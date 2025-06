Apple AirPods 4 : profitez des soldes pour les avoir à prix cassé sur Cdiscount !

Si vous voulez des écouteurs sans fil et que vous n’aimez pas les modèles intra-auriculaires, les AirPods 4 sont certainement les meilleurs modèles du moment. En plus, pendant les soldes, ils sont en promotion sur le site de Cdiscount. C’est le meilleur moment pour vous les offrir !

Cliquez ici pour profiter de ce bon plan

Sortis il y a quelques mois, les AirPods 4 sont la toute nouvelle version des mythiques écouteurs de la marque à la pomme. Attendus de pied ferme par les aficionados d’Apple, ils apportent leur lot de nouveautés tout en s'intégrant dans la lignée des produits Apple. Pour pouvoir vous les offrir, vous devez normalement débourser le prix de vente conseillé de 149 €. Mais pendant les soldes, Cdiscount propose une double réduction qui baisse sensiblement le prix d’achat.

De base, le prix est affiché à 139 €, mais en utilisant en plus le code promo 15DES129, vous obtenez 15 euros de baisse de prix supplémentaire et vous n’aurez donc plus qu’à débourser 124 €. C'est une offre très intéressante pour des écouteurs Apple aussi récents.

AirPods 4 : la qualité Apple à prix soldé

Les AirPods 4 s’inscrivent dans la continuité des déjà très réussi AirPods 3 tout en s’améliorant sur plusieurs points essentiels. Côté look, on retrouve la fameuse tige courte, désormais optimisée pour un confort prolongé et une tenue encore plus sûre. Sous ce design épuré, on retrouve la puissante puce H2.

L’expérience audio est à la hauteur des attentes, avec un son clair, riche et précis. Et pour une immersion totale, Apple intègre l’audio spatial avec suivi dynamique des mouvements de tête : idéal pour regarder un film ou se plonger dans sa musique préférée.

Conçus pour durer, les AirPods 4 sont certifiés IP54. Ils seront donc parfaitement utilisables sous la pluie ou pour faire du sport. On apprécie aussi le nouveau boîtier de charge USB-C beaucoup plus pratique pour ne pas avoir à transporter un câble lightning inutile. Enfin, les AirPods 4 sont toujours aussi endurants. Vous pouvez compter sur jusqu’à 5 heures d’écoute par charge et 30 heures en tout avec le boîtier.