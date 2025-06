Le public se déchire sur Ironheart, mais faut-il vraiment s’attendre à un navet ?

La dernière série du MCU divise déjà, parfois sans même avoir été regardée. La simple annonce de son arrivée avait déjà créé des débats et prises de position sur les réseaux sociaux et sur les sites de critiques.

Dès sa mise en ligne, la nouvelle série Ironheart Marvel/Disney+, suite directe de Black Panther: Wakanda Forever, a suscité une vive polémique. Pourtant, au-delà des réactions tranchées, Ironheart mérite qu’on s’attarde sur ce qu’elle propose réellement.

Lancée le 24 juin sur Disney+, Ironheart a suscité une vague de réactions vives, parfois avant même que ses premiers épisodes soient disponibles. Dans ce climat tendu, difficile de distinguer les retours sincères des mouvements organisés.

Ironheart: une réception mouvementée

Marvel est désormais familier de ces pics de réactions extrêmes, où des séries ou films reçoivent des notes tranchées dès leur publication, souvent sans recul ni analyse. C’est ce qui s’est produit ici, avec des critiques polarisées qui éclipsent les discussions de fond.

Mais depuis sa sortie, Ironheart reprend peu à peu le contrôle de sa narration. La bande-annonce d’Ironheart publié peu avant les épisodes a permis à une partie du public de se faire un premier avis, et la série remonte progressivement dans les classements. Sur Rotten Tomatoes, le score est passé de 32 % à 69 % côté spectateurs. Sur IMDb, les notes restent divisées, mais les retours constructifs commencent à émerger.

Les raisons de cette polémique sont loin d’être glorieuses : racisme, misogynie… Le review bombing est un procédé de surnotation négative, principalement observé lorsque des personnages féminins et/ou racisés occupent le devant de la scène. Entre la nostalgie nauséabonde d’un ancien MCU et un pur discours de haine, ce type d’action brouille la réception du public.

Robert Downey Jr. avait pourtant adoubé Riri Williams en lui passant le flambeau d’Iron Man, une manière symbolique de faire entrer le personnage dans une nouvelle phase du MCU. Une transition renforcée par une réalisation dynamique et un univers visuel cohérent, malgré des moments inégaux, le tout chapeauté par un producteur reconnu, Ryan Coogler (réalisateur de Black Panther 1&2, Creed et du récemment acclamé Sinners) .

Ironheart propose une histoire centrée sur la transmission, la responsabilité et la quête d’identité. Riri, brillante et impulsive, incarne une nouvelle génération de héros, confrontée à des choix technologiques et moraux bien plus complexes qu’il n’y paraît. La série n’échappe pas à certaines facilités de scénario, mais elle a le mérite de traiter de ses enjeux avec sérieux, notamment sur la place de l’héritage laissé par Iron Man.

Ironheart n’est peut-être pas une série révolutionnaire, mais elle pose des bases solides. Reste à voir si le public lui laissera le temps de trouver son équilibre. En attendant, les trois premiers épisodes sont déjà disponible sur Disney +.