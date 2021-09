Galaxy S21 : Samsung déploie enfin la bêta de One UI 4.0 avec Android 12

Plusieurs mois après ses principaux concurrents, Samsung a enfin lancé son programme bêta d’Android 12 avec sa nouvelle surcouche One UI 4.0. Cette nouvelle version apporte de nombreuses nouveautés, mais elle n’est pas encore disponible pour tous.

Après avoir reporté le lancement de la bêta de One UI 4.0, Samsung a enfin déployé la mise à jour aujourd’hui dans quelques pays, dont notamment les États-Unis, le Royaume-Uni, la Chine, l'Inde, l'Allemagne, la Pologne et la Corée du Sud. Malheureusement pour la France, il faudra encore patienter avant de découvrir cette nouvelle version « One UI 4 Beta Program » dans notre pays.

Selon l'annonce officielle, One UI 4.0, basé sur Android 12, apporte de nouvelles et meilleures capacités de personnalisation et de confidentialité. On retrouve également beaucoup de nouveaux thèmes, des options de configuration pour l'écran d'accueil, les icônes, les notifications ainsi que de nouveaux fonds d'écran. Il y a aussi plusieurs nouveaux widgets redimensionnables, de nouveaux émojis et des autocollants AR.

One UI 4.0 apporte les fonctions de confidentialité d’Android 12

One UI 4 apporte de nouvelles fonctionnalités de protection et de confidentialité. Des indicateurs avertissent par exemple les utilisateurs quand des applications utilisent l'appareil photo ou le microphone. Vous pourrez alors facilement détecter si vos applications utilisent ces deux éléments et les bloquer depuis les paramètres. Il s’agit d’une fonctionnalité introduite par Android 12, inspirée d’iOS 14.

La mise à jour offre également la possibilité de changer la sortie audio vers un autre appareil, comme un casque ou un haut-parleur, à partir de l'écran de verrouillage lui-même. Enfin, la mise en page de l'application Appareil photo est plus simple et plus claire. Il est possible de modifier la date, l'heure et le lieu où les photos et les vidéos ont été prises dans l'application Galerie.

Pour l’instant, on ne sait pas vraiment si Samsung compte ou non déployer la mise à jour bêta en France d’ici la fin du mois de septembre. Pour rappel, Google devrait lancer le déploiement de la version finale et stable d’Android 12 le 4 octobre prochain, il se pourrait donc que Samsung attende cette date pour déployer la mise à jour sur d’autres marchés.

Source : Samsung