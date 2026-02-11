Kenji-NX : l’émulateur Switch pour Android gagne en performances avec sa dernière mise à jour, surtout sur les smartphones premium

Si vous cherchez un émulateur Switch pour votre smartphone Android, Kenji-NX est une option à considérer sérieusement. Surtout si vous avez la chance de vous trouver sur un smartphone haut de gamme récent, à qui la dernière mise à jour s'intéresse tout particulièrement.

De nos jours, les joueurs souhaitant profiter de la très chargée ludothèque de la Switch ailleurs que sur la console de Nintendo ont le choix entre plusieurs émulateurs, parmi lesquels trois captent une bonne partie du public : Citron, Eden et Kenji-NX. C'est de ce dernier dont il est question aujourd'hui, lui qui, comme ses homologues, publie régulièrement des mises à jour pour améliorer son expérience sur smartphone Android. La dernière en date ne déroge pas à la règle et vient apporter son lot d'optimisations venant fluidifier l'émulation.

S'il était déjà possible de faire tourner Metroid Prime 4 et autres AAA récents de Nintendo, la version 2.1.0 de Kenji-RX vient encore améliorer la chose. Parmi les nouveautés, on compte surtout plusieurs correctifs destinés aux smartphones propulsés par une puce Snapdragon 8 Elite, visant à stabiliser l'émulation pour éviter les crashs intempestifs, malheureusement encore assez nombreux, mais surtout la mémoire du GPU, améliorant ainsi les performances globales de l'émulateur.

KenjiNX se met à jour et devient encore meilleur sur smartphones Android

À cela viennent s'ajouter plusieurs petites fonctionnalités qui augmentent le confort de jeu, comme par exemple la possibilité de placer l'application en arrière-plan sans que le jeu ne se stoppe subitement. Par ailleurs, les développeurs précisent également avoir apporté un correctifs pour les écrans de tablettes et autres smartphones pliants. Toujours du côté des correctifs, ce sont cette fois les manettes Xbox qui peuvent enfin utiliser correctement leurs gâchettes.

Pour ceux qui préfèrent les contrôleurs virtuels, il est désormais possible de choisir parmi 6 nouvelles dispositions à l'écran, ainsi d'un slider permettant de configurer la taille de ces derniers. Enfin, pour les joueurs qui n'ont pas peur de mettre les mains dans le cambouis, la dernière version ajoute la possibilité de désactiver le rendu thread pour une meilleure compatibilité avec certains jeux.