Le Galaxy S26 Ultra serait enfin équipé d’un MagSafe, au prix de sacrifices majeurs

Le Galaxy S26 Ultra supporterait la recharge par magnétisme de type MagSafe. Mais Samsung sacrifierait pour cela le grand atout du S Pen.

Samsung aurait-il une dent contre le S Pen ? Cette année, la marque a déjà asséné un sérieux coup à son stylet. Le S Pen intégré avec le Galaxy S25 Ultra n'est plus compatible Bluetooth, le privant de plusieurs fonctionnalités. Et le prochain modèle pourrait sacrifier encore un peu plus les capacités de l'accessoire.

D'après les informations du leaker PandaFlash, le Galaxy S26 Ultra n'embarquerait pas de numériseur. Ce composant situé au niveau de l'écran permet au S Pen d'être plus précis, plus sensible à la pression et d'interagir avec l'affichage en survol. C'est grâce à cet élément que le S Pen est considéré comme l'un des meilleurs stylets pour appareil mobile. Cet avantage pourrait donc bientôt ne plus exister.

Un Galaxy S26 Ultra avec un S Pen affaibli, mais la recharge magnétique ?

Heureusement, supprimer le numériseur et transformer le S Pen en simple stylet classique devrait permettre à Samsung d'améliorer son smartphone le plus haut de gamme (hors pliable) sur d'autres points. En ce qui concerne le design, le Galaxy S26 Ultra pourrait ainsi devenir plus fin que son prédécesseur. On sait que le fabricant essaie justement d'amincir ses produits, grande tendance chez les acteurs de la tech depuis quelque temps.

Surtout, Samsung serait en mesure d'intégrer des aimants dans son mobile, qui serait alors pleinement compatible avec la norme de recharge sans fil Qi 2. Le Qi 2 s'inspire de la technologie MagSafe d'Apple. Il permet d'optimiser l'alignement de l'appareil sur la station de charge par induction pour améliorer l'efficacité de la recharge. Actuellement, Samsung a recours au Qi 2 pour bénéficier de la puissance de charge à 15 W au lieu de 7,5 W sur le Qi de première génération. Mais sans aimants, ses smartphones ne profitent pas du magnétisme, qui est aussi utile pour “coller” des accessoires au dos de son appareil.

Le Galaxy S26 Ultra sortira au début de l'année 2026. D'ici là, nul doute que de nouvelles fuites nous en apprendrons plus sur les nouveautés de ce modèle.