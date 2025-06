Xiaomi annonce ses AI Glasses, des lunettes connectées qui ridiculisent les Ray-Ban Meta sur un point précis

Les Xiaomi AI Glasses embarquent des fonctions d'IA avancées et bénéficient d'une autonomie généreuse : suffisant pour que les lunettes connectées deviennent un produit populaire ?

Journée chargée pour Xiaomi, qui vient d'annoncer une ribambelle de nouveaux produits connectés. Parmi eux, on retrouve les Xiaomi AI Glasses, des lunettes connectées avec traduction en temps réel, diffusion en direct et IA multimodale. En attendant Apple, Samsung et Google, est-ce que Xiaomi peut réussir à démocratiser ce type d'appareil ?

Les Xiaomi AI Glasses pèsent 40 g et optent pour un design passe-partout, décliné dans les coloris noir, vert et marron. La monture est dotée de charnières en alliage de titane. La marque explique que ce choix permet une durabilité accrue et un ajustement confortable des lunettes. Elles peuvent aussi être équipées de verres électrochromes (en option), qui changent de teinte en seulement 0,2 seconde.

L'IA s'invite même dans les lunettes

Les nouvelles lunettes connectées de Xiaomi embarquent une caméra subjective de 12 MP (capteur Sony IMX681), deux haut-parleurs et cinq microphones à conduction osseuse et résistants au bruit du vent. Ce système promet d'offrir une expérience audiovisuelle immersive, avec prise en charge de la diffusion en direct, des appels vidéo à la première personne et d'une capture audio claire.

L'appareil est propulsé par une puce Snapdragon AR1 pour les tâches hautes performances. Pour l'économie d'énergie, une seconde puce, développée par Xiaomi, prend le relais pour les processus de basse consommation. La batterie d'une capacité de 263 mAh octroie jusqu'à 8,6 heures d'autonomie, indique le constructeur, qui ne se prive pas de préciser que c'est “près du double de celle des produits concurrents”. Les Ray-Ban Meta annoncent par exemple 4 heures d'autonomie en usage modéré.

L'IA multimodale apporte des fonctions telles que la reconnaissance d'objets, la traduction de texte, le comptage des calories, la transcription automatique, les résumés intelligents et l'interprétation en temps réel en 10 langues.

Les Xiaomi AI Glasses sont déjà disponibles en Chine à partir de 1 999 yuans, l'équivalent de 237,5 euros. On ne sait pas si elles seront commercialisées en Europe, surtout que le fabricant précise que les lunettes sont conçues pour s'adapter pour les visages asiatiques.