX est une option à considérer sérieusement. Surtout si vous avez la chance de vous trouver sur un smartphone haut…

Cette découverte révèle pourquoi la Terre est l’une des rares planètes habitables

Depuis des décennies, les scientifiques cherchent ce qui rend une planète vraiment habitable. Une nouvelle étude apporte une réponse aussi simple que fascinante. La Terre aurait bénéficié d’un équilibre chimique…

Le MacBook Air M2 est de retour à prix cassé durant cette vente flash, mais elle expire bientôt !

Vous avez manqué les offres des soldes et attendez une nouvelle promotion pour vous offrir l’iconique MacBook Air ? Le moment est venu de craquer. Rakuten propose actuellement le modèle…

Uber Eats ajoute une IA pour faire vos courses à votre place, plus besoin de chercher produit par produit

Uber Eats teste une nouveauté qui pourrait bien vous faire oublier la corvée des courses. Une intelligence artificielle prend les commandes à votre place. Il suffit d’écrire ou d’envoyer une…

Android 17 arrive très bientôt, Google partage les premières infos officielles

Le déploiement de la première version bêta d’Android 17 est imminent, fait savoir Google, qui annonce aussi une fenêtre de sortie pour la version stable de cette mise à jour….

YouTube Music : cette nouvelle fonction dopée à l’IA décrypte vos habitudes d’écoute chaque semaine

Google continue le développement de son application de streaming musical : YouTube Music. Comme souvent, IA et personnalisation sont au rendez-vous et, cette fois-ci, le géant de la tech expérimente…

Discord se tire une immense balle dans le pied en voulant limiter la casse de son annonce controversée

Après la grosse polémique causée par la mise en place d’une nouvelle réglementation de sécurité nécessitant de faire scanner son visage par Discord, la plateforme tente tant bien que mal…