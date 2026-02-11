Nvidia évoque une nouvelle Shield TV, avec support HDR10+ et un changement majeur pour la télécommande

Un nouveau modèle de Shield TV pourrait voir le jour, et Nvidia sait déjà quelles nouveautés y seraient intégrées.

Nvidia Shield TV Pro
Crédits : NVIDIA

Nvidia a lancé sa première Shield TV en 2015, puis de nouveaux modèles ont pris le relais en 2019, avec notamment l'arrivée d'un modèle Pro plus performant. Depuis, l'entreprise continue de mettre à jour régulièrement ses lecteurs multimédia d'un point de vue logiciel, mais n'a plus commercialisé d'appareils avec des caractéristiques mises à niveau. Mais la situation pourrait bien évoluer prochainement.

Interrogé par Ars Technica, Andrew Bell, vice-président de l'ingénierie matérielle chez Nvidia, a fait savoir que l'entreprise travaillait au développement de nouveaux boîtiers Shield. Pour l'instant, il n'y a rien de bien concret, puisqu'il évoque des expérimentations en laboratoire. “On a testé de nouveaux concepts pour Shield et on va continuer à le faire. Si on trouve quelque chose qui nous enthousiasme vraiment, on tentera probablement le coup”, explique-t-il. Ne vous attendez donc pas à une annonce prochainement, mais cette prise de parole a le mérite de nous faire savoir que Nvidia pense sérieusement à renouveler sa gamme Shield et n'est pas obnubilé que par l'IA.

Shield TV : HDR10+, Av1 et nouvelle télécommande pour un futur modèle ?

Une priorité pour la ou les nouvelles Shield de Nvidia serait la compatibilité avec des technologies d'image qui ne sont aujourd'hui pas accessibles sur les modèles existants. La prise en charge du décodage matériel VP9 Profile 2 permettrait par exemple la lecture de vidéos HDR sur YouTube, ce qui n'est pas possible sur Shield actuellement. Le support du codec vidéo AV1, ainsi que du HDR10+ et de la dernière version du Dolby Vision, sont aussi en haut de la liste.

Nvidia modifierait aussi la télécommande incluse avec la box TV. Un problème récurrent rencontré par les utilisateurs est le lancement inopiné de l'application Netflix à cause de l'énorme bouton sur lequel il est facile d'appuyer par inadvertance. Andrew Bell estime qu'un plus petit bouton, avec seulement le logo ou l'initiale “N”, serait suffisant. Il ajoute qu'en 2019, ce bouton était nécessaire pour répondre aux exigences du programme de certification de Netflix.

Reste à savoir si Nvidia va bientôt donner le feu vert à une nouvelle Shield ou si l'entreprise estime que les modèles actuels restent pertinents.


