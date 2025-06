L’iPhone 13 Pro passe à moins de 400 € avec ce code promo, c’est un prix sacrifié !

Il faut souvent casser la tirelire pour s’offrir un smartphone premium signé Apple. Heureusement, en choisissant les appareils reconditionnés, vous pouvez faire une belle affaire. En ce moment, le site français Certideal propose une offre choc sur l’iPhone 13 Pro. Déjà à prix cassé à 419,99 € seulement, vous pouvez l’avoir à 399,99 € avec le code SOLDES20. C’est une aubaine !

L’iPhone 13 Pro n’est peut-être pas le dernier smartphone sorti, mais il reste aujourd’hui encore une valeur sûre. C’est un smartphone puissant, capable de faire de très belles photos, et qui a l’avantage d’être enfin à prix accessible.

Alors qu’il coûtait 1159 € à sa sortie, l’iPhone 13 Pro est dorénavant disponible à partir de 419,99 € sur Certideal, le spécialiste français du reconditionné. Et avec le code SOLDES20, le prix chute à 399,99 €. C’est une excellente alternative pour vous offrir le meilleur des iPhone 13.

L'iPhone 13 Pro passe à moins de 400 € durant les soldes chez Certideal

Grâce à ses caractéristiques avancées, l’iPhone 13 Pro est toujours un smartphone pertinent avec un excellent rapport qualité-prix.

Sous le capot, on retrouve la puissante puce A15 Bionic, conçue pour faire tourner les applications les plus exigeantes avec une fluidité optimale. Pour la dalle, l’iPhone 13 pro est équipé d’un écran Super Retina XDR OLED de 6,1 pouces qui assure une expérience visuelle exceptionnelle avec une définition de 2532 x 1170 pixels. Le taux de rafraîchissement de 120 Hz vous offre une fluidité optimale.

Côté photo, ce modèle embarque un module photo avec 3 capteurs qui font tous les trois 12 mégapixels : un grand-angle, un ultra grand-angle et un téléobjectif. Ce dernier bénéficie d’un zoom numérique 15x et optique 3x, de quoi réussir des portraits ou des clichés à distance sans perte de qualité.

Enfin, avec sa batterie de 3095 mAh, l’iPhone 13 Pro vous offre une bonne autonomie. Vous pouvez ainsi tenir une journée bien remplie sans avoir à sortir le chargeur en urgence.

Pourquoi choisir Certideal ?

Certideal est le spécialiste français du reconditionné. La plateforme a réussi à se démarquer en maîtrisant complètement la chaîne de remise en état. Tous les produits passent par leurs ateliers techniques, sans intermédiaire, ce qui permet de réduire les coûts tout en garantissant la qualité.

Chaque appareil est ainsi testé et validé en France. Vous bénéficiez en plus d’une période d’essai de 21 jours, ainsi que d’une garantie de 24 mois. En plus du code SOLDES20, vous pouvez vous offrir l’iPhone 13 Pro pour seulement 399,99 €. Profitez-en !