Avec One UI 4, Samsung va transformer votre smartphone Galaxy en iPhone

Samsung vient de donner plus de détails sur la mise à jour One UI 4, la prochaine itération de son interface Android. Cette nouvelle version de la surcouche s'inspire visiblement beaucoup d'iOS. On y dénote de multiples ressemblances. C'est notamment le cas des widgets, de l'emoji AR en guise d'avatar ou encore de l'appareil photo QuickTake. Samsung prévoit visiblement de rapprocher les smartphones Galaxy des iPhone avec cette interface.

Ce mardi 26 octobre, Samsung a lancé le coup d'envoi de la Samsung Developer Conference 2021, une conférence annuelle adressée aux développeurs de son écosystème. Le géant de Séoul a profité de l'événement pour en dire un peu plus sur One UI 4, l'interface basée sur Android 12.

Actuellement en cours de développement, One UI 4 est uniquement disponible en beta dans certains pays. D'après Samsung, la mise à jour se veut plus transparente et personnalisable que les précédentes itérations. En miroir d'Android 12, One UI 4 sera capable d'adapter le thème du smartphone en fonction du fond d'écran choisi par l'utilisateur. Vous pourrez aussi choisir une couleur d’accentuation. La marque affirme aussi avoir amélioré le retour haptique, les effets sonores et la barre de contrôle de la luminosité dans les paramètres rapides.

Ces 4 nouveautés de One UI 4 rappellent iOS

Ce n'est évidemment pas tout. Samsung a aussi annoncé des changements qui rappellent beaucoup iOS. Les widgets, les vignettes qui permettent d'accéder facilement au contenu d'une app, sont désormais plus arrondis, à la manière de ceux des iPhone. Les coins de tous les widgets, y compris ceux d'apps tierces, sont désormais ronds.

Samsung va aussi permettre aux utilisateurs d'un smartphone Galaxy de définir leur emoji réalisé en réalité augmentée comme photo de profil pour leur compte. On trouve une option similaire sur iOS. Apple propose en effet aux utilisateurs d'iPhone d'utiliser leur Memoji en guise d'avatar pour iMessage et leur compte iCloud.

Enfin, Samsung va inaugurer un raccourci permettant de passer facilement de l'appareil photo à la vidéo dans l'application photo. Pour passer de la photo à la vidéo, et vice versa, il suffit de maintenir le bouton de l'obturateur enfoncé puis de le faire glisser vers la droite. Une option similaire est disponible sur iOS depuis plusieurs années. Baptisée QuickTake, elle permet d'enregistrer une vidéo via l'appareil photo sans devoir changer de mode.

Enfin, Samsung promet des nouveautés dédiées à la confidentialité et au respect de la vie privée. One UI 4 proposera aux usagers de partager uniquement une position géographique approximative et pendant une durée limitée avec les applications Android. Les usagers ont le choix entre un partage constant ou un partage unique. Là encore, ces options ressemblent à celles introduites par iOS 14. Pour rappel, Samsung s'est engagé à déployer One UI 4 sur les smartphones de son catalogue, à commencer par les Galaxy S21, à partir de décembre prochain.