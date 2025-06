Soldes 2025 : Amazon brade cette souris sans fil Logitech à un petit prix, l’offre ne va pas durer !

Vous êtes à la recherche d'une souris sans fil pas trop chère ? Si c'est le cas, profitez vite de ce bon plan Amazon qui vous permet d'avoir la M240 Silent de la marque Logitech à un petit prix. Cette offre du géant du commerce en ligne risque de ne pas durer longtemps !

CLIQUEZ ICI POUR PROFITER DE CE BON PLAN

Alors que son Prime Day 2025 arrivera le 8 juillet prochain, Amazon commence à dévoiler ses offres promotionnelles pour tous ses clients, en pleine période des soldes d'été. Parmi les offres du moment, on peut trouver une souris sans fil à un petit prix.

Affichée au tarif conseillé de 27,99 euros, la Logitech M240 Silent proposée dans un coloris gris Graphite voit son prix chuter à 9,99 euros grâce à une remise immédiate de 67 % de la part du site e-commerce. Le montant du produit étant inférieur à 35 euros d'achat, sachez que la livraison peut se faire gratuitement en point relais.

Idéale pour les droitiers et les gauchers, la M240 Silent de Logitech est une souris sans fil dédiée à une utilisation de type Bureautique. Prêt à l'emploi, l'accessoire se connecte rapidement grâce à une connexion Bluetooth, sans dongle ni port. Compatible avec les systèmes Windows, macOS, Chrome OS, Linux et Android, la Logitech M240 Silent embarque un capteur optique de 1000 dpi, trois boutons, une portée sans fil de 10 mètres et une autonomie pouvant atteindre les 18 mois. Pour terminer, la souris Logitech affiche des dimensions de 99 x 60 x 39 mm et un poids de 73,8 grammes.